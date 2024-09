Regal de Jazz la Palatul Bragadiru la Sala Teatrului Godot

30 Septembrie, ora 20:00 - Concert Cyrille Aimée

Cyrille Aimée, cunoscută pentru măiestria sa în jazz și colaborările cu Roy Hargrove și Steven Sondheim, prezintă pe scnea Godot albumul „À Fleur de Peau”, lansat în martie 2024. Realizat împreună cu Jake Sherman, acesta explorează influențele sale dominicane, oferind o combinație vibrantă de compoziții originale și aranjamente inovatoare.

3 Octombrie, ora 20.00 Swing into the '30s: Jazz & Dance Extravaganza

Swing into the '30s: Jazz & Dance Extravaganza vă invită sa pășiți într-o călătorie muzicală înapoi in anii ’30. Dacă îți place Jazz-ul și te încântă ritmurile Swing-ului, dacă ești fascinat de strălucirea și eleganța acelei perioade, atunci acest concert este pentru tine! Imaginează-te dansând pe melodii pe care le știi și le iubești, într-un loc care te va face să simți că ai călătorit în timp. Un spectacol unde fiecare detaliu, de la muzică până la decor, te invită să îmbraci ținuta cea mai elegantă și să petreci o seară de neuitat alături de cei dragi. Cunoscuta trupă RedSwing îmbrățișează bucuria jazz-ului anilor '30 și îmbină perfect cele mai cunoscute piese pop cu aranjamente de swing. Vom trăim împreună farmecul și exuberanța unei epoci în care muzica jazz transformă orice seară într-o adevarata sărbătoare!

Dress code; se poartă o piesă roșie