Zilele Muzicale Româno Americane – primul festival cultural din acest an, în aer liber, în Sibiu

Filarmonica de Stat Sibiu organizează prima manifestare culturală cu public în aer liber din acest an în Sibiu. Evenimentul ”Concerte Estivale. Zilele Muzicale Româno-Americane” ajuns la ediția cu numărul 18, se va desfășura în mai multe spații din Sibiu, în perioada 26 iunie – 4 iulie 2021. Accesul publicului este liber, în limita locurilor disponibile și doar după ce fac dovada imunității împotriva SARSCov2.

Timp de 9 zile, între 26 iunie și 4 iulie, peste 200 de artiști din România și Statele Unite ale Americii vor evolua pe scena festivalului în 12 evenimente.

Programul festivalului va fi deschis sâmbătă, 26 iunie 2021, de o serie de mici recitaluri musicale susținute de ”Ansamblul de alamă al Filarmonicii de Stat Sibiu” în cele mai neobișnuite spații: de la trecerile de pietoni de pe bulevardul Coposu, la balconul Hotelului Împăratul Romanilor, Cupola din Parcul Subarini sau terasa mall-ului Promenada. Același ansamblu muzical va putea fi urmărit miercuri, 30 iunie, pe Esplanada Sălii Thalia, cu începere de la ora 21.

Joi, 1 iulie, ne mutăm în Piața Mare, pentru a înfumuseța muzical acest spațiu emblematic al orașului. Amfitrioni vor fi muzicienii din Fanfara Academiei Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu”, care vor susținue un concert de muzici militare, cu începere de la ora 12,00. Proiectul ”O harpă de poveste” revine în cadrul festivalului și va putea fi urmărit tot joi 1 iulie, însă de la ora 18, pe scena de pe Esplanada Sălii Thalia. Spre seară revenim în Piața Mare pentru deschiderea oficială a festivalului, la ora 21 alături de Orchestra Filarmonicii Sibiu condusă de dirijorul Cristian Lupeș. Invitați pentru acest moment vor fi dansatorii Teatrului de Balet Sibiu.

Singurul moment musical din programul festivalului care nu se desfășoară în aer liber este concertul cameral ”Orgile României” programat vineri, 2 iulie ora 18, în Biserica Evanghelică Sf. Ioan din Parcul Astra. În aceeași seară, în Piața Mare avem o întâlnire muzicală cu pianistul Ștefan Lovin, cel care a pregătit un set de lucrări românești și americane adaptate pentru pian.

Ziua de sâmbătă 3 iulie este rezervată exclusiv jazz-ului. Pe Esplanada Sălii Thalia, la ora 18 îi vom urmări pe Mircea Tiberian (pian), Chris Dahlgren (contrabas) și John Betsch (percuție).

De la ora 21, Piața Mare devine gazda celui mai mare eveniment muzical al acestui an din Sibiu, Concertul Extraordinar Jazz at Lincoln Center with WYNTON MARSALIS!

Vom închide ediția din acest an, duminică 4 iulie, chiar de Ziua Națională a Statelor Unite ale Americii, alături de Free Groove - Ansamblul de suflători ai Forțelor Aeriene ale Armatei SUA staționate în Europa de la ora 19, urmând ca de la ora 21 iubitorii muzcii pop-rock să participle la un concert inedit susținut de formația Byron alături de Orchestra Filarmonicii Sibiu