„Seratele Enescu” de la ICR New York se redeschid cu un concert susținut de pianista Lorena Țecu și violistul Ettore Causa, dedicat memoriei lui Radu Lupu

Atent gândit, programul prezentat de cei doi muzicieni a cuprins Piesa de concert (Konzertstück) a lui George Enescu și compoziții semnate de doi dintre compozitorii pe care Enescu i-a admirat cel mai mult: idolul său de tinerețe, Johannes Brahms (Sonata nr. 1, Op. 78) și profesorul său de compoziție, Gabriel Fauré (Andante, Op. 75).

Născută la Craiova, pianista Lorena Ţecu este absolventă a Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti și a Boston University. A fost selectată de Yehudi Menuhin să ocupe poziţia de pianistă a International Menuhin Music Academy (IMMA) din Elveţia. La IMMA a colaborat cu muzicieni renumiţi ca Yehudi Menuhin, Zachar Bron, Igor Oistrakh, Ruggiero Ricci, Maxim Vengerov, Antonio Lysy, Liviu Prunaru, Jeremy Menuhin, Pierre Amoyal, Paul Roczeck şi Tobias Kuhne. Albumul său, “Romantic pieces for violin and piano”, înregistrat împreună cu violonistul Albert Lisy, şi prezentat de Dinemec Geneva a fost un succes internaţional. Din septembrie 2009, este pianistă oficială a Concursului Internaţional „George Enescu”. În prezent, este pianistă la New England Conservatory of Music în Boston şi la Boston University College of Fine Arts.

Câștigător al premiilor P. Schidlof și J. Barbirolli pentru „cea mai bună interpretare” la prestigioasa competiție internațională de violă „Lionel Tertis” din Isle of Man, Marea Britanie, violistul de origine italiană Ettore Causa este deseori menționat de critică pentru arta și tehnica de care dă dovadă. Activitatea sa solistică l-a propulsat pe cele mai mari scene ale lumii, printre care Carnegie Hall, Zurich Tonhalle, Madrid National Auditorium sau Salle Cortot, dar și în numeroase festivaluri internaționale. Ettore Causa a studiat Academia Internațională Menuhin cu Alberto Lysy și Johannes Eskar, apoi, la Manhattan School of Music. Muzicianul a predat, un timp îndelungat, violă și muzică de cameră la Academia Internațională Menuhin, iar din 2009 s-a alăturat corpului didactic de la Școala de Muzică a Universității Yale. Ultimul său CD, conținând lucrări de Brahms, a primit premiul „CHOC de Classica” oferit de revista franceză „Classica”.

„Seratele Enescu de la New York” este un program permanent al Institutului Cultural Român din metropola americană, lansat în anul 2019, care urmărește promovarea muzicii lui George Enescu și a altor compozitori români importanți prin intermediul unor recitaluri și concerte camerale de cea mai bună calitate, acoperind o gamă largă de stiluri și genuri, având ca protagoniști cunoscuți muzicieni români sau de origine română, americani și internaționali. În perioada pandemiei, „Seratele Enescu” s-au desfășurat în regim online, iar începând cu toamna aceasta evenimentele din spațiul fizic vor fi difuzate pe rețelele de socializare, transformând seria într-un proiect „hibrid”, offline/online, care se va adresa astfel unor audiențe mai largi. Consultantul muzical al seriei este cunoscuta violonistă româno-americană Irina Mureșanu.