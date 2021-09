Teodora Enache-Brody și-a lansat CD-ul Unifying Worlds

Foto Andrei Gindac

Interpreta Teodora Enache-Brody a lansat astăzi CD-ul Unifying Worlds, care stă la baza concertului ce va avea loc pe 18 septembrie, la Opera Națională, în seria #BucureștiCreativ a Festivalului Enescu.

CD-ul cuprinde reinterpretări vocale unice, cu influențe din jazz și doină ale unor lucrări de muzică clasică, precum Rapsodiile I și a II-a de George Enescu, Patetica și Moonlight Sonata de Beethoven; Dansurile românești de Bartok și Canon de J. Pachelbel.

„Michelangelo spunea ca un mare artist, care are în timp șansa de a-și perfecționa arta, are parte astfel de o mișcare în timp, către interior. În această călătorie, cred ca ni se revelează sufletul nostru și ni se deschide o întreagă lume, și către interior, și către exterior […] Am descoperit în Doină o Poartă, prin care am pătruns într-o lume aparte.

Simt muzica într-un fel anume, ca o posibilitate de alchimie, ca pe un proces cathartic. Pentru că în noi, cum spunea Kazantzakis, se află toate gurile căscate ale strămoșilor noștri, așteptând ca noi să le exprimăm emoțiile. Cred că aceste voci trebuie cântate, strigate, eliberate. Cred că muzica poate vindeca”, a declarat Teodora Enache-Brody, la eveniment.

„Este o călătorie fără sfârșit, muzica clasică. Pentru mine a fost o ocazie deosebită de a avea acces la un mare repertoriu, care mi-a revelat peisaje muzicale extraordinare. Cineva spunea despre muzica lui Beethoven, că te poate forma, etic, ca om. Am plecat, în crearea aranjamentelor muzicale, încercând să fac o reducție a reducției partiturii, către părțile ei esențiale. Orice bogăție armonică ce s-ar fi putut pierde în reducție, se regăsește în linia vocală”, a explicat Călin Grigoriu, care a pregătit orchestrația pentru lucrări.

„Am respectat tot ce este scris în partitură, doar că sună cu totul altfel, ca o apă vie”, a mai spus Teodora Enache-Brody.

Teodora Enache-Brody și Călin Grigoriu au interpretat live, la eveniment, varianta vocală a Sonatei nr. 8 pentru pian Patetica, de Beethoven, și Rapsodia Română nr. 1, de George Enescu, acompaniată fiind de Călin Grigoriu, la chitară.

Pe 18 septembrie, Teodora Enache-Brody va susține concertul Unind Lumi – De la Beethoven la Enescu, la Opera Națională București, împreună cu Călin Grigoriu la chitară, Andrei Kivu la violoncel, Joca Perpignan la percuție și având drept invitat special Corul Operei Române.

Lansarea albumului Unifying Worlds și concertul susținut de către Teodora Enache-Brody pe 18 septembrie la ONB fac parte din seria evenimentelor din cadrul București Creativ, prin care Festivalul Internațional George Enescu încurajează cele mai diverse forme de expresie artistică, inspirate din muzica și moștenirea lui George Enescu.