Răzvan Stoica și vioara Stradivarius din 1729, pe scena Palatului Bragadiru din București

Aclamați pe scene prestigioase din intreaga lume, violonistul Răzvan Stoica și pianista Andreea Stoica revin în Romănia cu ocazia Turneului Internațional Stradivarius Opera, astăzi, 12 octombrie, ora 19:00, la Palatul Bragadiru din București.

Opera și muzica de cameră își dau întâlnire într-un palat fondat în anul 1905, o clădire de patrimoniu a orașului București, iar sunetul inconfundabil al viorii Stradivarius datată în 1729 va răsuna pe scena Palatului Bragadiru, în cadrul unui eveniment cultural de excepție, unde Răzvan Stoica își va etala măiestria în mânuirea arcușului, acompaniat la pian de sora sa, Andreea Stoica.

Artiștii doresc să aducă pe scenă două lumi care nu se întâlnesc în mod normal – opera și muzica de cameră. De-a lungul timpului, ariile operelor au constituit o importantă sursă de inspirație pentru compozitorii care și-au dorit să scrie piese de virtuozitate pentru instrumente, sau au căutat să împrumute sonoritatea vocii umane, viorii.

Pentru publicul de operă această întâlnire va fi o nouă ocazie de a fredona în gând versurile operelor știute și iubite, iar pentru publicul de muzică de cameră, o nouă ocazie de a admira măiestria celor care au folosit aceste momente lirice pentru a atinge noi culmi ale agilității îmbinate cu sensibilitatea specifică operelor.

Turneul Internațional “Stradivarius Opera” – program concert 70 min

Niccolò Paganini – Introducere și variațiuni “I Palpiti” de G. Rossini

Bizet/Waxman – Fantezia “Carmen”

P.I. Tchaikovsky – Aria lui Lenski din Opera Evgheni Oneghin.

J. Massenet – “Meditație” din opera Thaïs

I. Stravinsky – Suita “Pulcinella”

Răzvan Stoica a câştigat în 2013 premiul New Talent la Bratislava, cea mai importantă competiţie dedicată tinerilor muzicieni, fiind primul muzician român cu o asemenea performanţă în istoria acestui concurs iniţiat de Sir Yehudi Menuhin. Are în palmares peste 30 de premii naţionale şi internaţionale, iar din 2009 cântă pe vioara Stradivarius ex – Ernst din 1729, câştigată în urma concursului Strad Prize, de la Salzburg, unde a avut 170 de contracandidaţi. Din 1996 cântă alături de sora sa, pianista Andreea Stoica, în Duo Stoica, o formulă de succes care i-a adus în concerte şi recitaluri nu doar pe mari scene din Europa, dar şi în Statele Unite şi Asia.

***

În vara anului 2021, Teatrul Godot, unul dintre cele mai iubite și cunoscute teatre independente din București și-a mutat sediul într-o clădire istorică aproape de centrul Bucureștiului - Palatul Bragadiru. În vara anului 2022, Teatrului Godot i se alătură în acest demers cultural, The Great Hill și BulevART, formând, începând cu vara acestui an, ceea ce pe viitor va fi cunoscut drept un hub cultural Bucureștean de referință - The Great Hill Society Club. Astfel, muzica, teatrul, expozițiile și vinul vor crea la Palatului Bragadiru un loc în care oamenii se vor întâlni atât pentru artă, cât și pentru degustările inedite a peste 60 de etichete de vin românesc originar din regiunea viticolă Dealu Mare, puse la dispoziție pentru pasionații de enologie si frumos.