Un spectaculos maraton de pian cu trei concerte interpretate în aceeași seară și două piane pe scenă, deschide Festivalul „Hoinar” 2021 pe 2 decembrie la Filarmonica din Brașov

„Muzică clasică așa cum nu ați mai ascultat până acum, dedicată sută la sută regelui instrumentelor: pianul, în toate ipostazele sale, de la clasic, la modern și jazz” – este invitația pe care Festivalul Hoinar 2021 o lansează publicului între 2 și 14 decembrie, la Brașov și la București. Festivalul se deschide pe 2 decembrie, de la ora 19, la Filarmonica din Brașov, cu un spectaculos tur de forță ce include un concert pentru două piane în primă audiție românească. Biletele pentru concert sunt puse în vânzare online pe www.bilet.ro, precum și la casieria Filarmonicii Brașov, prețul unui bilet fiind de 40 lei.

Joi seară, pe 2 decembrie, de la ora 19.00, pe scena Sălii Patria a Filarmonicii din Brașov vor urca doi dintre cei mai talentați pianiști de origine română aclamați internațional pentru a deschide ediția 2021 a Festivalului Hoinar. Daria Ioana Tudor – lector la celebra Universität der Künste din Berlin, cu o carieră internațională pe scenele din Germania, Austria sau Statele Unite ale Americii – și Florian Mitrea, profesor la renumita Academie Regală din Londra, aclamat pe scena legendarei Carnegie Hall din New York aduc publicului un maraton cu trei concerte pentru pian de Beethoven, Bartok și Liszt în aceeași seară, pe aceeași scenă! Sub bagheta dirijorului Daniel Enășescu și alături de Orchestra Simfonică a Filarmonicii din Brașov, muzica propune o călătorie „La porțile viitorului”: ascultătorii sunt invitați să treacă de la un concert pentru pian la altul, pornind de la Beethoven, cel care a emancipat pianul ca instrument de anvergură, ajungând la Dublul concert de Bartok, lucrare ce pune în parteneriat pentru prima dată în istorie doi pianiști, doi percuționiști, și o întreagă orchestră simfonică, și terminând cu Concertul în Mi bemol major de Liszt, piesă de avangardă care a revoluționat relația pian-orchestră și care împinge limitele tonalității la extreme, cu intensitate maximă.

„Concertul dublu de Bartok pentru două piane, percuție și orchestră este cântat în România pentru prima dată. Celor 176 de clapte ale celor două piane, puse coadă în coadă, li se alătură o întreagă muniție de instrumente de percuție – timpani, tobă bas, gong, trianglu, xilofon, și multe altele. Împreună cu dirijorul și orchestra, se pornește o muzică total nemaiauzită, aproape cinematografică în capacitatea ei de a evoca imagini prin sunet!”

Florian Mitrea, pianist

Programul complet

Concertul Nr.1 pentru pian și orchestră în Do Major de Ludwig van Beethoven – solistă Daria Ioana Tudor (40 de minute)

Concert pentru două piane, percuție si orchestră de Bela Bartok – soliști pianiștii Daria Ioana Tudor și Florian Mitrea, și percuționiștii Ovidiu Nauncef și Gabriel Barani (30 de minute)

Concertul Nr 1. pentru pian si orchestră în Mi-bemol major, de Franz Liszt (20 de minute)

„O pianistă de primă clasă!” (Pascal Devoyon)

Despre Daria Ioana Tudor

Lector la celebra Universität der Künste Berlin, pianista de origine română Daria Ioana Tudor are o carieră internațională remarcabilă pe scenele din Europa și America. A participat la festivaluri din Finlanda, Germania și Austria precum Alpenarte - Schwarzenberg, Kissinger Sommer - Baden Kissingen, Mozartfest - Würzburg, Festivalul Crescendo -Berlin. În luna iunie a anului 2019, a fost distinsă cu Premiul pentru cel mai bun tânăr artist, Enlight Prize, în cadrul Festivalului Art of the Piano – Cincinnati, SUA. A participat la prima ediție a Festivalului L’espritde joie (Radialsystem V - Berlin, aprilie 2017) interpretând, alături de Eric Schneider, la două piane, Visionde l’Amen de O. Messiaen. Printre colaborările sale se numără unele cu artiști precum: Zakhar Bron, Mihaela Martin, Hansjörg Schellenberger, Andrei Ioniță, Christel Lee, Florian Mitrea. A urmat masterclass-uri cu pianiști de renume ca Maria João Pires, Elisabeth Leonskaja și Leon Fleisher.

