Creierul-fustangiu al comuniștilor s-a „aprins” doar după femei fine

În 1910, înainte ca Revoluția să măture de pe scena istoriei familia Romanov și orânduirea imperială, lui Nicolai Ivanovici Buharin, pe atunci un tânăr subțirel de doar 22 de ani, i-a picat cu tronc Nadejda Mihailovna Lukina, propria verișoară. Amănuntul nu i-a împiedicat pe cei doi porumbei să-și jure credință veșnică și să se căsătorească. Nu s-au bucurat însă prea mult unul de altul ca soț și soție. Din cauza unei gripe netratate în adolescență, Lukina a început să sufere în scurt timp o degenerescență progresivă a coloanei vertebrale ce-a obligat-o să-și petreacă cea mai mare parte a vieții imobilizată la orizontală.

Suferință și iubire

Lungile absențe de acasă ale lui Buharin erau compensate de scrisori tandre, chezășii firave ale iubirii pentru femeia lovită de nenorocire. Iată ce-i scria, de pildă, la 2 ianuarie 1911: „Am primit azi scrisoarea ta, am citit-o și am plâns. Stau întins pe un pat de scânduri, pe palton și plâng… M-a lovit o melancolie groaznică și încă n-a trecut. Scuză-mă că-ți scriu așa direct, dar știi ce sincer sunt cu tine. Te cunosc acum și te iubesc așa cum ești”. Probabil Buharin era chiar sincer, altfel nu s-ar putea înțelege relația lor caldă pe care au întreținut-o inclusiv după anul 1920, când cei doi erau deja divorțați. Mai mult, impresionat de drama Nadejdei, a cărei stare de sănătate se deteriorase rapid, Buharin a adus-o în propria casă pentru a-i acorda ajutor. Și asta în ciuda faptului că atunci Nicolai Ivanovici trăia deja cu Anna, cea de-a treia soție!

Două neveste sub același acoperiș

„La începutul bolii - avea să mărturisească Anna Larina -, Nadejda Mihailovna stătea mai mult întinsă. Spre final, nu mai putea să se ridice singură în capul oaselor. Imediat cum m-am căsătorit, ea a trăit alături de noi și în momentele grele a dăruit familiei noastre toată căldura inimii sale, purtându-se foarte afectuos cu fiul nostru”. Tulburător, nu? De remarcat (și) următorul episod povestit de Anna Larina, consumat chiar înaintea arestării lui Buharin, tot în apartamentul pe care cea de-a treia soție a liderului bolșevic căzut în dizgrație îl împărțea cu prima nevastă a acestuia: „Înaintea arestării - amintea Anna Larina -, Nadejda Mihailovna și-a trimis carnetul de partid lui Stalin, însoțit de o scrisoare în care-și explica gestul, apărându-l pe Buharin. Ea a fost arestată la sfârșitul lui aprilie 1938. Aștepta acest moment și mi-a spus într-o zi că, atunci când vor veni după ea, se va otrăvi”. Curajoasă Nadejda Mihailovna, fără îndoială!

Otravă și gloanțe

„În momentul arestării - rememora Anna Larina -, a înghițit într-adevăr otravă, dar au dus-o imediat la un spital carceral și au reușit s-o salveze. Ce interes aveau? Adevărat cadavru viu, a rămas întinsă în fundul celulei și a sfârșit prin a fi executată prin împușcare!”. Cutremurător, nu? Dar s-o facem cunoscută și pe cea de-a doua mireasă a lui Buharin, misterioasa Esfira Isaevna Gurvici, mlădița unei familii de evrei din Lituania. Cu șapte ani mai mică decât Nicolai Ivanovici, Esfira s-a înscris în 1916 la Institutul de Arhitectură pentru Femei de la Petrograd ajungând să prizeze ideile bolșevicilor. Un an mai târziu, în februarie, participa activ la revoluție și, urmărită de poliție, avea să se refugieze la părinți, în Ekaterinoslav.

Seducție în redacția ziarului Pravda

După alte trei luni se înscria oficial în partidul bolșevic, iar anul 1919 avea s-o găsească la Moscova, în colectivul ziarului Pravda, unde a lucrat umăr la umăr cu sora lui Lenin, Maria Ulianova. „A făcut cunoștință cu Nicolai Ivanovici într-un sfârșit de săptămână petrecut la Gorki, iar în scurt timp devenea noua doamnă Buharin. Au trăit ca soț și soție din 1920 până în 1929, iar din această căsnicie a rezultat o fiică, Svetlana (1923-2003). După spusele fetei, mama sa l-a părăsit pe tatăl ei ca s-o protejeze atunci când acesta a fost înlăturat din Biroul Politic”, consemna Magali Delaloye, istoric la Universitatea din Lausanne, în lucrarea „O istorie erotică a Kremlinului. De la Ivan cel Groaznic la Raisa Gorbaciova” (Editura Polirom, 2017).

Copila îndrăgostită

În 1934, Buharin s-a însurat pentru a treia oară (și ultima). Tot cu o intelectuală. Soția, Anna Mihailovna Larina (1914-1996), era fiica lui Iuri Larin, vechi bolșevic și prieten apropiat al lui Buharin. Când Nicolai Ivanovici și Anna s-au întâlnit prima oară, el era bărbat în toată firea, iar ea - doar o copilă. Fetița a crescut însă și, îndrăgostită de liderul bolșevic, nu i-a rezistat avansurilor. În 1936, Larina i-a dăruit lui Buharin un băiețel, Iuri, botezat astfel în amintirea bunicului. Nici doi ani n-a durat însă acest mariaj. Arestat la începutul anului 1938, Buharin avea să fie împușcat, iar frumoasa Anna, lovită năprasnic de valul epurărilor staliniste.

Egalitate între bărbați și femei

În iunie 1938 era și ea încarcerată, apoi deportată în Astrahan. S-a ridicat însă deasupra destinului vitreg, trăind până la 82 de ani. „Prin căsătoriile făcute, alegerea soțiilor și relațiile egalitare pe care le întreținea cu ele - specula istoricul Magali Delaloye - se poate susține că Buharin a depășit stereotipurile genului și a pus în practică definiția bolșevică a egalității între bărbați și femei”.

Ideolog de primă mână

Perceput, după 1923, ca șef al aripii drepte a Partidului Comunist din Uniunea Sovietică, Nicolai Ivanovici Buharin este autorul teoriei numite „Socialismul într-o singură țară”, concept potrivit căruia n-ar fi fost nevoie de susținerea revoluțiilor roșii în statele occidentale, pentru răsturnarea sistemelor capitaliste, ci doar de dezvoltarea și implementarea socialismului într-un stat înapoiat economic (precum Rusia), apoi de propagarea fenomenului dincolo de granițele acestuia. Teorie verificată în practică (din păcate). De remarcat că Buharin s-a opus vehement colectivizării agriculturii în Uniunea Sovietică, intrând astfel în bătaie puștii lui Stalin.

Conspirație împotriva statului

Alintat de Lenin cu porecla „răsfățatul partidului”, Nicolai Ivanovici Buharin a fost unul dintre cei mai fini gânditori bolșevici și adversar redutabil pentru limitatul Iosif Stalin. Lupta pentru supremație în partid a fost câștigată însă de georgian, Buharin fiind acuzat de conspirație împotriva statului și executat în martie 1938 de ofițerii NKVD.

