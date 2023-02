Robbie Williams & Sam Smith la Summer in the City, Piata Constitutiei

Biletele pot fi achiziţionate la preţuri cuprinse între 369 de lei şi 1.679 de lei, iar abonamentele, pentru ambele zile ale festivalului, au preţuri între 449 de lei şi 1.679 de lei.



Headlinerii primei ediţii sunt Robbie Williams şi Sam Smith, cărora li se adaugă Editors, LP, Calum Scott, Abby Roberts, dar şi alţi artişti, care urmează să fie anunţaţi de organizatorii evenimentului, Marcel Avram şi D&D East Entertainment.



Robbie Williams va concerta pe 3 iunie iar Sam Smith pe 4 iunie, precizează sursa citată.



Robbie Williams revine la Bucureşti după show-ul sold out din 2015. Hituri precum "Let Me Entertain You", "Angels", "Millenium", "She's the One", "I've Been Expecting You" vor putea fi ascultate din nou în Piaţa Constituţiei.



Sam Smith este, fără îndoială, unul dintre cei mai mari artişti britanici ai tuturor timpurilor. Cu un Oscar şi patru premii Grammy, Sam a primit un American Music Award şi un Glob de Aur. Pe scena din Piaţa Constituţiei vor putea fi ascultate "I'm not the only one", "Too Good at Goodbyes" sau "Dancing with a Stranger".