„Unul dintre cei mai străluciți tineri pianiști ai momentului” (Martha Argerich)

Despre Florian Mitrea

Descris de Martha Argerich ca fiind „unul dintre cei mai străluciți tineri pianiști ai momentului”, Florian Mitrea este dublu-laureat la Concursurile Internaționale de Pian de la Glasgow 2017, Saint Priest 2017, Hamamatsu 2015, München ARD 2014 și câștigătorul Concursului de Pian al Royal Overseas League. Lista de distincții continuă cu premii la Harbin în China în 2018, Manchester și Verona 2016. De asemenea, în 2018, a câștigat Festivalul Internațional de Pian de la New York, premiu în virtutea căruia i-a fost acordat debutul la Carnegie Hall. În prezent este profesor în cadrul Facultății de Pian a Academiei Regale de Muzică din Londra, cât și la Școala Purcell pentru tineri muzicieni. Este invitat în mod regulat să susțină cursuri de măiestrie la Tokyo și la București.

Laureat al Concursului Jeunesses Musicales

Despre Daniel Enășescu

Recomandat de maeștrii Cristian Mandeal și Neville Marriner și laureat la Concursul Jeunesses

Musicales 2010, dirijorul Daniel Enășescu a colaborat cu orchestre din România, Marea Britanie și Republica Cehă. Apreciat deopotriva de orchestre și public, a fost recomandat cu deosebita căldură de personalităţi ale lumii muzicale ca Jin Wang și Charles Olivieri Munroe, iar cu prilejul comemorării a 150 de ani de la naştereacompozitorului şi dirijorului Gustav Mahler, a fost invitat să dirijeze un concert în Republica Cehă.Este de asemenea foarte activ şi în alte domenii ale lumii muzicale – a prezentat concertele din cadrul stagiunii camerale dedicate tinerilor la filarmonica bucureşteană şi a colaborat frecvent cu echipa Festivalului şi Concursului Internaţional „George Enescu”. A contribuit decisiv în calitate de consultant artistic la dezvoltarea primului festival pascal din România – „Gloria Domini – Braşovul Pascal” (Braşov, 2017) În prezent, ocupă de asemenea funcţia de impresar artistic la filarmonica bucureşteană.

Evenimentele din cadrul Festivalului Hoinar 2021 vor continua până pe 14 decembrie la București, cu o piesă de teatru muzical sclipitoare pentru actriță și pianist, precum și cu un recital pentru pian susținut de Florian Mitrea alături de unul dintre cei mai promițători tineri pianiști români ai momentului: Nil Mladin. În încheierea festivalului, în zilele de 17 și 18 decembrie, Florian Mitrea va susține un curs de măiestrie ce cuprinde conferințe, lecții deschise de pian, și discuții cu artiștii festivalului. Cursul este organizat în parteneriat cu Colegiul Național de Muzică George Enescu și se vor desfășura la Sala Mare a instituției.

Fondat de pianistul de origine română Florian Mitrea și organizat de Fundația Centrul Român de Muzică, Festivalul Hoinar reunește atât o componentă educativă, cât și o componentă festivalieră de concerte, recitaluri și spectacole unice în România, propunându-și să aducă în lumină nu doar un repertoriu de muzică clasică special, în interpretări originale, ci și unii dintre cei mai promițători artiști români ce desfășoară cariere internaționale, care merită descoperiți și de publicul din România.