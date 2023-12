Staruri ale muzicii internaționale, în premieră pe scena „Timișoara 2023 la nesfârșit”

Vineri, 8 decembrie, de la ora 19:55, pe scenă va urca Delia. Figură emblematică a muzicii românești și artistă completă, cu spectacole uimitoare. Inovatoare și proaspătă, mereu cu un pas înaintea tendințelor, Delia este o prezență constantă în topurile radio și autoarea unora dintre cele mai de succes piese de pe piață, precum „Da, mamă!” și „Nu e vina mea”. Cameleonică și inspirată, Delia ar un stil ușor de recunoscut, show-uri remarcabile, o atitudine puternică și un stil mereu surprinzător.

În deschiderea concertului Delia, publicul îi va putea asculta, de la ora 19:00, pe Klangphonics, un trio german care produce și interpretează muzică electronică live. Folosind o combinație de instrumente acustice și elemente electronice, ei fac legătura între producător și formație live. Acest lucru are ca rezultat un sunet foarte natural, organic, păstrând în același timp energia asociată cu deep house și techno melodic. Pe scenă, tobele, chitara și diverse percuții sunt îmbinate cu sintetizatoare și secvențiatoare, creând un spectacol care funcționează la fel de bine în club sau în concert.

De la ora 21:10, urcă pe scenă, pentru prima dată în Timișoara, Katie Melua, una dintre cele mai de succes cântărețe din Marea Britanie, cu peste 11 milioane de albume vândute și peste 56 de premii de platină. Originară din Tbilisi, Georgia, s-a mutat în Marea Britanie la o vârstă fragedă, unde a studiat la renumita Brit School of Performing Arts. Vocea ei extraordinară și capacitatea de a trăi cu adevărat muzica au fost marca ei distinctivă încă de când tânăra absolventă a școlii, în vârstă de 19 ani, și-a lansat albumul de debut „Call Off the Search” (2003). Melua își încântă publicul cu vocea sa unică, puternică și captivantă, cu interpretările sale impecabile și cu personalitatea sa fermecătoare. Scriitoare, compozitoare și aranjoare desăvârșită, Katie este, totodată, una dintre cele mai bine vândute artiste britanice din toate timpurile, cu 9 albume de studio multipremiate, cel mai recent fiind „Love & Money” (2023). Unele dintre cele mai cunoscute hituri ale sale includ „Nine Million Bicycles”, „The Closest Thing to Crazy” și cover-ul celebrei piese „Wonderful Life”.

Seara se va încheia cu un show aerian al trupei italiene Sonics, de la ora 22:15. Este una dintre primele trupe în lumea teatrului acrobatic aerian. Compania este formată din gimnaști, dansatori și atleți bine pregătiți, care creează împreună coregrafii acrobatice și noi spectacole aeriene pe aparate de scenă speciale și originale, de invenție proprie. Trupa Sonics a luat parte la evenimente majore, cum ar fi ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la Torino din 2006 și ceremonia de deschidere a Stadionului Olimpic din Kiev pentru Campionatul European de Fotbal din 2012.

A doua zi, sâmbătă, 9 decembrie, spectacolul din Piața Unirii se reia, la ora 19:00, cu concertul artistei EMAA. Într-o lume divizată de genuri muzicale, EMAA reușește să fie relevantă atât în mainstream, cât și în underground. Colaborările ei cu Deliric & Silent Strike au pus-o pe harta fanilor hip-hop, în timp ce piese precum „Sufletu’ imun” și „Zburătorul” s-au bucurat de susținerea radiourilor naționale. Artista a scris muzica pentru show-uri TV precum „Spy Master” și „Hackerville”. Vocea ei specială i-a adus colaborări cu cei mai apreciați artiști din țară, precum Carla’s Dreams și The Motans, rezultând piese care au petrecut multiple săptămâni în fruntea topurilor radio.

De la ora 20:00, Róisín Murphy va electriza publicul cu prezența ei scenică aparte. La o privire rapidă, de la hituri downtempo precum „Party Weirdo, la hituri Top Of The Pops precum „The Time Is Now și „Sing It Back”, cu Moloko și o carieră solo extrem de diversă, care trece lejer de la cântece italiene la piese puternice precum „Let Me Know”, avem prilejul să o ascultăm pentru prima dată în Timișoara pe cea mai inovatoare și mai neliniștită artistă din Marea Britanie. Cel mai recent album al ei, „Róisín Machine”, a fost pregătit în liniște timp de două decenii, iar producția lui a durat zece ani. „Tot ceea ce fac vine din instinct”, spune ea. „Întotdeauna am ceva în minte, regizez videoclipuri și fac regie artistică de ani de zile. Albumul se numește Róisín Machine pentru că sunt o mașinărie. Nu mă opresc niciodată”.

Seara se va încheia cu un concert susținut de Jessie J, la rândul ei pentru prima dată în Timișoara, care va urca pe scenă de la ora 21:15. Cu o voce pe care o măsori mai degrabă pe scara Richter, versuri sincere și o atitudine puternică, Jessie J este câștigătoare a mai multor premii Brit și nominalizată la premiile Grammy și are peste 1,5 miliarde de stream-uri, nenumărate albume de aur și platină și 23 de milioane de înregistrări vândute până în prezent. În 2011, ea și-a croit un loc pe scena mondială cu debutul său complet, „Who You Are”, care a primit discul de platină și s-a clasat în Top 15 al Billboard Top 200. Piesa „Price Tag” [feat. B.o.B] a ajuns pe locul 1 în 18 regiuni și, în cele din urmă, a devenit cvadruplu album de platină. I-a urmat „Domino”, dublu album de platină. Au urmat nenumărate distincții, printre care prestigiosul premiu Brit, premiul BBC „Sound of 2011” și o invitație de a fi ambasadoare a Jocurilor Olimpice de la Londra din 2012. Piesa „Bang Bang”, cu Ariana Grande și Nicki Minaj, a dominat topurile în 2014 și a obținut șase albume de platină.