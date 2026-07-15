Transmisiuni directe de excepție la Radio România Muzical facilitate de colaborarea cu European Broadcasting Union

În direct, Festivalul BBC Proms

În 17 iulie se deschide unul dintre cele mai cunoscute și urmărite festivaluri de muzică clasică din lume: BBC Proms, cu o istorie de peste 130 ani. Unul dintre concertele emblematice ale acestui festival este cel care deschide evenimentul: vineri, 17 iulie, de la ora 21.00, ascultătorii Radio România Muzical pot asculta în direct concertul susținut la Royal Albert Hall din Londra de Orchestra Simfonică BBC și corurile BBC și BBC Singers, conduse de dirijoarea ucraineano-finlandeză Dalia Stasevska. Solist este un foarte cunoscut pianist al timpurilor noastre, sud-coreeanul Yunchan Lim, cel mai tânăr câștigător din istorie al dificilului concurs american Van Cliburn, al cărui laureate a devenit la doar 18 ani, în 2023. Concertul este comentat de Monica Isăcescu Lup, producător Radio România Muzical.

Două dintre cele mai așteptate concerte din festivalul BBC Proms sunt cele care au protagoniști muzicieni români.

Miercuri, 5 august, de la ora 20.00, Radio România Muzical transmite în direct concertul care reprezintă debutul pianistei Alexandra Dariescu în cadrul festivalului BBC Proms. Este prima pianistă din România care reușește performanța de a fi solistă într-un concert BBC Proms. Alexandra Dariescu este cunoscută drept promotoarea creațiilor scrise de compozitoare, iar pentru BBC Proms ea propune Fantezia pentru pian și orchestră de Nadia Boulanger, una dintre ilustrele compozitoare din prima jumătate a secolului XX și binecunoscută profesoară: printre alți mari muzicieni, și Dinu Lipatti a fost elevul ei. Alexandra Dariescu cântă pe 5 august la Royal Albert Hall în compania Orchestrei Halle din Manchester, condusă de Kahchun Wong.

Pe 18 august, ora 21.00 pe scena Royal Albert Hall va urca dirijorul Cristian Măcelaru, pentru a conduce Orchestra Simfonică BBC, iar concertul său este transmis în direct de Radio România Muzical. Evenimentul cuprinde premiera britanică a unei lucrări comandate de BBC compozitoarei franceze Edith Canat de Chizy, Skyline, alături de Simfonia a X-a de Dmitri Șostakovici, unul dintre marile opusuri ale secolului XX.

Cele două concerte cu protagoniști români, sunt comentate în direct de Irina Cristina Vasilescu, realizator Radio România Muzical.

În total, pe parcursul verii 2026, Radio România Muzical a programat 9 concerte în direct din cadrul Festivalului BBC Proms de la Londra, printre ele numărându-se cele două concerte ale Orchestrei Filarmonicii din Los Angeles, dirijor Gustavo Dudamel (11-12 august) și cele două concerte ale celebrei Filarmonici din Berlin (2-3 septembrie), ca și concertul susținut de pianista Martha Argerich (5 septembrie).

Însă nu doar Festivalul BBC Proms este în direct la Radio România Muzical în această vară.

Festivaluri din Franța, Elveția, Germania

Joi, 16 iulie, de la ora 21.00, poate fi urmărit live concertul susținut de Orchestra Filarmonică Radio France, condusă de Jakub Hrusa, în cadrul Festivalului Radio France Occitanie – Montpellier. Solist este tânărul pianist Alexandre Kantorow, care a rămas cunoscut în memoria întregii planete când a interpretat Jeux d’eau de Maurice Ravel, în ploaie, în cadrul spectacolului de deschidere a Olimpiadei de vară 2024 de la Paris. Comentează Marina Nedelcu, realizator Radio România Muzical.

Sâmbătă, 18 iulie, de la ora 19.30, este transmis în direct un spectacol de operă din cadrul Festivalului de la Verbier (Elveția), „Cosi fan tutte” de Wolfgang Amadeus Mozart. Printre protagoniști se numără baritonul german de origine română Konstantin Krimmel, una dintre cele mai cunoscute voci masculine ale momentului la nivel internațional, care i-a acordat un interviu în limba română comentatoarei spectacolului, Irina Cristina Vasilescu.

În 24 iulie, de la ora 21.00, Anca Ioana Andriescu comentează în cadrul din cadrul unuia dintre cele mai importante festivaluri germane de vară, Mecklenburg Vorpommern, concertul cameral susținut de celebra violonistă Julia Fischer și invitații ei. Un program-surpriză: Octetul op. 7 de George Enescu este principalul punct de atracție, alături de alt mare octet al secolului al XIX-lea, cel de Felix Mendelssohn.

Iar în 26 iulie, de la ora 16.55, poate fi ascultat în direct primul spectacol de operă din cadrul Festivalului Richard Wagner de la Bayreuth, cel cu opera „Rienzi” de Wagner. Invitatul Irinei Cristina Vasilescu este dr. Stephan Poen.

Radio România Muzical este unul dintre posturile europene care transmit cele mai multe concerte în direct din rețeaua EBU, cu o medie de aproximativ 70 concerte pe an, la care se adaugă concertele preluate de pe scenele românești.

Toate transmisiunile directe pot fi reascultate timp de 30 zile de la data primei difuzări pe site-ul Radio România Muzical. https://www.romania-muzical.ro/articole/reasculta-transmisiunile-noastre-directe/32/2