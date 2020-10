Stagiunea de marți seara 2020 – 2021

Filarmonica „George Enescu” anunță primul recital din cadrul Stagiuni de marți seara 2020-2021. Frecvența serilor de muzică de cameră se reduce, până în luna decembrie, la două pe lună. Recitalurile vor fi înregistrate și transmise marțea, la ora 19, pe canalul de YouTube al Filarmonicii și pe Facebook-ul Filarmonicii „George Enescu” și cel al Radio România Muzical. Așa cum am obișnuit publicul nostru în cele 12 stagiuni de până acum, invitați vor fi tineri muzicieni cu activitate și recunoaștere internaționale.

Stagiunea de marţi seara (Sala mică)

Marți, 13 octombrie, ora 19

Raluca Stratulat - vioară

Valentin Simion - violoncel

Eliza Puchianu - pian

Program:

Johannes Brahms - Trio nr.1, în si major, op. 8

Claude Debussy - Trio nr.1, în sol major

Coproducător: Radio România Muzical

Violonista Raluca Stratulat este absolventă a Facultății de Interpretare, Masteratului, Doctoratului și Cursurilor postdru MIDAS ale Universitatății Naţionale de Muzică din Bucureşti. A obținut o serie de premii naționale și internaționale și a sustinut concerte și recitaluri în România, Olanda, Finlanda, Grecia, Austria, Germania, Ungaria, Belgia, Italia, Turcia și S.U.A. A concertat sub bagheta dirijorilor Jin Wang, Jozsef Horvath, Horia Andreescu, Adrian Morar și a realizat numeroase prime audiții de muzică contemporană a diverse piese aparținând compozitorilor români și străini. Este unul dintre inițiatorii The Chamber Music Project, concertează frecvent alaturi de proprii elevi și, în prezent, este profesor și șef al catedrei de muzică de cameră a Colegiului Național de Muzică “George Enescu” din București. Ca profesor a susținut mai multe masterclassuri de vioară, muzică de cameră și managementul emoției scenice.

Violoncelistul Valentin Dimitrie Simion s-a născut la Bucureşti la 7 iulie 2001. În prezent este student al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti la clasa maestrului Marin Cazacu. A câştigat peste 50 de premii I la competiţii naţionale de violoncel şi muzică de cameră dar și în competiții internaționale printre acestea din urmă Concursul Internaţional de la Plovdiv, Bulgaria/2017, Concursul Internaţional “The Muse”de la Atena, Grecia/2018, The North Internaţional Competition, Stockholm/2019 , Concursul Internaţional “Jan Vychytil” de la Praga/2020. A participat la mai multe stagii de masterclass la violoncel cu profesori romani si din strainatate: Marin Cazacu, Razvan Suma, Alexandra Gutu, Denis Severin (Elvetia), Lászlo Fenyö (Ungaria), Valentin Radutiu (Germania), Vashti Hunter (Marea Britanie).

Eliza Puchianu este o pianistă activă, ce concertează ca solistă și ca pianistă colaboratoare. Deține masteratul cu distincția Magna cum Laude la Boston Conservatory at Berklee (SUA, 2018) și licența cu distincția Honors First Class la Royal Irish Academy of Music (Irlanda, 2015), specializată la ambele instutuții în interpretare pianistică. Este câștigătoarea bursei integrale Harvard Cultural Collaborative (SUA, 2018), alături de grupul său de muzică de cameră Trio Brave, și a bursei Yamaha Scholarship pentru pianiști 2014. Concertele și recitalurile sale au purtat-o pe scene din Paris, Amstedam, Varșovia, Boston, Haga, Bielsko Biala, Veneția, Viena, Vilnius, Bratislava, Padova, Ulm, Traunstein si Las Palmas. Activitatea sa se extinde și in domeniul acompaniamentului, colaborând cu Edinburgh Festival 2011, Wexford Opera Festival 2013, Opera Briefs 2013 si 2014, Concursul Internațional George Enescu 2014, Jeunesses Musicales 2015, Academia Sighișoara în anii 2016, 2017, 2018 și Proiectul STEP de la Boston Symphony Orchestra în 2017 si 2018. Eliza Puchianu și-a început activitatea pedagogică în 2012, iar școlile unde s-a afirmat ca profesoară de pian sunt Leesson Park School of Music, Irlanda (2012-2014), Director al departamentului muzical de la Alphabet House Creative Learning Centre (2014-2016), Crina Mardare Music Experience (2015-2016), Steinert&Sons Piano Academy, Boston (2017-2018). În prezent este Director Muzical al Alphabet House Creative Learning Center și profesor acompaniator la Colegiul Național de Muzica George Enescu.