Taylor Swift, marea câștigătoare a MTV Europe Music Awards 2022

Alți câștigători au fost Nicki Minaj, care a câștigat premiul pentru cel mai bun artist hip hop, precum și pentru cel mai bun cântec „Super Freaky Girl”, iar Harry Styles a câștigat pentru cel mai bun live.

Premiul MTV EMA Generation Change de anul acesta a fost acordat ucrainenelor Lina Deshvar, Anna Kutova și Anfisa Yankovina pentru că au luptat pentru drepturile celor afectați de criza umanitară din țară. MTV Entertainment Group a colaborat cu Choose Love – o organizație nonprofit umanitară care oferă ajutor și advocacy pentru refugiații din întreaga lume – pentru a alege câștigătorii, care au fost onorați în timpul emisiunii pe covorul roșu MTV EMA.

Găzduit de Rita Ora (care a primit un trofeu pentru Best Look „Stil personal”) și Taika Waititi, evenimentul a inclus momente semnate David Guetta și Bebe Rexha, Gorillaz și Thundercat, Muse, Ava Max, Stormzy, One Republic și Orchestra Kalush Band.

Iată lista completă a câștigătorilor:

Best Song: Nicki Minaj – Super Freaky Girl

Best Video: Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)

Best Artist: Taylor Swift

Best Collaboration: David Guetta & Bebe Rexha – I’m Good (Blue)

Best Live: Harry Styles

Best Pop: Taylor Swift

Best New: SEVENTEEN

Best K-Pop: Lisa

Best Latin: Anitta

Best Electronic: David Guetta

Best Hip Hop: Nicki Minaj

Best Rock: Muse

Best Alternative: Gorillaz

Best R&B: Chlӧe

Best Longform: Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)

Video For Good: Sam Smith – Unholy (ft. Kim Petras)

Biggest Fans: BTS

Best Push: SEVENTEEN

Best Metaverse Performance: BLACKPINK The Virtual PUBG Mobile

Best Look ‘Personal Style’: Rita Ora

Generation Change: Lina Deshvar, Anna Kutova and Anfisa Yakovina

››› Vezi galeria foto ‹‹‹