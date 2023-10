Soprana Letiția Vițelaru și bas baritonul Sorin Coliban în Gala Extraordinară de Operă, sub bagheta lui Daniel Jinga, pe 30 octombrie, la Opera Națională din București

Spectacolul de pe scena Operei din București va încheia cea de-a 13-a ediție a Festivalului Internațional PROPATRIA – eveniment care promovează valorile românești în Europa – și care a început la Roma pe 1 octombrie. Artiști români din toate colțurile lumii au ajuns anul acesta în comunități din diaspora din Italia, Germania, Franța, Republica Moldova, festivalul urmând să se încheie în România luni, pe 30 octombrie.

Realizată cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, în parteneriat cu instituții diplomatice și de cultură din Europa, a 13-a ediție a fost cea mai complexă de până acum, „călătorind” de la Roma la Chișinău, apoi la Berlin, Paris, din nou la Roma şi la final, la București, cu un amplu caracter internațional și urmărind, ca de fiecare dată, coagularea prin cultură a diasporei românești.

După deschiderea, pe 1 octombrie, în celebra Piazza di Spagna, cu un spectacol folcloric susținut de Ansamblul Folcloric Profesionist “Țara Vrancei”, festivalul a continuat, tot la Roma, pe 4 octombrie, când Daniel Jinga, directorul Operei Naționale București, a dirijat Orchestra de Cameră a Conservatorului ”Santa Cecilia” cu mare succes, concertul aducând sute de români din diaspora în Sala Accademica a Conservatorului.

Apoi, festivalul a ajuns în Republica Moldova, la Sala cu Orgă din Chișinău, cu spectacolul de muzică și poezie “Aplauze pentru poet... pe scenă”, cu actrița Rodica Mandache, actorul Eduard Păuna și pianistul Cătălin Răducanu. Pe 12 octombrie, Festivalul Internațional PROPATRIA a fost la Berlin, cu recitalul susținut de pianistul Cristian Niculescu și de violoncelistul Radu Nagy, iar pe 13 octombrie, la Paris, cu concertul susținut de violonista Irina Mureșanu și pianista Dana Ciocârlie.

Pe data de 19 octombrie, Festivalul Internațional PROPATRIA revine la Roma, cu două concerte, unul susținut de soprana Rodica Vică și de pianista Mara Dobrescu, director artistic al festivalului, pe 19 octombrie, urmat de recitalul de pian al Adelei Liculescu pe 21 octombrie. Pe 28 octombrie, tot la Roma, flautistul Matei Ioachimescu concertează alături de The Romanian Flute Ensemble, în Gala Pro Patria, în sala Conservatorului de muzică Santa Cecilia din Roma.

Luni, 30 octombrie, de la ora 18:30, la Opera Națională din București, va avea loc Gala Extraordinară de Operă PROPATRIA 13 care încheie festivalul.

PROGRAM MUZICAL

Letiția Vițelaru (soprană)

Sorin Coliban (bas bariton)

Orchestra Metropolitană București

Dirijor Daniel Jinga

G. Rossini – ”Barbierul din Sevilla” - Uvertura

G. Rossini – ”La Cenerentola” - Don Magnifico - “Sia qualunque delle figlie”

Ch. Gounod - ”Faust” - Air des bijoux

G. Verdi - Don Carlos - Philippe II - „Elle ne m‘aime pas… Je dormirai dans mon manteau royal“

W. A.Mozart – ”Don Giovanni ”- La ci darem la mano - Zerlina / Don Giovanni

G.Verdi – ”La Traviata” - Preludiu

G.Verdi - E strano…Sempre libera - La Traviata

W. A. Mozart - Don Giovanni - Leporello - „Madamina, il catalogo e questo“

G.Puccini - La Boheme - Quando me’n vo

G. Donizetti - Don Pasquale – Signorina, in tanta fretta - Norina / Don Pasquale

P. Mascagni - Intermezzo din Cavalleria Rusticana

F. Lehar - Die lustige Witwe - “Lippen schweigen” - Hanna / Danilo

Biografii:

Soprana Letiția Vitelaru a făcut parte din "Accademia Teatro alla Scala" după ce a fost admisă în 2011. În 2012, a debutat la Teatro alla Scala, cântând rolul Norina în Don Pasquale, sub conducerea lui Enrico Mazzola și regia lui Jonathan Miller. S-a întors la Teatro alla Scala în 2013 pentru a cânta rolul Giulia în "La Scala di Seta" de Rossini, sub conducerea lui Christoph Rousset și regia lui Damiano Michieletto.

În 2023, a interpretat rolurile în "La Boheme", "Rigoletto" și "La Traviata" la Madrid, continuând cu "Madama Butterfly" la San Sebastian. Ulterior, a susținut un concert care a inclus atât "Laude Sion" de Mendelssohn, cât și "Simfonia a 9-a" de Beethoven, toate acestea la Auditorio Nacional din Madrid.

Letitia Vitelaru a fost câștigătoare a numeroase premii, printre care "Concorso lirico Assami", "Concorso comunitá Europea" și "Premio Etta Limiti" - Rai 1. Ca rezultat al câștigării Concursului Assami, a debutat în "The Beggar's Opera" de John Gay. A susținut numeroase concerte începând cu perioada studiilor sale din Italia. Astfel, a cântat la Teatrul Hermitage din Sankt Petersburg sub conducerea lui Mats Liljefors, la Sala Palatului din București și la Brașov cu "Johannes Strauss Ensemble - The Best of Vienna" sub conducerea lui Russell McGregor. A cântat la Filarmonica din Johannesburg și la Sala de concerte Musaion a Universității din Pretoria.

Bas baritonul Sorin Coliban a cântat, printre altele, la Londra la Royal Opera House Covent Garden, Opera Scala din Milano, la trei dintre Operele din Paris (Bastille, Garnier, Chatelet), la Atena Megaron, San Francisco, Monte Carlo Opera, Santiago de Chile, Tel Aviv, Festivalul Rossini din Pesaro, la Opera de Stat din München, la Amsterdam (Concertgebouw), Opera din Lausanne, la Düsseldorf ,Basel, la festivalul Wiener Festwochen, Linz Konzerthaus, Festivalul Bregenz și la Viena la Volksoper. În anul 2015 el a debutat la Filarmonica din Berlin și la Budapesta în cadrul Festivalului Zilele Wagner unde a revenit și în 2022. Repertoriul său include lucrări precum Philipp II., Marele Inchizitor , Procida, Ramfis, Ferrando, Banquo, Don Giovanni, Leporello și Commendatore, Sarastro, Guglielmo, Lord Sidney, Holländer, Hunding, Regele Marke și Timur. A debutat la Opera de Stat din Viena în 2004 ca Monterone (Rigoletto), și de atunci a interpretat multe alte roluri.

Sorin Coliban și-a îndeplinit unul dintre visurile sale de o viață când a debutat la celebrul Festival R. Wagner de la Bayreuth în 2013 în rolul Fafner, în doua opere Aurul Rinului și Siegfried din cadrul unei noi producții (cu ocazia bicentenarului R. Wagner) de Inelul Nibelungilor dirijată de Kirill Petrenko și regizată de Frank Castorf. El este al doilea cântăreț român care a cântat la acest festival important, primul (baritonul Dimitrie Popovici) a cântat acolo în secolul al XIX-lea.

În septembrie 2023 Sorin Coliban a debutat în rolul regelui Heinrich din opera Lohengrin de R. Wagner la opera din Shanghai China și în rolul Magicianului din opera “Schwanda cimpoierul” de J. Weinberger la Theater an der Wien în Viena.