Turneul Flautul Fermecat continuă în iulie în aer liber la Bucureşti – Grădina cu filme (2 iulie) şi la Alba Iulia – Festivalul „Sărbătoarea muzicii”

Ca și până acum, artiştii vor interpreta lucrări celebre precum Le temps des fleurs (Dalida), La Mamma (Aznavour), Les Champs-Elysées (Joe Dassin), La Foule (Edith Piaf), La valse à mille temps (Jacques Brel), precum și piesele pline de sentiment, vervă și umor ale compozitorilor Marin Marais, Lully, Debussy, Satie sau ale românilor Georges Boulanger, Vladimir Cosma, Johnny Răducanu și Dan Dediu.

Versurile scrise și recitate pe scenă de Ion Bogdan Ștefănescu vor completa spectacolul menit să ofere publicului nenumărate momente de delectare și elevație într-o atmosferă seducătoare.

”Îi așteptăm pe melomani cu un concert care va produce șoc, curiozitate și bună dispoziție, atât prin combinația instrumentală cu totul specială și nespeculată până acum – flaut și acordeon - cât și prin programul foarte atractiv”, (Ion Bogdan Ștefănescu)

Turneul Național Flautul Fermecat a început pe 12 mai, în formulă de cvartet și luna iunie a ajuns la Deva, Brașov și Iași cu recitaluri aducându-i pe scenă pe flautistul Ion Bogdan Ștefănescu și acordeonistul Fernando Mihalache.

BIOGRAFII

Flautistul Ion Bogdan Ştefănescu este solist al Filarmonicii ”George Enescu”, profesor la catedra de flaut din cadrul Universității Naționale de Muzică București și solist la Filarmonicii Banatul din Timișoara. Este membru fondator al ansamblurilor Pro Contemporania, Profil și Silvestri, al triourilor Bohema și Affresco, a cvartetului FlautArchi, membru al Trio Contraste, al Cvintetului George Enescu și fondator al ansamblurilor Barock Orchestra și Flaut Power.

Ion Bogdan Ștefănescu a debutat ca solist în anul 1983, pe scena Ateneului Român. De atunci, activitatea sa solistică a fost constantă, evoluând în peste 1000 de concerte, recitaluri și spectacole pe scenele din România și din străinătate. De 13 ani este protagonistul turneelor naționale Flautul de aur și Flautul Fermecat. Anul acesta sărbătorește 40 de ani de carieră.

A realizat un număr impresionant de înregistrări (200, numai în perioada 2003 – 2004) la Societatea Română de Radio, multe dintre ele păstrate în cardex, precum şi la Televiziunea Română. De asemenea, are înregistrări la societăţi de radio din străinătate, realizate la solicitarea acestora Deutschlandfunk-Köln; WDR; Société de Musique Contemporaine Lausanne; Bayerische Rundfunk; DRS 2; Deutschlandfunk; Hessischer Rundfunk; Berliner Rundfunk. Discografia sa cuprinde, până în prezent, 58 CD-uri publicate în România și, mai ales, la case de discuri din străinătate precum Gutingi, Cavalli și Sargasso.

Din 2012 este membru al Uniunii Scriitorilor din România. De-a lungul timpului a publicat cărți și articole de specialitate, la edituri și reviste de cultură prestigioase, precum și 12 volume de poezie.

În 2017 a primit premiul ”Cartea de poezie a anului 2016”, conferit de Filiala de Poezie București a USR, pentru volumul Un vers care lasă moartea cu gura căscată.

Ion Bogdan Ștefănescu cântă la un flaut Muramatsu de 18K.

Fernando Mihalache este unul dintre puţinii acordeonişti români cu o prezenţă constantă pe multe scene din ţară şi străinătate, într-o varietate de genuri artistice, de la spectacole muzicale sau de jazz, concerte, la recitaluri camerale. Ȋn anul 2014 înființează prima clasă de acordeon la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti. Susţine o serie de recitaluri în ansamblul Traffic Strings la Ateneu, Sala Radio precum şi în ţară în diverse festivaluri. Tot cu acest ansamblu realizează şi două compact discuri: Tango Finesse (2009) şi Tango Aficionado (2013).

Alături de vibrafonistul Alexandru Anastasiu, pune bazele unui proiect de anvergură – Accord Vibes (acordeon, vibrafon şi contrabas) cu care susţine mai multe recitaluri şi turnee precum şi două compact discuri: Just Musette(2013) si Just Tango (2016). Un alt proiect unic prin asocierea timbrală (flaut, acordeon, pian şi contrabas) cât şi prin repertoriul abordat este Maxim Quartet, proiect ce participă în festivaluri de prestigiu precum: Festivalul George Enescu, European Weeks Festival in Passau ori Festival of Ierusalim.

Ȋn Festivalul „Săptămâna Internațională a Muzicii Noi” din anul 2017 susţine în primă audiţie românească alături de Orchestra de camera Radio, „Concertul pentru Acordeon şi Ansamblu de Camera” de Aurel Stroe.

Ȋn septembrie 2018 în cadrul turneului naţional „Muzica Palatelor României” prezintă primul proiect solo „De la Bach la Galliano” la acordeon şi bayan.

Un proiect inedit în peisajul muzical românesc este proiectul „Synthcordia”, Fernando Mihalache (bayan) și Cătălin Creţu (electronics și live video processing) cu lucrări semnate de cei doi interpreţi, prezentat în cadrul festivalului „Săptămâna Internațională a Muzicii Noi”din 2019.

Ȋn noiembrie 2019, publică primul volum de Sonate (D. Scarlatti) aranjate pentru acordeon iar în 2020 face o transcripţie a Invenţiunilor la două voci de J.S. Bach.

PROGRAM MUZICAL:

Un recital unic în România, în care ”flautul fermecat”, poezia, acordeonul seducător și o secție ritmică plină de nerv și culoare, aduc în fața publicului atmosfera pariziană, din vremurile apuse până în zilele noastre. Muzici rafinate, șampanizate, pline de sentiment, vervă și umor, ale compozitorilor Marin Marais, Lully, Satie, Milhaud și ale celebrilor șansonetiști Edith Piaf, Jacques Brel, Charles Aznavour, Dalida, Gilbert Bécaud, Joe Dassin, Patrick Bruel sau ale compozitorilor români cu cariere la Paris, Georges Boulanger și Vladimir Cosma, vor face deliciul publicului. Ion Bogdan Ștefănescu și Fernando Mihalache vă oferă un periplu muzical parizian de neuitat, într-un spectacol nemaivăzut, în care până și bisurile sunt anunțate în program. Iar poemele, ”șuetele”, scenariul și regia sunt realizate chiar de Ion Bogdan Ștefănescu.