Turnee de poveste... pretutindeni, la Roma: soprana Teodora Gheorghiu și bas-baritonul Sorin Coliban în concert, pe 1 decembrie, pentru diaspora românească din Italia

Concertul este integrat într-un amplu proiect dedicat diasporei românești din Elveția, Franța și Italia care are rolul de a spune povești prin... muzică, nu întâmplător titlul proiectului fiind Turnee de poveste... pretutindeni.

”Invit cu drag publicul român, atât pe cei aflați departe de țară, cât și pe cei din țară, să ne fie alături în acest turneu. Turnee de poveste... pretutindeni este un prilej unic de a trăi alături de noi momente minunate, o întâlnire între tradiția muzicală românească și capodoperele compozitorilor internaționali.” (soprana Teodora Gheorghiu)

”Turnee de poveste este pentru noi o călătorie muzicală și emoțională, o șansă de a împărtăși esența culturii românești pe unele dintre cele mai prestigioase scene europene. Fiecare concert – de la Lausanne și Roma, până la apogeul de la Ateneul Român – este o întâlnire vibrantă cu publicul românesc din diaspora, o reîntâlnire cu rădăcinile și spiritul care ne unesc. E un privilegiu să cântăm împreună lieduri, chanson-uri și colinde, reînsuflețind prin ele tradiția și bucuria de acasă. Pentru publicul românesc cânt cu enormă plăcere oriunde s-ar afla el! Bineînțeles că așteptăm cu drag și publicul străin din Italia să fie alături de noi și să audă pe lângă repertoriul obișnuit, pe cel românesc de asemenea de o deosebită valoare!” (bas-baritonul Sorin Coliban).

Turnee de poveste... pretutindeni se desfășoară în perioada 24 noiembrie - 4 decembrie 2024, cuprinde șapte concerte în patru orașe europene: Lausanne, Paris, Roma și București și este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. După Lausanne și Paris, turneele de poveste vor ajunge Roma și București. Concertul de la Roma se bucură de susţinerea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

Turnee de poveste… pretutindeni este o extindere specifică pentru comunităţile de români din afara graniţelor, a proiectului Turnee de poveste, care s-a dezvoltat din 2011 până în prezent la nivel național, cu multiple evenimente internaţionale prezentate de-a lungul timpului. De asemenea, este un proiect complex şi inedit de promovare a marilor interpreţi români de operă care fac personal parte din comunitatea românilor de pretutindeni, în acest caz, sopranele Leontina Văduva (Franţa), Teodora Gheorghiu (Elveţia), mezzosoprana Ruxandra Donose (Austria) şi bas-baritonul Sorin Coliban (Austria), în programe care panoramează genurile și stilurile muzicale naționale și internaționale, în succesiuni atractive în care acestea se alătură firesc.

Evenimentele europene programate la Lausanne, Paris şi Roma precedă concertul de gală care va avea loc pe 4 decembrie la București, la Ateneul Român și în care se vor reuni toți cei patru solişti lirici alături de pianiştii Sergiu Tuhuţiu, Diana Ionescu şi Cătălin Răducanu pentru a aduce în faţa publicului de acasă valoarea care i-a consacrat pe marile scene ale lumii.

Vârfurile şcolii muzicale româneşti au plecat dintotdeauna în lume, dar în clipa maturităţii artistice şi-au dorit să împărtăşească arta lor şi publicului din rândul căruia au venit, cel românesc, fie că el se găseşte pretutindeni sau acasă. Sunt voci care strălucesc pe cele mai mari scene ale lumii (Covent Garden, Staatsoper din Viena, Opera din Paris, Metropolitan Opera) care vor aborda un repertoriu accesibil publicului larg, ce are ca permanent fir roşu, revenirea la muzica românească.

În prezent, peste 5 milioane de români trăiesc în afara granițelor țării, iar numărul lor este în creștere – peste 20% din numărul total de cetățeni ai României.

Ideea de a prezenta în Elveţia, Franţa şi Italia un proiect având în centru mari artişti români din domeniul muzicii clasice care sunt stabiliţi în afara ţării, s-a născut astfel din dorința de a promova și restitui comunității de români din Europa, bogăția şi reprezentativitatea artei interpretative naționale și în același timp, de a da posibilitatea acestei comunități să se bucure de muzica autohtonă şi universală într-o interpretare de excepție.

Programele artistice prezentate poartă titluri sugestive :

Zâmbetul muzicii cu soprana Teodora Gheorghiu , bas-baritonul Sorin Coliban și pianista Diana Ionescu ;

cu soprana , bas-baritonul și pianista ; Bella voce Bella Musica cu soprana Leontina Văduva și pianistul Cătălin Răducanu ;

cu soprana și pianistul ; Melodie, Dor, Magie cu mezzosoprana Ruxandra Donose și pianistul Sergiu Tuhuțiu.

