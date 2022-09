Weekendul acesta are loc WishFest – primul festival dedicat lampioanelor pe apă. Ridicări cu balonul, mii de lumini și dorințe, muzică live pe malul lacului și experiența unui festival unic

Lansarea de lampioane

În Thailanda există o tradiție străveche de peste 700 de ani: în fiecare toamnă, oamenii lansează lampioane pe apă, inscripționate cu dorințe și mulțumiri, care le vor conduce rugăciunile către cer. De atunci, acesta este o mare ocazie de sărbătoare, iar lampioanele iluminate au rămas simbolul noilor începuturi. Pentru a trimite visele mai departe în univers și pentru a sărbători speranța și bucuria de a trăi, a apărut WishFest, primul festival din România dedicat lampioanelor pe apă iar în fiecare seară, în cadrul festivalului, pe lacul Floreasca se vor lăsa să plutească mii de lampioane. Kit-ul ce constă într-un lampion, un săculeț și un marker se pot rezerva aici: https://bit.ly/RezervăKitWishfest sau pot fi achiziționate în cadrul evenimentului.

Ridicări cu balonul cu aer cald

Unul din cele mai mari baloane cu aer cald din Europa va fi prezent la WishFest, unde se vor putea face ridicări în ancoră iar participanții vor putea vedea Lacul Floreasca de sus, luminat de dorințele a mii de oameni. Proiectul “RiseUP - Bucharest on the Sky by MachineMan”, care aduce pentru prima dată conceptul de festival al baloanelor cu aer cald în mediul urban, ia parte în avanpremieră la Wishfest-Festivalul Lampioanelor pe Apă, sâmbătă 17 și duminică 18 septembrie, între orele 17:00 – 22:00. Bucureștenii vor fi ridicați în ancoră deasupra Lacului Floreasca până la o înălțime de aproximativ 20 m, în funcție de vreme.

Condiții meteo pentru ridicarea balonului cu aer cald: temperatura sub 30 grade , vântul sub 2m/secundă cu rafale de maxim 3 m/s. Pilotul Comandant este singurul care decide ridicarea balonului în condiții de siguranță pentru pasageri, pentru ca el este cel care evaluează condițiile meteo în dezvoltare. Datele se înregistrează exclusiv conform site Top Meteo.

Muzică live pe Lacul Floreasca

Atât sâmbătă, cât și duminică, între 14:00 – 19:00, Pixar Stelar și Brugner transformă malul lacului în cel mai fain spațiu de dans și de socializare pe muzici disco retro iar pe scena de pe ponton vor urca trupe faine din muzica alternativă românească – Soul Serenade și The Amsterdams sâmbătă și We Singing Colors și Eyedrops duminică.

Zonă de food

Vizitatorii se vor putea delecta la WishFest cu zeci de feluri de pește și fructe de mare, street food columbian, preparate thailandeze, chinezești, japoneze și indiene, burgeri delicioși, dar și dulciuri tradiționale libaneze, înghețată artizanală, plăcinte de casă și waffles. De asemenea, vor putea fi degustate bere artizanală, limonadă, bubble tea și cafea de specialitate.

Activități pentru toată familia

Pe toată durata zilei vor avea loc o mulțime de activități pentru cei mari și pentru cei mici, atât sportive, de la Roundnet (Spikeball), noul sport care cucerește lumea, jocurile copilăriei (Castelul, Prinselea, Ascunselea, Baba Oarba, Rațele și vânătorii) și treasure hunt, la cele creative - workshop de percuție, teatru și storytelling, ateliere de personalizat lampioane, de pictură pe diverse suporturi, de realizare bijuterii, dreamcatchere și decorațiuni, tatuaje cu henna și codițe colorate, teatru pentru copii cu trupa de teatru Sufletos: Vraja ecranelor și Mami și tati se poartă ciudat, ambele dramatizări ale cărților cu același titlu scrise de Prințesa Urbană și cu trupa Etherium: Scufița Roșie și recitaluri de muzică și de balet.

Dreamy Fair, târgul de artizani din cadrul WishFest, aduce la un loc artiști și artizani cu haine pictate, cosmetice handmade, cărți și jucării pentru copii, accesorii și bijuterii pentru toate gusturile.

Wishfest este un eveniment responsabil, cu grijă față de mediul înconjurător și toate măsurile pentru a-l proteja au fost luate – toate lampioanele sunt create manual din materiale biodegradabile (hârtie de orez și lemn) iar seară de seară, o echipă dedicată va igieniza malurile și suprafața lacului.