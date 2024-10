Turneul Naţional „Zâmbetul Muzicii” - soprana Teodora Gheorghiu, bas - baritonul Sorin Coliban şi pianista Diana Ionescu, între 6 şi 18 noiembrie pe scene din România

Turneul Național Zâmbetul muzicii va aduce pe scenă doi artiști născuți şi formați din punct de vedere muzical în România, soprana Teodora Gheorghiu, stabilită în Elveţia și bas-baritonul Sorin Coliban, stabilit în Austria, acompaniați de pianista Diana Ionescu, într-o serie de recitaluri care continuă tradiția turneului pe care Teodora Gheorghiu îl realizează de mai mulți ani în ţară.

Avanpremiera turneului a avut loc la Ateneul Român din București pe 28 octombrie, de la ora 19:00, ca parte a Galei Propatria 2024, în care Teodora Gheorghiu și Sorin Coliban au cântat alături de Orchestra Filarmonicii George Enescu, condusă de Constantin Adrian Grigore.

După această primă întâlnire pe scena Ateneului, cei doi muzicieni vor călători, în luna noiembrie, prin mai multe orașe din țară alături de pianista Diana Ionescu, pentru a prezenta un program atractiv. Așadar, "Zâmbetul muzicii" nu este doar un turneu, ci o invitație la bucurie prin intermediul muzicii, unde arii celebre sunt interpretate într-o manieră atrăgătoare și plină de căldură.

Programul ales pentru toate gusturile abordează un repertoriu vast și variat care include piese pentru toate preferințele muzicale: arii celebre din opere precum Cenuşăreasa și Don Giovanni, duete romantice din operete precum Văduva veselă, piese franceze rafinate semnate de Duparc și Hahn, compoziții românești îndrăgite ale lui Tiberiu Brediceanu și melodii populare prelucrate de Constantin Brăiloiu.

Turneul, care va străbate România, ajungând la Brașov, Galați, Timișoara, Deva, Ploiești și Bistrița va continua cu două reprezentații internaționale la Lausanne și Roma, cu un final extraordinar la București, pe 4 decembrie.

Cele două reprezentații din Elveția și Italia, precum și recitalul de gală de la București, în care cei trei vor cânta împreună cu Ruxandra Donose şi Sergiu Tuhuţiu şi Leontina Văduva şi Cătălin Răducanu, fac parte din proiectul Turnee de poveste pretutindeni și sunt finanţate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

ITINERARIU Turneu Național

6 noiembrie – Brașov, Sala Patria

9 noiembrie – Galaţi, Teatrul de Operă şi Operetă “Nae Leonard” - în Festivalul Internațional „Leonard”, ediția a 20-a

11 noiembrie – Timișoara, Opera Română - Gala „Corneliu Coposu”

13 noiembrie – Deva, Sala Pro Arte

15 noiembrie – Ploieşti, Sala Filarmonicii

17 noiembrie – Bistrița, Palatul Culturii

TURNEE DE POVESTE PRETUTINDENI

25 noiembrie 2024 – Lausanne, Christ Church (Eglise Anglicane)

1 decembrie - Roma, Sala Accademica Conservatorio di Musica “S. Cecilia” di Roma

4 decembrie - București, Ateneul Român (împreună cu Ruxandra Donose & Sergiu Tuhuţiu şi Leontina Văduva & Cătălin Răducanu)

PROGRAM MUZICAL RECITAL

G. Rossini - „Sia qualunque delle figlie“, aria lui Don Magnifico din opera Cenuşăreasa

G. Rossini - „All’ombra amena”, aria Corinnei din opera Il Viaggio a Reims

H. Duparc - “Chanson triste”

H. Duparc - “Phidylé”

E. De Curtis - “Non ti scordar di me”

W. A. Mozart - “La ci darem la mano”, duet Zerlina & Don Giovanni din Don Giovanni

R. Hahn - “À Chloris”

R. Hahn - “Quand je fus pris au Pavillon”

C. Brăiloiu - “Le Menuisier”

C. Brăiloiu - “Les oiseaux”

F. Donceanu - “Bâlci în Aldebaran”

Eliade - Revedere - „Codrule , codruțule …“

T. Brediceanu - “Doina Stăncuței”

F. Lehár - “Lippen schweigen”, duet Hanna & Danilo din opereta Văduva veselă

BIOGRAFII

Soprana Teodora Gheorghiu a absolvit cursurile Academiei de muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, destinul ei muzical fiind influențat în mod direct de marele José Carreras, care a remarcat-o în cadrul concursului Julián Gayarre International Singing Competition. Deşi nu a câştigat acest concurs, Carreras i-a oferit o bursă de studii care i-a schimbat definitiv cursul carierei. Ulterior, a câștigat mai multe competiţii, fiind laureată, între altele, a Concursului Internaţional “George Enescu” de la Bucureşti, dar şi a prestigioasei Queen Elizabeth Competition şi a primit bursa de studii Herbert von Karajan.

A debutat pe scena muzicală internațională la Opera de Stat din Viena, la doar 25 de ani, unde a cântat ca solistă între 2007 şi 2010. La Opera din Viena a interpretat roluri ca Adele („Liliacul”), Regina Nopții („Flautul fermecat”), Nanetta („Falstaff”), Fiakermilli („Arabella”), Adina („Elixirul dragostei”), Elvira („Italianca în Alger”), Sophie („Werther”), Eudoxie („La juive”). A colaborat cu nume sonore ale scenei muzicale internaționale, ca Juan Diego Florez, Neil Shicoff, Leo Nucci, Ramón Vargas, Seiji Ozawa, Adam Fischer, Marco Armiliato, Bertrand de Billy sau Franz Welser- Möst.

