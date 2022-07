Soprana Rodica Vică în Indiile Galante la Bucharest Opera Festival

Promotoare a repertoriului baroc și inițiatoarea a multor proiecte baroce inedite, soprana Rodica Vică va interpreta rolul prințesei Zima din al patrulea tablou: Sălbaticii din America. Spectacolul Indiile Galante de Jean-Philippe Rameau este regizat de Andrei Șerban, iar scenografia poartă semnătura Marinei Drăghici. Interpretează soliști invitați alături de soliștii, corul, baletul și orchestra Operei Naționale din Iași, sub bagheta dirijorală a maestrului Adrian Morar.

Rodica Vică este solist invitat al multor opere și filarmonici atât din România cât și din străinătate. Soprana debutează pe scena Operei bucureștene în 2010, urmând mai apoi să colaboreze permanent cu această instituție, interpretând roluri principale în operele Flautul fermecat (Regina Nopții) și Don Giovanni (Donna Anna) de W. A. Mozart, Rita de G. Donizetti, Rosina din Bărbierul din Sevilla de G.Rossini, Alcina de G. Fr. Haendel, etc. Rodica Vică este câștigătoarea a numeroase premii la concursuri naționale si internaționale: Premiul I la Concursul Internaţional de muzicaă barocă „La Stravaganza” Cluj- Napoca, Premiul II la Concursul Radiodifuziunii Române „Drumul spre celebritate”, Premiul pentru cea mai Buna Interpretare Muzicală în cadrul Trofeului „Ion Dacian” pentru Tineri Interpreţi, ș.a. Activitatea artistică actuală a sopranei Rodica Vică include premiera mondială a oratoriului Strigoii de George Enescu alături de Rundfunk Sinfonieorchester Berlin la Konzerthaus Berlin, Gala OTP Bank la Sala Bela Bartók de la Müpa Budapesta, Canto Barocco la Teatro La Fenice, Gloria de Antonio Vivaldi alături de Accademia Bizantina condusă de Ottavio Dantone la deschiderea Festivalului Baroc Varazdin, La Lumiere Comique la Festivalul de Muzică Veche de la Budapesta și BaRockIN’ Transylvania cu orchestra Musica Ricercata, Matthäus Passion de J.S. Bach sub conducerea dirijorală a lui Cristian Măcelaru la Ateneul Român, Poemes pour mi de Olivier Messiaen alături de Filarmonica Transilvania sub conducerea dirijorului Cristian Mandeal, concert în cadrul Lunii Oedip la Londra, serată inclusă în evenimentele premergătoare premierei operei enesciene la Royal Opera House Covent Garden. De asemenea, angajamentele recente și viitoare includ debutul în Violetta Valery din La Traviata de Giuseppe Verdi la Opera Națională Română Iași, un turneu internațional inovator având-o ca solistă și intitulat JAZZT Vivaldi care comemorează 280 de ani de la dispariția lui Antonio Vivaldi, participarea deosebită la Festivalul internațional George Enescu cu premiera românească a oratoriului Strigoii de George Enescu și un turneu internațional cameral menit să celebreze genialitatea compozitorilor români “Romanian Music Journey”. Discografia Rodicăi Vică include două CD-uri, primul produs de casa de discuri Capriccio cu înregistrarea absolută a oratoriului Strigoii de George Enescu (The Ghosts) și al doilea, Stars in the Sky lansat la sfârșitul anului 2018 la Musikverein Vienna- un proiect multicultural și unic care cuprinde o colecție de cântece de leagăn din întreaga lume, alături de celebra țiteristă, Barbara Laister- Ebner, solista Concertului de Anul Nou de la Viena din 2018.