Soprana Teodora Gheorghiu și pianista Diana Ionescu la Turneul Naţional de lieduri

Turneul a debutar la Sibiu, pe scena Sălii Thalia, pe 3 noiembrie, a continuat pe 4 noiembrie la Oradea, la Sala Filarmonicii, va ajunge pe 6 noiembrie pe scena Ateneului Român de la București și se va încheia pe 8 noiembrie, la Brașov, la Banca de Cultură Apollonia.

Soprana Teodora Gheorghiu spune că posibilitatea de a se întâlni nemijlocit cu publicul din mai multe oraşe ale ţării reprezintă un tip de hrană spirituală care face extrem de bine oricărui artist: Mă întorc de fiecare dată cu mult drag acasă, am mari emoții, cu atât mai multe acum, când mă voi întâlni cu români din mai multe colțuri ale țării. Nu este prima dată când susțin un turneu național, dar de fiecare dată reîntâlnirea cu publicul din România mă emoționează și mă bucură deopotrivă. ” (Teodora Gheorghiu)

Teodora Gheorghiu reprezintă unul dintre superbele glasuri pe care România le-a oferit lumii în ultimele decenii, o voce care a încântat juriile concursurilor „Enescu” şi „Reine Elisabeth” în anii 2000 şi care de atunci a evoluat pe scene importante ale Europei.

Diana Ionescu este o pianistă cu o carieră impresionantă, care a colaborat cu numeroși artiști de talie mondială și a concertat în numeroase săli de concerte renumite. Spune despre colaborarea cu Teodora Gheorghiu pentru acest turneu de lieduri că o onorează și o bucură: Sunt foarte încântată să fiu alături de Teodora Gheorghiu pe scenă. Dincolo de partituri, muzica lui Schubert poartă cu ea povești și emoții care ne conectează pe toți. Sunt cu adevărat emoționată și onorată că putem împărtăși această experiență cu toți cei care ni se vor alătura. (Diana Ionescu)

Franz Schubert a excelat în multiple genuri muzicale, dar, cu cele peste 600 de lieduri compuse, s-a dovedit a fi, de departe, cel mai prolific creator din istoria muzicii în acest domeniu. A transpus poeme în muzică, cele mai celebre fiind „Der Erlkönig” (”Regele Ielelor”) și „Gretchen am Spinnrade” (”Margareta torcând”) de Goethe, iar liedurile sale au avut mereu un puternic substrat, pe care nimeni nu pare să îl fi identificat înainte. Nu e de mirare că Franz Liszt l-a numit „cel mai poetic muzician care a trăit vreodată”! Chiar dacă a murit mult prea tânăr, la vârsta de 31 de ani, a creat ceea ce astăzi însumează aproape 1.000 de compoziții: „M-am născut doar pentru a compune.”

PROGRAM:

Teodora Gheorghiu- soprana

Diana Ionescu - pian

Recital Schubert

•An die Musik , •Gesänge aus Walter Scotts „Fräulein vom See“- Ellens Gesang 1, •Du bist die Ruh, •Die Forelle, •Auf dem Wasser zu singen , •Der Fluss , •Seligkeit.•Sei mir gegrüßt

•Impromptu op.142 nr.2 in la bemol major •Impromptu op.90 nr.4 in la bemol major

•Gretchen am Spinnrade, •Ganymed, •Der Tod und das Mädchen , •Lied der Mignon, •An Sylvia, •Rastlose Liebe

BIOGRAFII

Teodora Gheorghiu

Destinul muzical al Teodorei Gheorghiu a fost influențat în mod direct de marele José Carreras, care a remarcat-o în cadrul concursului Julian Gayarre International Singing Competition. Deşi nu a câştigat acest concurs, Carreras i-a oferit o bursă de studii care i-a schimbat definitiv cursul carierei. Ulterior, a câștigat mai multe competiţii, fiind laureată, între altele, a Concursului Internaţional “George Enescu” de la Bucureşti, dar şi a prestigioasei Queen Elizabeth Competition şi a primit bursa de studii Herbert von Karajan.

A debutat pe scena muzicală internațională la Opera de Stat din Viena, la doar de 25 de ani, unde a cântat ca solistă între 2007 şi 2010. La Opera din Viena a interpretat roluri ca Adele (Liliacul), Regina Nopții (Flautul fermecat), Nanetta (Falstaff), Fiakermilli (Arabella), Adina (L'elisir d'amore), Elvira (L'Italiana in Algeri), Sophie (Werther), Eudoxie (La juive). A colaborat cu nume sonore ale scenei muzicale internaționale, ca Juan Diego Florez, Neil Shicoff, Leo Nucci, Ramon Vargas, Seiji Ozawa, Adam Fischer, Marco Armiliato, Bertrand de Billy sau Franz Welser- Möst.

