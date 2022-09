Seară de poezie și muzică la ICR Stockholm, în preambulul Târgului de Carte de la Göteborg

Actrița Nathalie Czarnecki va citi o selecție de poeme ale artiștilor invitați, traduse în suedeză, iar recitalurile poetice se vor împleti cu momente muzicale susținute de violonistul Emilio Estrada. Născut și crescut în Matanzas, locuind în prezent în Stockholm, violonistul este un virtuoz al tradițiilor afro-cubaneze.

Krzysztof Siwczyk (n. 1977) este poet, critic literar, actor și autorul a 16 volume de poezie. Poemele sale au fost publicate în cele mai importante reviste literare din Polonia și străinătate (Germania, Slovenia, Slovacia, Canada, Franța, Cehia, Bulgaria). Din anul 2000, Siwczyk este membru al Academiei Europene din Film și al Uniunii Scriitorilor din Polonia. Poetul lucrează pentru Institutul Mikołowski, unde este editorul unei serii de cărți de poezie și a revistei literare ”Arkadia”.

Vaiva Grainytė (n. 1984), care scrie poezie, eseistică și dramă, se ocupă și de proiecte de teatru interdisciplinare. Criticii descriu poemele sale drept avantgardiste și suprarealiste. Manierismele și imaginea supradimensionată a poetei sunt dizolvate, fiind păstrate imagini secvențiale și o anumită asprime a versurilor. Prin registre hiperrealiste, cu nuanțe absurde, Grainytė atinge teme poetice convenționale precum așteptarea, iubirea sau furia.

Corina Oproae (n. 1973) este o poetă româncă stabilită în Barcelona care scrie în spaniolă și în catalană. A publicat ”O eternitate timpurie”, în limba suedeză, la editura Simon Editor în 2020. Volumul, tradus de Teresa Wennberg, a fost lansat la Festivalul Internațional de Poezie din Jonkoping. Poeta semnează propriile traduceri în limba română. A tradus poeți români precum Marin Sorescu, Ana Blandiana, Lucian Blaga, Gellu Naum, Dinu Flamand, Ioan Es. Pop și Angela Marinescu.

Elsa Aids (n. 1981) a publicat trei antologii de poezie. Poetul este, de asemenea, editor, jurnalist și corector. Volumul său de proză de debut, Přípravy na všechno/Preparations for everything (2020), a fost ales pentru ediția a opta a concursului de traducători debutanți de limbă cehă, Susanna Roth Award. Poetul semnează sub pseudonim.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

INFO

Când: miercuri, 21 septembrie 2022, ora 18:00

Unde: Skeppsbron 20, Stockholm

Invitați: Corina Oproae (România), Krzysztof Siwczyk (Polonia), Vaiva Grainytė (Lituania), Elsa Aids (Cehia), Emi-Simone Zawall (Suedia), Nathalie Czarnecki (Suedia), Emilio Estrada (Suedia)