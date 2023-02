România, creditată cu cele mai mici șanse la Eurovision 2023. Doar Albania e sub noi

El va reprezenta România la ediția din mai a controversatului concurs Eurovision care se va desfășura la Liverpool, în Marea Britanie. Din cauza situației războiului cu Rusia, Ucraina este văzută drept mare favorită. În schimb, la casele de pariuri, România se află pe ultimele poziții.

Piesa cu care România va concura la Eurovision Song Contest 2023 se numește „D.G.T. (Off and on)”. În Selecţia naţională au concurat artiştii: Deiona - „Call on me”; Andrada Popa - „No time for me”; Ocean Drive - „Take you home”; Amia - „Puppet”; Andrei Duțu - „Statues”; Theodor Andrei - „D.G.T. (Off and on)”; Steven Roho x Gabriella x Formaţia Albatros - „Lele”; Aledaida - „Bla Bla Bla”; Adriana Moraru - „Faralaes”; Maryliss - „Hai vino”; JaxMan (Erin Dăneţ) - „Bad&Cool” și Andreea D Folclor Orchestra - „Periniţa mea”.

Au mai întreținut atmosfera WRS, Ilinca Băcilă împreună cu band-ul ei - Gadjo Dilo, Ana Maria Mărgean şi Darius Mabda, participanţi la America’s Got Talent All-Stars.

A participat la „X Factor”

Deși are doar 19 ani, Theodor Andrei este solist vocal, compozitor, textier, orchestrator și actor. A obținut peste 200 de premii în festivaluri naționale și internaționale de muzică, cu peste 100 de melodii compuse. În anul 2022, a primit Premiul Myosotis pentru cea mai bună creație a unui cantautor, pentru piesa „Artist” (muzica și versuri Theodor Andrei) de pe albumul „FRAGIL”. De asemenea, deține Marele Trofeu al Festivalului „Mihaela Runceanu” 2022 și Marele Trofeu al Festivalului „Alexandria Pop Fest” 2022. Este semifinalist al primului sezon Vocea României Junior (2017) și concurent până la faza bootcamp la „X Factor România” (2020).

Piesa lui Andrei este jumătate în limba română și jumătate în limba engleză și, potrivit solistului, „pune în lumină o problematică foarte validă” pentru toată lumea.

Marea Britanie, organizatoare în locul Ucrainei

Potrivit Eurovisionworldcom, site-ul care adună cele mai multe cote de pariuri, România este cotată cu șanse foarte mici să câștige Eurovision: sub 1%. Țara noastră se află pe locul 36 din 37 de participante, doar Albania fiind creditată cu mai puține șanse decât noi, asta în condițiile în care multe țări nu și-au desemnat încă reprezentanții.

În ceea ce privește favoritele, Ucraina este din nou văzută drept câștigătoarea Eurovision 2023. Pe următoarele locuri sunt Suedia și Norvegia.

Eurovision Song Contest 2023 se va desfăşura în Marea Britanie, la Liverpool, cu semifinalele pe 9 şi 11 mai şi finala pe 13 mai 2022. România va intra în concurs joi, 11 mai, în prima parte din a doua semifinală. Ediţia din 2023 are loc în Marea Britanie, care va organiza concursul în numele Ucrainei, din cauza războiului declanşat pe teritoriul acestei ţări.

Top cele mai votate piese

1. Theodor Andrei, „D.G.T. (Off and on)” - 5.230 de voturi

2. Andreea D Folclor Orchestra, „Periniţa mea” - 4.845 de voturi

3. Andrei Duțu, „Statues” - 4.302 voturi

4. Aledaida, „Bla Bla Bla” - 4.250 de voturi

5. Amia, „Puppet” - 4.232 de votur



Scandal cu românii, anul trecut

România a fost implicată la ediția precedentă a Eurovision într-un scandal imens. A fost printre cele 6 țări cărora li s-au anulat voturile (Azerbaidjan, Georgia, Muntenegru, Polonia, România și San Marino) de către EBU. Motivul ar fi fost incorectitudinea voturilor în Semifinala 2. În finală, toate voturile acestor țări au fost direcționate către Ucraina, care a și câștigat concursul. România a decis totuși să participe la Eurovision 2023 după scandalul de anul trecut, în urma votului din Consiliul de Administrație al TVR. De asemena, s-a hotărât iniţierea demersurilor necesare identificării unei firme elveţiene de avocatură pentru evaluarea litigiului cu EBU. Șeful TVR, Dan Turturică, susținea la vremea respectivă că va pleda în organismele de conducere ale televiziunii publice să nu mai participăm la Eurovision. Însă pe 26 august CA a aprobat cu unanimitate de voturi participarea României la Eurovision Song Contest 2023. Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune (EBU) a explicat de ce au fost eliminate cele 6 jurii de la vot, inclusiv România, acuzând că acestea s-ar fi votat între ele și arătând că în cea de-a doua semifinală, patru dintre cele şase jurii au plasat toate celelalte cinci ţări în Top 5.

