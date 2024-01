Stagiunea de marți seara: de la Helsinki la București

Smaranda Iftime s-a născut în București în 2001 și a început studiului violoncelului la vârsta de 9 ani, la clasa prof. Iulia Nicolae. În perioada 2016 – 2020, a continuat studiul sub îndrumarea prof. Hermina Marin, la Liceul Național de Muzică „George Enescu” din București. A câștigat mai multe premii la competiții naționale și a participat la cursuri de măiestrie cu violonceliști de renume mondial, printre ei David Geringas, Henri Demarquette, Răzvan Suma, Marin Cazacu, Andreas Brantelid și Robert Cohen. Din 2020, studiază violoncelul sub îndrumarea prof. Martti Rousi. Talentul și munca susținută i-au netezit calea către prestigioasa instituție de învățământ din capitala Finlandei.

În recitalul de la București, tânăra artistă are, ca invitată, o altă violoncelistă: Hermina Noemi Marin.

Hermina Noemi Marin începe studiul violoncelului și pianului la vârsta de 9 ani în cadrul Liceului de Arta “Carmen Sylva” din Ploiești. La 16 ani, devine elevă a Colegiului Național de Muzică “George Enescu” din București, clasa prof. Anca Vartolomei. Între anii 2007 - 2011 urmează cursurile Facultății de Interpretare Muzicală din cadrul Universității Naționale de Muzică București, clasa prof. Aurel Niculescu, iar în perioada 2011 -2013 aprofundează în cursuri de masterat stilistică interpretativă și instrumentală, la clasa maestrului Marin Cazacu. Începând cu anul 2010 colaborează cu orchestre de cameră și simfonice din țară. Între anii 2011 - 2018 desfășoară o bogată activitate camerală. Apare în recitaluri si concerte de muzică clasică și religioasa în țară și în străinătate. În prezent este profesor titular la catedra de corzi grave a Colegiului Național de Muzică “George Enescu” din București.

Pianista Eliza Puchianu acompaniază la pian evoluția celor două instrumentiste. A absolvit studiile de licență în 2015 la Academia Regală de Muzică din Irlanda/Dublin și este câștigătoare a Yamaha Scholarship for Pianists (2014). Debutul său în Statele Unite ale Americii are loc la Museum of Fine Arts Boston în cadrul stagiunii Sound Bites 2016. Câștigă o bursă integrală în cadrul festivalului de muzică de cameră Harvard Cultural Collaborative și absolvă studiile de master în 2018 la Boston Conservatory, clasa prof. Michael Lewin. Concertele și recitalurile sale au purtat-o pe scene din Haga, Amsterdam, Varșovia, Bielsko, Paris, Veneția, Viena, Vilnius, Bratislava, Padova, Ulm, Traunstein și Las Palmas. Cele mai recente apariții ale sale sunt alături de Cusco Symphony Orchestra (Peru) și Lima Youth Orchestra (Peru, 2022).

Marți, 9 ianuarie 2024. Ora 19, Ateneul Român

Stagiunea de marți seara. Recital cameral

SMARANDA IFTIME - violoncel

ELIZA PUCHIANU - pian

Invitată HERMINA MARIN - violoncel

Program

Luigi Boccherini - Sonata pentru violoncel și basso continuo în sol major, G.5

Ludwig van Beethoven - Sonata nr. 5, în re major, pentru pian și violoncel, op. 102

Samuel Barber - Sonata în do minor pentru violoncel și pian, op. 6

Robert Schumann - Adagio și Allegro pentru violoncel și pian, op. 70