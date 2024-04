TRIPLUL  DE  BEETHOVEN cu Sînziana Mircea, Alexandru Tomescu și Ștefan Cazacu

Evenimentul prezentat de ORCHESTRA NAŢIONALĂ RADIO va fi dirijat de FRANCESCO LECCE-CHONG. Dirijor în plină ascensiune internațională, acesta a fost numit director muzical pentru două orchestre din S.U.A (Eugene Symphony și Santa Rosa Symphony), înainte de a împlini 30 de ani.

Pianista SÎNZIANA MIRCEA a concertat în S.U.A, Japonia, China și Europa, pe scene importante precum Carnegie Hall - New York, Kennedy Center Washington DC, Tokyo Metropolitan Theater, St Martin-in-the-Fields - Londra etc. A primit (în 2017) titlul de Young Steinway Artist, desemnând cei mai promițători pianiști din întreaga lume. Pianista a obținut diploma de licență cu calificativul maxim la Hochschule für Musik und Tanz - Köln și diploma de masterat la Guildhall School of Music & Drama - Londra, unde a fost admisă cu bursă integrală de studii oferită de Steinway & Sons UK. În paralel, s-a perfecționat la Accademia Pianistica Imola din Italia. Ulterior, a urmat cursurile de masterat în management artistic la SDA Bocconi Business School – Milano.

Universitatea de Economie „Luigi Bocconi” din Milano, a celebrat la data de 8 martie 2024 Ziua Internațională a Femeii prin lansarea volumului „Changed by Women”. Realizat în colaborare cu jurnalista Diana Cavalcoli de la Corriere della Sera, volumul prezintă poveștile de succes a 99 de absolvente, selectate din cei peste 120 de ani de activitate ai universității. Printre absolventele alese se numără și Sînziana Mircea, singura româncă inclusă în acest top.

Solist al Orchestrelor și Corurilor Radio România, ALEXANDRU TOMESCU este un violonist cu o carieră bogată realizată în Europa și în lume, presărată cu succese în săli precum Théâtre des Champs Elysées - Paris, Carnegie Hall - New York sau Metropolitan Arts Centre – Tokio. Angajamentul pe care şi l-a asumat în momentul în care a primit în folosință vioara Stradivarius Elder-Voicu, în 2007, a fost acela de a familiariza un număr cât mai mare de români cu sunetul splendidului instrument, misiune îndeplinită în primul rând prin turneele sale naționale.

Începând din toamna anului 2023, violoncelistul ȘTEFAN CAZACU este noul solist-concertist al Filarmonicii de Stat din Sibiu. Recent, Ștefan a fost nominalizat la Gala Premiilor Radio România Cultural (ediția 2024), la categoria muzică, eveniment ce va avea loc la finalul lunii aprilie. Ștefan Cazacu a primit de timpuriu o educație complexă într-o celebră familie de muzicieni, a urmat studii muzicale universitare la București și la Viena, a obținut premii în diverse competiţii naţionale și internaționale. A fost apreciat - în ipostază solistică sau ca membru al Orchestrei Române de Tineret – în țări ca Olanda, Germania, Austria, Spania, Portugalia, Franța, Elveția, Italia, Ungaria, Slovacia, Cehia, Norvegia, Luxemburg, Belgia, Bulgaria, Macedonia de Nord, Serbia, Republica Moldova, Turcia, Israel, Emiratele Arabe Unite, Vietnam, China, Statele Unite ale Americii.

Programul serii de la Sala Radio mai cuprinde și BARTÓK - Concertul pentru orchestră și celebra lucrare semnată de DEBUSSY - Preludiu la după-amiaza unui faun. L’après-midi d’un faune a marcat un punct de cotitură în istoria muzicii, deschizând calea compozițiilor moderne. Inspirată de poemul omonim semnat de poetul simbolist Stéphane Mallarmé, lucrarea a servit ca bază pentru coregrafia imaginată de unul dintre cei mai mari balerini din istoria dansului – Vaslav Nijinski – care a creat prima coregrafie pe baza partiturii lui Debussy și a provocat un imens scandal în epocă, din cauza unor evidente aluzii sexuale.

La finalul concertului, spectatorii se vor putea reîntâlni cu violonistul Alexandru Tomescu și pianista Sînziana Mircea, în cadrul unei sesiuni de autografe acordate, în foaierul central al Sălii Radio, pe cel mai recent album realizat de cei doi artiști la Editura Casa Radio și intitulat „Alexandru Tomescu și Sînziana Mircea – Beethoven, Brahms, Enescu”. Albumul reprezintă un argument al performanţei violonistice cu care şi-a obişnuit publicul Alexandru Tomescu. Parteneră pe măsură, pentru o experienţă a echilibrului şi dinamismului, i-a fost pianista Sînziana Mircea.

