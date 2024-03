Stagiunea de marți seara. Recital cameral. Cvartetul "Apollo"

Pianista Andra Mărgineanu este actualmente doctorandă în anul al III-lea la UNMB sub îndrumarea prof. univ. dr. Dana Borșan. Tânăra pianistă este laureată a unor concursuri naționale și internaționale și, în timp, în sesiuni de cursuri de măiestrie, a beneficiat de îndrumarea unor profesori și pianiști de excepție, reprezentanți ai unor școli de renume, precum: Juilliard School, University of Michigan, Royal Academy of Music, Royal College of Music, Northern College of Music, Haute école de musique Genève, University of Music and Performing Arts Viennae.

Violonista Noga Abramovici a urmat studiile de licență la Academie de muzică si dans din Ierusalim cu o bursă excepțională de performanță. În anul 2014 a câștigat concursul de angajare la orchestra simfonică Haifa în care a făcut parte trei ani. În anul 2017 s-a mutat în București și a absolvit studiile de licență și master cu prof.univ.dr. Gabriel Croitoru și muzica de cameră cu prof.univ.dr. Verona Maier.

Violistul Daniel Vots este in prezent angajat al Orchestrei Naționale Radio și membru în formațiile camerale "Art Quartett" și "Ambiental String Quartett" cu care are o activitate intensă și bogată. Un muzician de cameră în ascensiune și un solist versatil, Daniel Vots performează, de asemenea la pian, vioară, chitară, mandolină.

Violoncelistul David Soma Kacso este student la UNMB, clasa violoncelistului Răzvan Suma. În anul universitar 2022-2023 a studiat un semestru cu bursa Erasmus în Hochschule für Musik Carl Maria von Webber din Dresda. A participat la numeroase concursuri naționale şi internaționale, iar printre cele mai importante realizări se numără: Premiul 3 la Concursul Internațional Danube din Ulm, premiul 2 la Concursul Internațional Jan Vychytyl din Praga şi Premiul 1 la Concursul Națiomal de Violoncel Alexandru Moroşanu.

Marți, 19 martie, ora 19, Ateneul Român, Sala mică

Stagiunea de marţi seara

Cvartetul "Apollo"

NOGA ABRAMOVICI - vioară

DANIEL VOTS - violă

DAVID SOMA KACSO - violoncel

ANDRA MĂRGINEANU - pian

Program

Wolfgang Amadeus Mozart - Cvartet cu pian în mi bemol major, KV 493

Johannes Brahms - Cvartet cu pian în sol minor, op. 25