După colaborarea cu Opera de Stat din Viena, în 2010, a decis să îşi continue cariera ca artist freelancer. Acesta a fost momentul când dirijorul Christophe Rousset i-a propus să realizeze un album, ca omagiu celebrei soprane Anna de Amicis, care a trăit în secolul al XVIII-lea. Albumul, publicat de casa de discuri Harmonia Mundi, include înregistrări în premieră cu arii din Mozart, Gluck, Borghi, Cafaro şi Mysliveček. A fost numit Discul lunii de către Internațional Record Review şi de Opera Magazine și a fost Discul săptămânii la BBC Radio timp de trei săptămâni la rând.

Talentul Teodorei Gheorghiu nu se limitează doar la opera lirică. Soprana este pasionată şi de lied şi a oferit numeroase recitaluri în acest gen muzical, iar în 2013 a publicat al doilea album, Art Nouveau, cu lieduri de Strauss, Zemlinsky, Ravel şi Respighi, ca expresii emblematice ale Jugendstil în muzică. După turneul naţional din 2018, în 2023 va realiza un nou turneu de lieduri în România, rezervat de această dată capodoperelor lui Franz Schubert.

În ultimul deceniu a apărut pe multiple scene de operă în rolul Mimì din La Bohème de Puccini, în rolul Contesei în Nunta lui Figaro de Mozart (pe care l-a abordat şi într-un turneu susţinut în Japonia), în rolul Violeta din Traviata de Verdi, Nedda din Paiaţe de Leoncavallo şi nu numai.

Diana Ionescu

Născută într-o familie de muzicieni, la 7 ani a început studiul pianului cu Sanda Bobescu. După ce a absolvit Liceul George Enescu, unde a studiat pianul cu Olga Szell, a fost admisă la clasa lui Dan Grigore la Universitatea Națională de Muzică București, unde a studiat şi cu Steluța Radu, Sandu Sandrin şi Dinu Ciocan. În 2003 s-a mutat în Marea Britanie, ca să îşi continue studiile cu Ronan O'Hora, Joan Havill şi Marc Racz la Birmingham Conservatoire şi Guildhall School of Music and Drama. Și-a perfecționat arta cu Viktor Merzhanov la Conservatorul Tchaikovsky de la Moscova, cu Alexis Weissenberg la Engelberg, cu Dmitri Bashkirov la Chapelle Reine Elisabeth de la Bruxelles şi la Madrid, şi cu Richard Goode la New York.

Pianista Diana Ionescu s-a consacrat prin "pianistica impunătoare și muzicalitatea matură" (Musical Pointers) în interpretări ale capodoperelor unor epoci multiple, de la compozitori ai claviaturii baroce ca Scarlatti sau Bach, la puritatea clasică a lui Mozart, Schubert sau Mendelssohn, și până la măreţia romanticilor şi modernilor, ca Schumann, Rachmaninov, Debussy sau Prokofiev.

Câştigătoare a Marelui Premiu al Concursului Internațional de Pian „George Enescu” din 2001, şi ultimul pianist român care a reuşit această performanță, Diana Ionescu se bucură de o activitate internațională ca solistă, muzician de cameră, pedagog şi director de festival.

A fost distinsă cu Premiul Alexis Weissenberg și Premiul EWLE al Radioului Elvețian pentru Best Live Recording, Premiul II la Missouri Southern International Piano Competition SUA și Concursul Interna’ional Lory Wallfisch, Glass Sellers Trophy şi Premiul I la Romantic Piano Competition Londra, cât și cu Diploma Ambasadorului pentru servicii aduse culturii româneşti în străinătate.

A apărut ca solistă, în recitaluri sau ca muzician de cameră pe marile scene ale lumii și a cântat și înregistrat sub bagheta unor dirijori remarcabili, acompaniată de orchestre ca Brunel Sinfonia Bristol, Guildhall Symphony Orchestra, Orchestra Națională Radio, Orchestra de Cameră Radio, Filarmonica Transilvania din Cluj, Filarmonica Banatul din Timişoara, Filarmonica din Sibiu, Filarmonica din laşi. Între colaboratorii săi în muzica de cameră se numără Belcea Quartet, Gemeaux Quartet, Cvartetul Transilvan, Valeriy Sokolov, Dana Zemtsov, Stefan Hadjev, Pau Codina, Massimo Somenzi, Dario Bonuccelli, Daniel Palmizio, Irina Botan, Ashok Klouda, Teodora Gheorghiu (laureată la rândul ei a Concursului Internațional „George Enescu”, în anul 2003), Eliana Pretorian, Vlad Maistorovici, Remus Azoiței, David Cohen, Leontina Văduva.