După colaborarea cu Opera de Stat din Viena, în 2010, a decis să îşi continue cariera ca artist freelancer. Acesta a fost momentul când dirijorul Christophe Rousset i-a propus să realizeze un album, ca omagiu al celebrei soprane Anna de Amicis care a trăit în secolul al XVIII-lea. Albumul, publicat de casa de discuri Harmonia Mundi, include înregistrări în premieră cu arii din Mozart, Gluck, Borghi, Cafaro şi Mysliveček. A fost numit Discul lunii de către Internațional Record Review şi de Opera Magazine și a fost Discul săptămânii la BBC Radio timp de trei săptămâni la rând.

În ultimul deceniu a apărut pe multe scene de operă în rolul Mimì din Boema de Puccini, în rolul Contesei în „Nunta lui Figaro” de Mozart (pe care l-a abordat şi într-un turneu susţinut în Japonia), în rolul Violeta din „Traviata” de Verdi, Nedda din „Paiaţe” de Leoncavallo şi nu numai.

Talentul Teodorei Gheorghiu nu se limitează doar la genul operei. Soprana este pasionată şi de lied şi a oferit numeroase recitaluri cu programe variate, iar în 2013 a publicat al doilea album, Art Nouveau, cu lieduri de Strauss, Zemlinsky, Ravel şi Respighi, ca expresii emblematice ale Jugendstil în muzică. În anul 2018 a revenit în România pentru un turneu extraordinar de recitaluri în mai multe orașe ale țării, iar în 2023, alături de pianista Diana Ionescu, a susținut Turneul național de lieduri Franz Schubert.

Bas-baritonul Sorin Coliban a absolvit Academia de muzică din București, studiind apoi timp de șase ani cu Georgeta Bălan și perfecționându-și tehnica vocală pentru repertoriul Rossinian în cadrul Accademiei Rossiniana din Pesaro, sub îndrumarea maestrului Alberto Zedda.

Sorin Coliban a debutat la Opera de Stat din Viena în 2004. Din 2004 până în 2009 a fost membru al ansamblului de la Volksoper din Viena. Și-a îndeplinit unul dintre visurile sale de o viață când a participat la celebrul Festival Richard Wagner de la Bayreuth în 2013 în două opere (“Aurul Rinului” și “Siegfried”) din cadrul unei producții a tetralogiei “Inelul Nibelungilor”, dirijată de Kirill Petrenko și regizată de Frank Castorf. În anul 2015 a debutat la Filarmonica din Berlin și la Budapesta, în cadrul Festivalului Zilele Wagner unde a revenit în 2022. A participat în trei producții la Opera Scala din Milano în perioada 2021 - 2022.

A colaborat cu mulți dirijori, printre care Franz Welser-Möst, Alberto Zedda, Bernard Haitink, Antonio Pappano, Zubin Mehta, Riccardo Chailly, Kent Nagano, Pinchas Steinberg, Mark Elder, Richard Bonynge, Seiji Ozawa, Cristian Mandeal, Bertrand de Billy, Louis Langrée, Kirill Petrenko, James Conlon și Daniele Gatti.

Coliban este, de asemenea, un experimentat interpret de lied și oratoriu. În aprilie 2012 a debutat cu un recital de lieduri la Musikverein din Viena, acompaniat de pianista Kathleen Kelly, cu multe lucrări în primă audiție austriacă și de asemenea, cu o primă audiție mondială a compozitorului Albin Fries. Repertoriul său vocal-simfonic include Requiem-ul lui Verdi, Simfonia a 9-a de Beethoven, Simfonia a 8-a de Mahler, Pasiunile lui Bach și Elias de Mendelssohn.

Pianista Diana Ionescu, după ce a absolvit Liceul „George Enescu”, unde a studiat pianul cu Olga Szell, a fost admisă la clasa lui Dan Grigore la Universitatea Națională de Muzică București, unde a studiat şi cu Steluța Radu, Sandu Sandrin şi Dinu Ciocan. În 2003 s-a mutat în Marea Britanie, ca să îşi continue studiile cu Ronan O'Hora, Joan Havill şi Marc Racz la Birmingham Conservatoire şi Guildhall School of Music and Drama. Și-a perfecționat arta pianistică cu Viktor Merzhanov la Conservatorul Tchaikovsky de la Moscova, cu Alexis Weissenberg la Engelberg, cu Dmitri Bashkirov la Chapelle Reine Elisabeth de la Bruxelles şi la Madrid, şi cu Richard Goode la New York.

Câştigătoare a Marelui Premiu al Concursului Internațional de Pian „George Enescu” din 2001, şi ultimul pianist român care a reuşit această performanță, Diana Ionescu se bucură de o activitate internațională ca solistă, muzician de cameră, pedagog şi director de festival.

A fost distinsă cu Premiul Alexis Weissenberg și Premiul EWLE al Radioului Elvețian pentru Best Live Recording, Premiul II la Missouri Southern International Piano Competition SUA și Concursul Internațional Lory Wallfisch, Glass Sellers Trophy şi Premiul I la Romantic Piano Competition Londra, cât și cu Diploma Ambasadorului pentru servicii aduse culturii româneşti în străinătate.