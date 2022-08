Tragedie în muzică. A murit basistul trupei britanice The Pogues

"Suntem întristaţi dincolo de cuvinte. Darryl al nostru a decedat ieri după-amiază la Londra", au anunţat membrii trupei The Pogues pe Twitter.

Darryl Hunt s-a născut la Christchurch, în sud-vestul Angliei, pe 4 mai 1950. A studiat artele plastice la Nottingham School of Art şi a cântat în trupa de pub rock Plummet Airlines înainte de a pune bazele formației de punk The Favourites.

În septembrie 1986 s-a alăturat celor de la The Pogues ca basist, după ce a lucrat pentru ei ca tehnician.

A cântat pentru prima dată cu trupa pe albumul "If I Should Fall From Grace With God" din 1988 şi a cântat cu aceștia până la ultimul lor album, "Pogue Mahone", în 1996