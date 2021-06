Vânzări spectaculoase de bilete pentru UNTOLD 2021

Într-o singură zi au fost vândute peste 11.000 de bilete pentru festivalul UNTOLD. Acesta se va desfășura în perioada 9-12 septembrie 2021.

"Venim din nou cu super veşti. Anul 2021 se anunţă a fi unul magic şi asta datorită fanilor UNTOLD. Fanii festivalului au demonstrat încă o dată că, pentru ei, UNTOLD este cel mai aşteptat eveniment, mai ales în acest an atât de special. În prima rundă de vânzare din acest an, care a avut loc joi, fanii au achiziţionat peste 11.000 de abonamente pentru ediţia din acest an a festivalului UNTOLD. Ei se alătură celor peste 45.000 de fani care au cumpărat deja abonamente în 2020", transmit organzatorii.

Persoanele care nu au reușit să achiziționeze un abondament, mai au ocaza în perioada următoare când organizatorii vor vinde o altă tranșă.

La ediţia aniversară din 2019 au participat peste 375.000 de persoane.