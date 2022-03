Remus Azoiței interpretează Concertul pentru vioară de Beethoven, „piatra supremă de încercare pentru orice violonist”, pe scena Ateneului Român

Concertul în re major pentru vioară, op. 61 de Ludwig van Beethoven a fost compus în 1806, iar Simfonia nr. 1, în si bemol major, op. 38 a fost prima lucrare simfonică compusă de Robert Schumann. Premiera a avut loc pe 31 martie 1841, în Leipzig, sub conducerea lui Felix Mendelssohn-Bartholdy, fiind intitulată Simfonia primăverii după poemul Frühlingsgedicht (în germană, „Poezie de primăvară”) de Adolf Böttger.

„După o pandemie absolut dramatică, în care de două ori acest concert a fost amânat, abia aștept să pășesc din nou pe scena Ateneului Român. Reîntâlnirea cu Orchestra Filarmonicii George Enescu și cu publicul bucureșteran este un prilej de mare bucurie pentru mine. Ca întotdeauna! Concertul pentru vioară de Beethoven este piatra supremă de încercare pentru orice violonist... Este singurul concert pe care l-am prezentat în public abia după vârsta de 40 de ani, când m-am simțit complet matur să îl interpretez așa cum merită. Și bine am făcut!”, a declarat violonistul Remus Azoiței.

Joi și vineri, 17 și 18 martie 2022

Orchestra simfonică a Filarmonicii "George Enescu"

ora 19.00, Sala mare a Ateneului Român

Dirijor

DAVID CRESCENZI

Solist

REMUS AZOIȚEI

Program

Ludwig van Beethoven

Concertul în re major pentru vioară și orchestră, op. 61

Robert Schumann

Simfonia nr. 1, în si bemol major, op. 38, Primăvara

DAVID CRESCENZI

Pianist, dirijor de orchestră şi de cor, David Crescenzi a studiat la Conservatorul din Pesaro dirijat de orchestră, pian, muzică corală şi dirijat coral. S-a consacrat mai întâi ca pianist acompaniator şi asistent dirijor în diferite teatre lirice şi festivaluri, atât în Italia, cât şi în străinătate, iar actualmente activează ca dirijor de orchestră şi de cor. La Opera Naţională Bucureşti, a condus operele Rigoletto şi Nunta lui Figaro în 2006. În acelaşi an, a susţinut un curs de măiestrie la Asociaţia C.E.E. Musiktheater din Viena iar în 2007 a participat cu Opera Naţională Română din Timişoara la Festivalul Internaţional „George Enescu” din Bucureşti, dirijând Tosca de Puccini. În 2009-2010 a fost invitat la Opera Naţională Română din Cluj şi la cea din Timişoara. Cu spectacolele Aida şi Trubadurul a efectuat turnee în Germania, Olanda şi Cehia. La Timişoara, David Crescenzi a susţinut cursuri de măiestrie pentru elevi şi studenţi ai clasei de canto, la Colegiul Naţional de Artă „Ion Vidu” din Timişoara şi la Facultatea de Muzică din cadrul Universităţii de Vest (2010-2011). În prezent, David Crescenzi este director artistic al Teatrului Liric din Cairo și al Operei Naționale Române din Cluj. Din mai 2021 a devenit dirijor permanent la Opera Națională Română din Iași unde a dirijat Paiate și Cavaleria rusticană, Traviata, Aida, Don Pasquale, Tosca, Bărbierul din Sevilla și Rigoletto. În decembrie 2021 a dirijat Traviata la Opera Națională din București.

REMUS AZOIȚEI



Numit de către revista britanică The Strad ca ‟un virtuoz incurabil cu suflet şi tehnică fabuloase”, violonistul Remus Azoiţei a absolvit Conservatorul din București la clasa lui Daniel Podlovski, după care a obținut o bursă de studii la renumita Juilliard School din New York unde a studiat cu Itzhak Perlman pentru titlul de Master of Music. De-a lungul timpului, a beneficiat și de îndrumarea violonistului Bujor Prelipcean.

Remus Azoiţei a concertat în săli prestigioase cum ar fi Carnegie Hall în New York, Concertgebouw Amsterdam, Salle Cortot Paris, Konzerthaus Berlin, St-Martin-in-the-Fields şi Wigmore Hall în Londra, Teatro La Fenice Veneţia, Auditorio Nacional Madrid sau Konzerthaus Viena. În 2005, a interpretat Dublul concert de Bach alături de violonistul Nigel Kennedy în cadrul Festivalului Internaţional George Enescu, concert preluat de către 19 posturi de radio și televiziune din Europa, incluzând BBC, Arte şi Mezzo. A înregistrat în premieră mondială integrala lucrărilor pentru vioară şi pian de George Enescu alături de pianistul Eduard Stan, pentru casa de discuri Hanssler din Germania. În 2001 a fost numit profesor de vioară al Academiei Regale de Muzică din Londra, la acel moment fiind de asemenea cel mai tânăr profesor de vioară din întreaga istorie de 200 ani a Academiei. Este director artistic al Societăţii Enescu din Londra, aflată sub înaltul patronaj al Principesei Margareta. În 2013 Regele Romaniei Mihai l-a numit ofiter al ordinului „Coroana Romaniei”. În 2019 a susținut concerte la Carnegie Hall in New York și Kennedy Center la Washington DC, între multe alte aparitii europene. A fost solistul Orchestrei de Camera din Viena în cadrul Festivalului Enescu, ediția 2021. Cântă la o vioară Niccolo Gagliano, creată în 1750.