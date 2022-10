Strălucitul violonist Kristóf Baráti, la Ateneul Român

Compus în anii dinaintea celui de Al Doilea Răzbui Mondial, Concertul nr. 2 pentru vioară şi orchestră reprezintă mesajul de rămas-bun al lui Béla Bartók, îngrijorat de amploarea fascismului din ţara sa natală, Ungaria, înainte de a o părăsi pentru totdeauna, stabilindu-se în Statele Unite. După pauză, Simfonia nr. 2 de Jean Sibelius, una dintre lucrările îndrăgite de public, continuă periplul geografic muzical către Nord, fiind considerată expresia artistică elocventă a mişcării naţionale de independenţă a finlandezilor.

CHRISTIAN BADEA

Dedicat în egală măsură muzicii simfonice și operei, Christian Badea, prim-dirijor al Filarmonicii „George Enescu”, a concertat pe toate continentele și în cele mai importante săli și teatre de operă, printre care Metropolitan Opera (New York), Opera de Stat (Viena), Royal Opera (Londra), Carnegie Hall (New York), Suntory Hall (Tokio), Concertgebouw (Amsterdam). Cariera sa este marcată de colaborări importante cu artiști de referință ai timpului nostru - Leonard Bernstein, Mstislav Rostropovici, Placido Domingo, Renée Fleming. Christian Badea a condus orchestre de prim rang ale lumii, printre care se numără Royal Philharmonic și BBC Symphony (Londra), Filarmonica din Sankt Petersburg, Filarmonica Cehă, Amsterdam Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Radio France, Accademia di Santa Cecilia Orchestra (Roma), RAI Orchestra Montreal Symphony, Filarmonica din Tokio, Pittsburg Symphony (Torino). La Metropolitan Opera din New York a dirijat peste 160 de spectacole într-un repertoriu vast și variat. În decembrie 2017, Christian Badea a obţinut un succes extraordinar cu „Andrea Chénier“ de Umberto Giordano la faimosul Teatro Colón din Buenos Aires, fiind invitat să revină în 2019. A dirijat la Opera din Sydney, „Turandot“ (noiembrie-decembrie 2019, Melbourne) și „Carmen“ (ianuarie-martie 2020, Sydney). În Festivalul Internațional „George Enescu”, a condus, în 2019, Filarmonica din Sankt Petersburg cu Vadim Repin solist, iar în ediția din 2021 a Festivalului a realizat un neuitat program cu lucrări de Enescu, Schumann, Bartók şi Wagner (uvertura operei Tannhäuser), alături de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Ungare.

KRISTÓF BARÁTI

Aplaudat pentru poezia şi elocvenţa interpretărilor sale, violonistul maghiar Kristóf Baráti a fost descris drept "un adevărat estet al sunetelor". Concertează ca solist al unor orchestre de renume, printre care filarmonicile din Los Angeles, Londra, Oslo, Haga, Rotterdam, Liszt Chamber Orchestra, Zürich Tonhalle, Budapest Festival, Orchestre National de France, Orchestre Symphonique de Montreal, BBC Scottish Symphony, BBC Philharmonic, Bournemouth Symphony. De asemenea, susţine numeroase concerte în Ungaria, în calitate de solist, dar şi de dirijor.

În 2019, violonistul a interpretat Concertul nr. 2 de Béla Bartók în deschiderea Festivalului Verbier, sub bagheta lui Valery Ghergiev, iar anul acesta, sub egida Verbier Festival Gold Label, casa de discuri Deutsche Grammophon a lansat discul cu Sonatele şi partitele pentru vioară solo de Bach, în interpretarea sa. Discografia sa bogată mai include cele cinci concerte de Mozart, integrala sonatelor de Beethoven şi de Brahms (cu pianista Klara Wurtz), sonatele pentru vioară solo de Ysaÿe ş.a.

În recitalurile sale camerale, a evoluat alături de muzicieni de prim rang, precum Mischa Maisky, Yuri Bashmet, Enrico Pace, Jean-Efflam Bavouzet, Zoltán Kocsis, Kim Kashkashian.

Kristóf Baráti cântă la o vioară Stradivarius "Lady Harmsworth" (1703), pusă la dispoziţie de Stradivarius Society of Chicago.

Kristof Barati 032 credit foto Marco Borggreve