Tot ce trebuie să știi înainte de Vadoo Fest 2024

Și pentru că se apropie cu pași repezi experiența de neuitat, iată care sunt cele mai importante lucruri pe care participanții trebuie să le cunoască înainte de festivalul ce va avea loc între 15 și 18 august, la Vadu Oii (în Buzău).

Concerte live și DJ sets pe cele două scene

Artiștii vor performa anul acesta pe cele două scene: Main Stage și Birt Stage. Din line-up vor face parte și artiști internaționali, doi dintre ei fiind pentru prima dată în România – Queen Omega și Rajery, cărora li se alătură Trio Mandili. Întregul line-up este construit în zona de ”World Music”, cu concertele live și Dj Sets la Birt Stage. Artiștii prezenți sunt activ implicați în viața socială și susțin cauze în strânsă legătură cu natura și nu numai.

Activități pentru o experiență completă

Cele 4 zile sunt special gândite pentru a avea o experiență completă: muzică, artă, ateliere și diferite activități, toate inspirate de tema comună: The Earth is my property X I belong to the Earth. În tot acest timp, festivalierii pot alege să se deconecteze la clasele de Asthanga Yoga sau Hatha Yoga (ce includ și meditație ghidată), să-și lase imaginația liberă în timp ce colorează mandale, să-și exploreze zona de confort participând la „Natural boundaries” (atelierul psihologic de creație în mijlocul naturii), să încerce să înțeleagă Universul și să-i descopere imensitatea la atelierul de astrologie, să învețe ritmuri noi la tobele africane și multe alte activități pe care le vor descoperi la fața locului.

Ce să nu ratezi?

Din când în când, liniștea deplină va fi întreruptă de activități provocatoare, inspirate din filmul cu același nume. Savori naturale: Cola de casă sau cocktailurile preparate cu siropuri făcute în casă sunt ”ingredientele speciale”, ce condimentează experiența festivalului cu gusturi noi, naturale și locale.

Pregătiri

Sunt multe beneficii atunci când împarți o mașină: costuri de transport reduse, povești împărtășite și poate chiar prietenii noi. Și în acest an, organizatorii îi încurajează pe cei care au loc liber în mașină să posteze oferta pe grupul de Facebook Vadoo Fest, disponibil aici. Mașinile pot fi lăsate apoi în parcarea festivalului. Cum ajungi? Pentru a ajunge la Vadoo Fest, participanții trebuie să urmeze DN10 Brașov – Buzău în direcția Varlaam – Gura Teghii, trecând pe lângă localitatea Nehoiu. Cel mai simplu mod de a ajunge este să introducă „Vadoo Fest” în GPS, care îi va conduce direct în mijlocul distracției. De asemenea, există opțiunea de a călători cu trenul până în Nehoiu și apoi de a lua un autobuz până în Varlaam. De acolo, participanții fie vor face o plimbare de aproximativ 4 km până la locația festivalului, fie vor căuta un partener de drum cu mașină.

Accesul la festival

În cadrul festivalului există un birT, precum și spații cu mâncare tradițională reinterpretată, din ingrediente bio și organice. Mai mult, începând cu acest an, festivalierii își pot umple gratuit sticlele cu apă potabilă din zona Tavernei. Prieteni necuvântători: Orice animal de companie este binevenit și încântat să alerge în poiană (desigur, sub supravegherea stăpânilor).

Biletele cuprind accesul pentru toate cele 4 zile.

În prețul biletului sunt incluse toate activitățile, precum și accesul în camping, participarea la workshopuri și vizitarea zonei de artă contemporană.

