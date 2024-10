Formaţia Scorpions anunţă un concert-festival cu ocazia celei de-a 60-a aniversări

"Suntem cu toţii entuziasmaţi", a declarat joi, la anunţarea concertului, solistul vocal Klaus Meine, care face parte din trupă din 1969.



"Va fi ceva în genul unui festival", a adăugat Meine.



Printre artiştii invitaţi se va număra şi grupul britanic de heavy metal Judas Priest.



Evenimentul va fi singurul concert susţinut de Scorpions în Germania anul viitor.



Trupa Scorpions speră să atragă public atât din regiune şi din alte zone ale Germaniei, cât şi din restul Europei şi ţări din întreaga lume. "Va fi un festival oficial, cu o mulţime de trupe şi invitaţi interesanţi", a declarat Meine.



Chitaristul Rudolf Schenker a pus bazele trupei în Sarstedt, la sud de Hanovra, în 1965. Meine s-a alăturat grupului patru ani mai târziu, iar chitaristul Matthias Jabs a fost adăugat la sfârşitul anilor '70.



Basistul actual este Pawel Maciwoda, iar bateristul este Mikkey Dee, fost membru al formaţiei Motorhead.



Formaţia Scorpions s-a remarcat printr-o serie de hituri mondiale, printre care "Rock You Like A Hurricane", "Still Loving You" şi "Wind of Change", un cântec compus pentru a marca sfârşitul Războiului Rece.



De la începutul anului viitor, trupa va susţine concerte în Las Vegas şi Ciudad de Mexico, urmate de o trecere prin America de Sud, înainte de a reveni în Europa.



Vânzările în avans pentru concertul de la Hanovra se vor deschide luni, fanii care au deţinut bilete la concertele din Germania anulate în acest an având ocazia să le cumpere mai devreme. Anulările au fost cauzate de o accidentare la mână suferită de Matthias Jabs.

