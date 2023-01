Rolando Villazon spectacole sold out la Opera Națională București

Rolando Villazón îşi amintea înaiuntea repetiţiilor de la Bucureşti: „Rolul masculin principal din Lucia di Lammermoor l-am interpretat pentru prima dată în Mexic, la Guadalajara, la Teatro Degollado. L-am cântat mai cântat ca tânăr artist în Pittsburgh, iar pe parcurs l-am cântat inclusive la Metropolitan Opera. Mă simt foarte aproape nu atât de povestea personajului, ci de muzică, îmi vine atât de natural să interpretez această muzică... Sunt nerăbdător să cânt prima dată scena bucureşteană, să debutez în acest frumos teatru cu acest rol pe care îl iubesc. Revin după 10 ani în acest rol, pe care l-am lăsat deoparte în repertoriul meu dar revin cu el aici, apoi la Berlin... Mă afu la începutul unui an foarte încărcat, dar mă bucur că am reușit să punem acest spectacol în care mi se vor alătura colegi din România. Vocile de aici sunt atât de spectaculoase, tradiția cântului este atât de importantă... am întâlnit în cariera mea atât de mulți cântăreți minunați...voci superbe, tehnici minunate, dar și un angajament emoțional extraordinar în relaţie cu personajele pe care le interpretează. Sunt nerăbdător să arăt toate acestea alături de colegii de aici în cele două spectacole cu Lucia. Am văzut deja câte ceva din Opera bucureşteană, acustica este incredibilă, arhitectura este foarte specială și poți simți apropierea de public. Teatrul este construit în așa fel încât să nu-ți face griji pentru gesturile mici, să poţi cânta încet. La Opera bucureşteană văd că au un repertoriu fantastic, multe reprezentații pe lună, un repertoriu minunat, inclusiv balet. Este formidabilă experiența artistică de care mă voi bucura aici... așa că sunt foarte fericit şi recunoscător pentru că voi face acest extraordinar Lucia di Lammermoor de Donizetti aici, la Opera Națională din București.”

Directorul general al Operei Naționale București, Daniel Jinga, declara: „Sunt foarte fericit că pe data de 12 și 14 ianuarie o să avem la Opera Națională București un invitat de marcă, este vorba despre tenorul de talie mondială Rolando Villazon, care va interpreta rolul Edgaro în spectacolul Lucia di Lammermoor. Așa cum am încercat să ne obișnuim publicul, periodic invităm nume mari din lumea operei internaționale, și nu o facem din snobism, nu o facem pentru că am considera că fără aceste nume mari Opera Națională București nu există și nu își satisface publicul. O facem din dorința de a schimba aerul, de a oferi un schimb de experiență la nivel foarte înalt soliștilor noștri, orchestrei, dirijorilor, de a fi la zi și în contact cu lumea operei internaționale, pentru că rolul artiștilor este acela de a circula și a duce peste tot în lume mesajul despre frumos, despre bine, mesaj cultural, mesaj educativ, de a construi punți între popoarele și culturile lumii.”

Rolando Villazón a intrat în atenția internațională în 1999 când a câștigat premiul al doilea la competiția Operalia a lui Plácido Domingo. În același an a cântat pentru prima dată în Italia în rolul des Grieux în Manon la Teatrul din Genova. În 2000 a apărut pentru prima dată la Opera de Stat din Berlin, ca Macduff în Macbeth. De-a lungul anilor, el a apărut acolo în cele mai bune roluri ale sale, printre care Don José în Carmen și des Grieux în Manon. A urmat apoi o carieră în continuă ascensiune pentru tenorul mexican, care a impresionat de-a lungul timpului pe mari scene ale lumii precum Covent Garden, Opera din Berlin, Metropolitan din New York, Opera de Stat din Viena, Royal Opera House din Londra etc unde a interpretat roluri memorabile în Manon de J. Massenet, Macbeth și La Traviata de G. Verdi, Boema și Gianni Schicchi de G. Puccini, Carmen de G. Bizet etc. A cântat în majoritatea festivalurilor celebre din lume precum Glyndebourne Festival Opera sau Festivalul de la Salzburg. Rolando Villazon a colaborat de-a lungul timpului cu mari voci ale lumii, printre care soprana Anna Netrebko cu care a făcut un cuplu celebru în La Traviata de Verdi.

În perioada 2007 – 2009 Villazon și-a anulat toate angajamentele din cauza unor probleme medicale, suferind o intervenție chirurgicală pe corzile vocale, dar a revenit pe scenă în martie 2010. În decembrie 2012, apărea în Rodolfo din La bohème la Royal Opera House din Londra, rol pe care îl cântase pentru prima dată acolo în 2005. O vreme a abordat cu precadere roluri din operele mozartiene, primul său album solo cu ariile de concert pentru tenor de Mozart fiind lansat în ianuarie 2014. În 2018, Rolando Villazón a fost numit director artistic al festivalului Mozartwoche și mai târziu al Fundației Internaționale Mozarteum. Contractul său a fost prelungit până în 2028.

În 2021, s-a întors la Metropolitan Opera din New York în Papageno, iar în 2022, și-a făcut debutul apreciat internațional ca Loge în Das Rheingold de Richard Wagner, la Opera de Stat din Berlin.