Ringo Starr și-a anulat mai multe concerte din cauza infecției cu COVID-19

Fost membru al celebrei formații The Beatles, solistul are 82 de ani și a anulat concertele pe care le susține împreună cu propria trupă, Ringo Starr & His All-Starr Band, de la Four Winds Casino din New Buffalo, Michigan şi la Mystic Lake Casino din Prior Lake, Minnesota.

"Ringo speră să revină cât de curând posibil şi se recuperează acasă. Ca întotdeauna, el şi All Starrs le transmit fanilor lor pace şi iubire şi sperăm să îi revedem în curând în turneu", se precizează în comunicatul trupei.

El a fost testat pozitiv pentru COVID-19,. Totodată, alte cinci concerte din Canada, respectiv la Winnipeg, Saskatoon şi Lethbridge, şi pe arenele din Abbotsford şi Penticton, au fost anulate.