Stagiunea de marți seara: recital de pian Matei Lăbunţ

Filarmonica George Enescu

Stagiunea de marți seara

Marți, 10 mai 2022, ora 19.00 – Ateneul Român, Sala mică

Recital de pian

MATEI LĂBUNŢ

Program

Bach/Busoni – Ciacona în re minor

Ludwig van Beethoven – 32 de variaţiuni în do minor, WoO 80

Franz Liszt – Vallée d'Obermann

Frédéric Chopin – Fantezia în fa minor, op. 49

Coproducător: Radio România Muzical

Biletele se pot procura:

- De la Casa de Bilete a Ateneului Român

Program: Marți - Vineri 12:00 - 19:00. Plata doar în numerar. (Telefon: 021.315.68.75)

- Online, accesând site-ul www.fge.org.ro - secțiunea „Calendar“.

Matei Cristian Lăbunţ este un foarte tânăr pianist cu o activitatea artistică și competițională remarcabilă. Elev al Colegiului National de Muzica “George Enescu” din București la clasa profesoarei Corina Mocanu, își completează formarea la cursuri de măiestrie susținute de Milana Chernyavska, Eduard Kunz, Andrei Diev, Jean Bernard Pommier, William Fong, Viniciu Moroianu, Graeme McNaught, Aaron Shorr, Barbara Szczepansk, Uta Weyand. Artistul are în palmares peste 30 de premii naționale și internaționale, printre care: Premiul I la Concursul Internațional Giuseppe Raciti (Italia, 2017), Premiul I la Concursul Internațional de pian Pianotalents (Milano, Italia, 2018 ), Premiul al II-lea la Concursul Internațional Danubia Talents Liszt, Secțiunea Liszt Piano Performance (Ungaria, online 2021), Trofeul concursului Musica Mundi (Belgia, 2017), Trofeul Concursului Noelia Prisecaru (2017), etc. În ianuarie 2022, în cadrul proiectului și Festivalului Piano Star a fost desemnat câștigătorul premiului Piano Star, care constă într-un concert cu Orchestra Filarmonicii Brașov și al Bursei SoNoRo Interferente (2022).A debutat pe scena de concert la doar 13 ani cu Orchestra de Camera “Unirea” din Focșani alături de care a interpretat Concertul nr. 23 pentru pian și orchestră de W.A. Mozart, Un an mai târziu cânta în premieră în România Concertul pentru pian si orchestra nr. 1 de Fredrich Kalkbrenner în cadrul Galei Concursului “ Mihaela Ursuleasa. “. Matei Lăbunţ a fost câștigător al unei burse acordată Uniunii Muzicienilor Interpreti din Romania în anii 2018-2019 și 2019-2020 și deținător al Bursei Mr. Gheorghe Pastia în 2020-2021.

Stagiunea de marți seara este un proiect ce a luat naștere în anul 2008 și este realizat în parteneriat cu Radio România Muzical. A fost creat, în principal, cu intenția de a susține și a prezenta publicului tineri muzicieni români care s-au remarcat în competiții internaționale sau care se află la studii în străinătate.