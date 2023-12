Ştefan Bănică începe, joi, seria de patru concerte de la Sala Palatului

Potrivit site-ului salapalatului.ro, pe 7, 8, 9, 10 decembrie, de la ora 19,30, la Sala Palatului, va fi prezentat un show impresionant de sunet, lumini şi efecte grafice în cadrul evenimentului "Concert aniversar de Crăciun Ştefan Bănică - 20 de ani la Sala Palatului".



Concertele extraordinare de Crăciun marca Ştefan Bănică aniversează în luna decembrie 20 de ani de când se desfăşoară la Sala Palatului din Bucureşti. Una dintre cele mai complexe producţii muzicale româneşti, cel mai longeviv eveniment continuu pe scena Sălii Palatului din ultima jumătate de secol, acestea concretizându-se în patru concerte consecutive în acest an.



În cei 20 de ani de concerte de Crăciun la Sala Palatului, Ştefan Bănică a susţinut 79 de concerte de Crăciun sold-out, care au însemnat 150 de ore de muzică live, cu peste 350.000 de spectatori.



Ştefan Bănică a deschis drumul producţiilor muzicale de amploare în România în 2002 şi a devenit singurul artist român care susţine an de an un eveniment atât de complex, precizează sursa citată.



Printre invitaţii care au urcat alături de Ştefan Bănică pe scenă se numără Sofia Vicoveanca, Andra, Cristi Minculescu, Paul Ciuci, Paula Seling, Alina Eremia, Nicolae Botgros şi Orchestra "Lăutarii" din Chişinău, Dan Bittman, Monica Anghel, Nico, Luminiţa Anghel, Delia, Cabron, Lidia Buble, Laurenţiu Cazan, 3 Sud Est sau Liviu Teodorescu.



Actor, compozitor, interpret, regizor, personalitate tv, producător, cu o carieră de peste 35 de ani, Ştefan Bănică este unul dintre cei mai complecşi şi iubiţi artişti din România, care a stabilit adevărate recorduri prin concertele sale de Crăciun de la Sala Palatului, o adevărată tradiţie. Cu 16 albume de autor, premiate cu şase discuri de aur şi două de platină, cu zeci de videoclipuri muzicale, peste 30 de roluri în film şi teatru, Ştefan Bănică reprezintă un reper major în show business-ul românesc.