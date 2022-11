Violoncellissimo, în concert la Oslo, de Ziua Națională a României

Din ansamblul Violoncellissimo, invitat la Oslo, vor face parte 12 violonceliști, un pianist și un percuționist care vor interpreta lucrări de Johann Schrammel, G.Fr. Haendel, Constantin Dimitrescu, Cornelia Tăutu, Astor Piazzolla, Burt Bacharach/ V. Despalj (aranjament), Dmitri Șostakovici, Rimski Korsakov, Ramin Djawadi, Radu Sinaci, Freddie Mercury și Sabin Pautza (aranjament).

„Suntem onorați să sărbătorim Ziua Națională a României în Norvegia, iar programul muzical pe care l-am ales pentru această ocazie cu totul specială include lucrări foarte diverse, în care expresivitatea violoncelului va fi pusă în valoare în cât mai multe registre posibile. Vom interpreta lucrări celebre de muzică clasică, lucrări românești și propriile noastre aranjamente de piese populare, într-un repertoriu de muzică pornind de la classic si ajungând la pop, jazz și chiar rock, cu care vom încânta audiența de la Oslo”, a declarat maestrul Marin Cazacu.

Violoncellissimo este unul dintre cele mai cunoscute ansambluri camerale românești, format la inițiativa violoncelistului Marin Cazacu, alături de actuali şi foşti studenţi ai săi, cu misiunea de a deschide noi drumuri pentru promovarea muzicii și a tinerelor talente din România. În anul 2001, concertul susținut de Violoncellissimo în cadrul Festivalului Internațional „George Enescu‟ s-a bucurat de un mare succes. Șapte ani mai târziu, Violoncellissimo uimea publicul cu un moment muzical fără precedent, când 60 de violonceliști au urcat pe scena Ateneului Român – „un concert demn de Cartea Recordurilor”, după cum a scris, la acel moment, presa. În data de 26 mai 2013, Marin Cazacu a urcat din nou pe scena Ateneul Român, de această dată într-un concert extraordinar alături de 100 de violonceliști.

Violoncellissimo a susținut primul turneu național în 2019, iar în anii următori și-a continuat povestea prin evenimente similare cu ecouri în toată țara. În această perioadă, ansamblul a susținut concerte în cadrul unor importante evenimente culturale din România și străinătate: cel mai recent, la Marea Sală UNESCO Paris – aniversare 65 ani România la UNESCO în octombrie 2021, la Expo 2020 Dubai, în decembrie 2021, dar şi la Washington, Bruxelles, Luxemburg, Istanbul etc. Violoncellissimo este compus din muzicieni - elevii şi studenţii maestrului Cazacu - cu un număr variabil de membri, care poate aduce pe scenă de la patru la o sută de violoncelişti.

Marin Cazacu este directorul general al Filarmonicii „George Enescu‟, profesor la Universitatea Națională de Muzică din București, iar în 1998 a fondat cvartetul Cellissimo, prezent pe scenele portugheze în 2013, la CCB (Lisabona) și Casa da Música (Porto). Este de asemenea creatorul proiectului Orchestrele Naționale de Tineret ale României. Maestrul Marin Cazacu a cântat alături de Ghennadi Rojdestvenski, Sergiu Comissiona, Horia Andreescu, Antoni Ros Marba, Vladimir Orlov, Radu Aldulescu, Jeremy Menuhin și alții. De asemenea, a avut multiple apariții solistice la festivaluri internaționale precum cele de la Berlin, Hong-Kong, Macao, München, Milano, Osaka, Seoul, Tokio.

PROGRAM MUZICAL LA OSLO

Johann Schrammel - Marș

G.Fr. Haendel - Passacaglia

Constantin Dimitrescu - Dans românesc și Serenadă română

Cornelia Tăutu - Al Fine

Astor Piazzolla - Oblivion și Libertango

Burt Bacharach/arr. V. Despalj – South American Getaway

Dimitri Şostakovici - Vals

Rimski Korsakov - The flight of the Bumblebee

Ramin Djawadi - Games of Thrones

Freddie Mercury - Bohemian Rhapsody

Radu Sinaci - Tribute to Mozart

Saint Saens / Radu Sinaci - Bacchanale

Sabin Pautza (arr.) - The Final Countdown