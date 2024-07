UNFORGETTABLE FESTIVAL - Al Bano & Romina Power, Garou, Lara Fabian, Jessie J, Havasi, Gheorghe Zamfir, Gipsy Kings

Jessie J, superstarul internațional, va urca pe scena Unforgettable Festival și promite un show incendiar! Cunoscută pentru hituri precum "Price Tag", "Domino" sau "Bang Bang", Jessie J va aduce o explozie de energie la Romexpo, transformând scena într-un spectacol de neuitat. Pregătiți-vă să fiți electrizați de vocea sa impresionantă.



​Puteți trăi atmosfera magică de la Sanremo Festival sau Arena di Verona alături de legendarii Al Bano și Romina Power care vor interpreta pentru prima oară în România acompaniați simfonic toate hiturile lor: “Felicita”, “Liberta”, “Sharazan”, “Sempre Sempre” și multe altele.



Garou, alături de prietenii săi Daniel Lavoie și Chiara di Bari, care au făcut parte din castingul legendar al celebrului music hall Notre-Dame de Paris vor interpreta pentru prima oară în Romania melodii celebre precum: “Belle”, “Tu vas me detruire”, “Le temps des cathedrals” etc.



O colaborare magică în premieră alături de orchestra simfonică va fi cea dintre extraordinarii artiști francezi Lara Fabian ;și Garou. Vocea marii artiste, Lara Fabian, vă va răsfăța auzul și sufletul cu melodiile sale inconfundabile cum ar fi: “Je t’aime”, “Je suis malade”, “Adagio” și multe altele. Bineînțeles că veți avea ocazia de neuitat de a vedea și asculta tot într-o premieră mondială interpretarea de excepție a hitului internațional “Belle” de către: Garou, Lara Fabian, Daniel Lavoie și Julien Dassin.



De asemenea, Julien Dassin în cadrul recitalului său va interpreta într-o manieră simfonică și multimedia celebrele cântece ale legendarului său tată, Joe Dassin: “Et si tu n’existais pas”, “Salut”, “A toi” etc.



Vocea inconfundabilă de bariton, cu răgușeala caracteristică a lui Garou te va încânta pe parcursul recitalului său cu melodii precum: “Sous le vent”, “Gitan”, “Que le temps” și multe altele.



Havasi, cel mai rapid pianist din lume, de o virtuozitate unică, vă va transpune într-o experiență de o intensitate memorabilă, ca o călătorie într-un carusel al emoțiilor, accentuată de cea mai recentă tehnologie în materie de sunet, scenă, lumini și proiecții video. Din compozițiile sale originale amintim: " The Storm", "The City", "Prelude Age of Heroes" și multe altele.



Nu putea să lipsească ceea ce a devenit o tradiție anuală și anume celebrarea celui mai mare naist al tuturor timpurilor, geniul Gheorghe Zamfir, în "Celebrating Zamfir" – un spectacol unic în premieră mondială va înălța din nou spiritul românesc, alături de doi giganți ai scenei mondiale ale căror nume le vom dezvălui în curând, cu promisiunea unui show de neuitat și de neratat.



Un tribut adus de către Montserrat Marti Caballe, fiica marii soprane Montserrat Caballe, mamei sale, prin lansarea în premieră mondială a unui proiect special alături de vocile de aur ale Laurei Bretan și Elenei Mosuc.