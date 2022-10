„Seratele Enescu” de la ICR New York continuă cu un concert al pianiștilor Grace Jee Eun Oh și Dragoș Cantea

Programul prezentat de cei doi muzicieni cuprinde, printre altele, lucrări de Geirr Tveitt, Edvard Grieg, Leos Janacek, George Enescu și Constantin Silvestri, fiind gândit ca un itinerariu muzical care pornește din Scandinavia și parcurge școlile muzicale naționale ale Europei pentru a scoate în evidență valorile comune ale romantismului și modernismului în muzica europeană.

Născută în Coreea de Sud, Grace Jee Eun Oh a studiat în Regatul Unit, mai întâi la Școala Catedralei din Wells, apoi la Royal Academy of Music din Londra și pe urmă la Guildhall School of Music & Drama din Londra. A fost invitată să cânte pe scene prestigioase precum St. Martin-in-the-Fields, Milton Court și Barbican Center și în festivaluri ca Bloomsbury Festival, Cheltenham Festival, Festivalul de Muzică de Cameră de la Oslo, Classix Festival. Grace a fost prima pianistă coreeană care a fost invitată să cânte la ceremonia de prezentare a A. S. R. Prințesa Benedikte a Danemarcei. Este preocupată și de studii de muzicologie, fiind autoarea lucrării Borderless Ends of the East and the West.

Născut la Iași, Dragoș Cantea a fost educat artistic și îndrumat în primii optsprezece ani ai carierei sale muzicale de către Ioana Stănescu. A absolvit Academia Norvegiană de Muzică sub îndrumarea lui Kathryn Stott și Håvard Gimse. După mutarea sa la Oslo, în 2016, a debutat în Norvegia, Finlanda, Elveția, Marea Britanie, Austria, colaborând cu dirijori precum Radu Popa, Fergus MacAlpine, David Marcian, Ovidiu Bălan, Ștefan Novak, dar și cu muzicieni de renume mondial, precum Cristian Mandeal sau Kathryn Stott. Din 2020, deține titlul de doctor în arte muzicale cu o cercetare asupra operei pentru pian a lui Leoš Janáček, sub îndrumarea lui Dan Prelipcean. Dragoș Cantea este și antreprenor cultural, co-fondator al Festivalului Classix din Iași.

„Seratele Enescu de la New York” este un program permanent al Institutului Cultural Român din metropola americană, lansat în anul 2019, care urmărește promovarea muzicii lui George Enescu și a altor compozitori români importanți prin intermediul unor recitaluri și concerte camerale de cea mai bună calitate, acoperind o gamă largă de stiluri și genuri, având ca protagoniști cunoscuți muzicieni români sau de origine română, americani și internaționali. În perioada pandemiei, „Seratele Enescu” s-au desfășurat în regim online, iar începând cu toamna aceasta evenimentele din spațiul fizic vor fi difuzate pe rețelele de socializare, transformând seria într-un proiect „hibrid”, offline/online, care se va adresa astfel unor audiențe mai largi. Consultantul muzical al seriei este cunoscuta violonistă româno-americană Irina Mureșanu.