BIOGRAFII

Soprana Teodora Gheorghiu

Soprana Teodora Gheorghiu a absolvit cursurile Academiei de muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, destinul ei muzical fiind influențat în mod direct de marele José Carreras, care a remarcat-o în cadrul concursului Julián Gayarre International Singing Competition. Deşi nu a câştigat acest concurs, Carreras i-a oferit o bursă de studii care i-a schimbat definitiv cursul carierei. Ulterior, a câștigat mai multe competiţii, fiind laureată, între altele, a Concursului Internaţional “George Enescu” de la Bucureşti, dar şi a prestigioasei Queen Elizabeth Competition şi a primit bursa de studii Herbert von Karajan.

A debutat pe scena muzicală internațională la Opera de Stat din Viena, la doar 25 de ani, unde a cântat ca solistă între 2007 şi 2010. Din anul 2010, a decis să îşi continue cariera ca artist freelancer. Acesta a fost momentul când dirijorul Christophe Rousset i-a propus să realizeze un album, ca omagiu al celebrei soprane Anna de Amicis care a trăit în secolul al XVIII-lea. Albumul, publicat de casa de discuri Harmonia Mundi, include înregistrări în premieră cu arii din Mozart, Gluck, Borghi, Cafaro şi Mysliveček.

Talentul Teodorei Gheorghiu nu se limitează doar la genul operei. Soprana este pasionată şi de lied şi a oferit numeroase recitaluri cu programe variate, iar în 2013 a publicat al doilea album, Art Nouveau, cu lieduri de Strauss, Zemlinsky, Ravel şi Respighi. În anul 2018 a revenit în România pentru un turneu extraordinar de recitaluri în mai multe orașe ale țării, iar în 2023, alături de pianista Diana Ionescu, a susținut Turneul național de lieduri Franz Schubert.



Bas-Baritonul Sorin Coliban

Bas-baritonul Sorin Coliban a absolvit Academia de muzică din București, studiind apoi timp de șase ani cu Georgeta Bălan și perfecționându-și tehnica vocală pentru repertoriul Rossinian în cadrul Accademiei Rossiniana din Pesaro, sub îndrumarea maestrului Alberto Zedda.

Sorin Coliban a debutat la Opera de Stat din Viena în 2004. Din 2004 până în 2009 a fost membru al ansamblului de la Volksoper din Viena. Și-a îndeplinit unul dintre visurile sale de o viață când a participat la celebrul Festival Richard Wagner de la Bayreuth în 2013 în două opere (“Aurul Rinului” și “Siegfried”) din cadrul unei producții a tetralogiei “Inelul Nibelungilor”, dirijată de Kirill Petrenko și regizată de Frank Castorf. În anul 2015 a debutat la Filarmonica din Berlin și la Budapesta, în cadrul Festivalului Zilele Wagner unde a revenit în 2022. A participat în trei producții la Opera Scala din Milano în perioada 2021 - 2022.

A colaborat cu mulți dirijori, printre care Franz Welser-Möst, Alberto Zedda, Bernard Haitink, Antonio Pappano, Zubin Mehta, Riccardo Chailly, Kent Nagano, Pinchas Steinberg, Mark Elder, Richard Bonynge, Seiji Ozawa, Cristian Mandeal, Bertrand de Billy, Louis Langrée, Kirill Petrenko, James Conlon și Daniele Gatti.

Coliban este, de asemenea, un experimentat interpret de lied și oratoriu. În aprilie 2012 a debutat cu un recital de lieduri la Musikverein din Viena, acompaniat de pianista Kathleen Kelly, cu multe lucrări în primă audiție austriacă și de asemenea, cu o primă audiție mondială a compozitorului Albin Fries. Repertoriul său vocal-simfonic include Requiem-ul lui Verdi, Simfonia a 9-a de Beethoven, Simfonia a 8-a de Mahler, Pasiunile lui Bach și Elias de Mendelssohn.

Pianista Diana Ionescu

După ce a absolvit Liceul „George Enescu”, unde a studiat pianul cu Olga Szell, a fost admisă la clasa lui Dan Grigore la Universitatea Națională de Muzică București, unde a studiat şi cu Steluța Radu, Sandu Sandrin şi Dinu Ciocan. În 2003 s-a mutat în Marea Britanie, ca să îşi continue studiile cu Ronan O'Hora, Joan Havill şi Marc Racz la Birmingham Conservatoire şi Guildhall School of Music and Drama. Și-a perfecționat arta pianistică cu Viktor Merzhanov la Conservatorul Tchaikovsky de la Moscova, cu Alexis Weissenberg la Engelberg, cu Dmitri Bashkirov la Chapelle Reine Elisabeth de la Bruxelles şi la Madrid, şi cu Richard Goode la New York.

Câştigătoare a Marelui Premiu al Concursului Internațional de Pian „George Enescu” din 2001, şi ultimul pianist român care a reuşit această performanță, Diana Ionescu se bucură de o activitate internațională ca solistă, muzician de cameră, pedagog şi director de festival.

A fost distinsă cu Premiul Alexis Weissenberg și Premiul EWLE al Radioului Elvețian pentru Best Live Recording, Premiul II la Missouri Southern International Piano Competition SUA și Concursul Internațional Lory Wallfisch, Glass Sellers Trophy şi Premiul I la Romantic Piano Competition Londra, cât și cu Diploma Ambasadorului pentru servicii aduse culturii româneşti în străinătate.

