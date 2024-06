„THE  MAGIC  OF  TRUMPET”: închiderea stagiunii de jazz la Sala Radio

Cu acest prilej, revine pentru a doua oară ca invitat special alături de ansamblul Radio România trompetistul de talie internațională ALEX SIPIAGIN – ale cărui albume au fost nominalizate sau au câștigat premii Grammy. Alături de el, îi veți aplauda ca soliști și pe trompetiștii Big Band-ului Radio România SEBASTIAN BURNECI, SILVIU GROAZA, LAURENȚIU MOISE și SILVIU ALBEI.

În cadrul acestui concert, Alex Sipiagin și Simona Strungaru vor prezenta albumul „Wind Dance”, recent apărut la Editura Casa Radio. Totodată, artiștii vor acorda și o sesiune de autografe pe acest compact-disc, în foaierul central al Sălii Radio.

Albumul reprezintă transpunerea pe compact-disc a unui amplu proiect muzical realizat - în primăvara anului 2023 - la Radio România de trompetistul Alex Sipiagin, unul dintre cei mai creativi muzicieni ai scenei jazzului contemporan, împreună cu Big Band-ul Radio România dirijat de Simona Strungaru, invitați speciali fiind Misha Tsiganov (pianist și aranjor), Makar Novikov (contrabasist) și Sasha Mashin (baterist).

Repertoriul serii va cuprinde piese de pe discul „Wind Dance” - compuse de Alex Sipiagin (Mood 2, Wind Dance, Returning) - precum și piese ca I Remember Clifford (Benny Golson), Now Playing (Bob Florence), Chelsea Bridge (Billy Strayhorn), Whisper Not (Benny Golson), Homestrech (Joe Henderson), Night in Tunisia (Dizzy Gillespie).

ALEX SIPIAGIN este un trompetist virtuoz și unul dintre cei mai creativi muzicieni ai scenei jazzului contemporan. Născut în Rusia și stabilit la New York în 1990 – după câștigarea Concursului Internațional Louis Armstrong (sponsorizat de Institutul Thelonius Monk în Washington DC) – Alex Sipiagin a colaborat cu artiști precum Michael Brecker, Chris Potter, Eric Clapton și orchestrele Gil Evans, George Gruntz, Mingus Big Band, Thelonious Monk Big Band, Dave Holland Big Band etc.

A înregistrat peste 15 albume ca solist și a participat ca invitat la numeroase proiecte conduse de cei mai importanți muzicieni ai scenei mondiale de jazz. Colaborările sale au fost încununate cu numeroase premii, inclusiv un Grammy.

Festivaluri din întreaga lume l-au avut ca invitat pe Alex Sipiagin, unde a concertat alături de nume sonore ale jazz-ului. După 30 de ani petrecuți în New York, s-a stabilit în Italia. Împreună cu grupul său a realizat numeroase turnee mondiale.

În 2003, a înregistrat cu Quindectet-ul lui Michael Brecker și a realizat un turneu cu Sextetul Michael Brecker. A colaborat, de asemenea, cu Eric Clapton, DrJohn, Aaron Neville, Elvis Costello, Michael Franks, Dave Sanborn, Deborah Cox, Gonzalo Rubalcaba sau cu legendarul producător Phil Ramone.

Alex Sipiagin a înregistrat 15 albume solo pentru prestigioasa casă de discuri „CrissCrossJazz”, inclusiv un album cu compoziții și aranjamente proprii – „Balance 38-58” – pentru care a colaborat cu muzicieni notabili precum Eric Harland, David Binney, Adam Rogers și Matt Brewer.

La finalul anului 2020, a înregistrat un nou album solo intitulat „Upstream”, pentru casa de discuri Positone Label. Acest album reunește compoziții proprii, compoziții ale membrilor trupei sale – Art Hirahara, Boris Kozlov, Rudy Royston – și standarde de jazz de la Charles Mingus, Wayne Shorter și Mulgrew Miller.

Alex Sipiagin este apreciat și ca profesor universitar: predă la New York University (NYU) și susține cursuri la Conservatorul din Amsterdam (Olanda) sau la Academia de Muzică din Basel (Elveția).

SEBASTIAN BURNECI este unul dintre cei mai reprezentativi artiști de jazz din România. În anul 2007 a primit o bursă de studii la prestigiosul Conservatorul “Prins Claus” din Groningen, Olanda, unde a obținut a doua diplomă de licență în muzică, specializarea fiind de această dată interpretarea la trompetă a muzicii jazz, atât ca solist improvizator cât și ca prim trompetist în big band. Sebastian Burneci este prim trompetist și solist al Big Band-ului Radio România (începând cu anul 2007) și fondator și lider al ansamblului de jazz contemporan Bucharest Jazz Orchestra, căruia i-a pus bazele în anul 2012. Începând cu anul 2023, Sebastian Burneci este inițiatorul unui nou proiect artistic intitulat Artuditorium, a cărui misiune este aceea de a acompania sonor lucrări de artă vizuală, cu elemente muzicale preînregistrate sau interpretate live. Cel mai nou proiect al său este Sebastian Burneci Quintet, grup cu repertoriu variat de la swing la jazz contemporan și compoziții proprii.

SILVIU GROAZA s-a născut în anul 1986, la Botoșani, într-o familie de muzicieni. A început studiul muzicii la vârsta de 7 ani la Liceul de Artă „Ștefan Luchian” din Botoșani, ca apoi să continue la Universitatea Națională de Muzică București și la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași. Din 2013, este membru atât al Big Band-ului Radio, cât și al Bucharest Jazz Orchestra. A colaborat cu mai mulți artiști români și internaționali, dintre care putem menționa pe Steve Vai, Peter Herbolzheimer, Alex Sipiagin, Nicole Scherzinger, Leona Lewis, Engelbert Humperdinck, Andrea Bocelli.

LAURENȚIU MOISE a absolvit Universitatea Națională de Muzică București (1998). A participat la festivalurile de jazz din țară, dar și din Bulgaria și Ungaria. A evoluat alături de majoritatea muzicienilor de jazz din țară, având o colaborare deosebită cu solista Anca Parghel. De asemenea, a avut concertat frecvent în contexte internaționale, colaborând cu muzicieni reputați din afara țării. În anul 1995, a câștigat premiul I al Concursului de Jazz de la Cluj, iar în 2010 a fost laureat al Concursului internațional de Jazz de la Tallin (Estonia). Este membru al Bucharest Jazz Orchestra.

SILVIU ALBEI desfășoară o activitate muzicală deosebită atât în jazz, cât și în muzica clasică, operetă, musical sau pop. Absolvent al Universității Naționale de Muzică București și laureat al unor importante concursuri de trompetă din țară, Silviu Albei a interpretat pe parcursul carierei sale ca solist un număr impresionant de concerte din creația compozitorilor Torelli, Teleman, Vivaldi, Haydn, Shostakovich, Stravinski, sub bagheta dirijorilor Ludovic Bacs, Cristian Brâncuși, Mihail Agafița, Alexandru Ganea, Radu Postăvaru, acompaniat de Orchestra de Cameră Radio, orchestrele Filarmonicilor „Mihail Jora” – Bacău, „Paul Constantinescu” – Ploiești etc. A activat ca prim-trompetist în cadrul Big Band-ului Universității de Muzică condus de Tom Smith (2002) și a Big Band-ului condus de Marin Petrache Pechea (2000). Este, de asemenea, solist la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”. Alături de Big Band-ul Radio România, al cărui membru este din anul 1993, concertează pe importante scene, la festivaluri naționale și internaționale, colaborând cu mari nume ale jazz-ului.

credit foto: Cristian Barcan