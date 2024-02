Cântăreața irlandeză, care a murit în iulie 2023 la vârsta de 56 de ani, a devenit celebră în 1985 cu piesa "Nothing compares to you".

15 nominalizări au fost făcute pentru Rock & Roll Hall of Fame.

Finaliștii sunt aleși de 1.000 de experți din industrie și de un vot public. Câștigătorii vor fi anunțați în luna aprilie.

Ceremonia va avea loc la sfârșitul acestui an la Rock & Roll Hall of Fame din Cleveland, Ohio.

