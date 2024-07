Noi între Noi @Rezidența9: o expoziție colectivă caută soluții sustenabile pentru viitor

Noi între Noi reunește lucrări de la 13 artiști care pornesc de la cercetări în cadrul unor proiecte interdisciplinare:

sustenabilitatea în contextul schimbărilor climatice (Climate Change Summit 2023),

resursele folosite în încălzirea spațiului domestic în România, Suedia și Marea Britanie (proiectul internațional JustHeat: Privind înapoi pentru a merge mai departe),

resursele din zona rurală (rezidențele România Remarcabilă).



Noi între Noi este despre felul în care noi oamenii mai putem modifica ceva în propriul comportament și să ne asumăm o privire lucidă asupra felului în care ne-am construit propria civilizație și identitate. Lucrările din expoziție sunt o posibilă sursă de inspirație pentru a ne reconecta la ritmul anotimpurilor și al ecosistemului din care facem parte.

În spiritul sustenabilității, expoziția nu include producții noi și și-a propus un impact redus asupra mediului: transport terestru și materiale naturale, o campanie de promovare cu atenție la resursele folosite. Ne-am propus să minimizăm consumul de resurse (cerneală, energie), iar buticul de creație Glitch Shop a dus acest deziderat și în conceptul campaniei de comunicare cu eco-postere, care au o amprentă redusă asupra mediului.

Expoziția Noi între Noi. Narațiuni locale, cercetări și perspective artistice despre ecologie poate fi vizitată în perioada 18 iulie – 04 august, în intervalul 18:00 - 22:00 (marți – duminică), la Rezidența9 (Strada I.L. Caragiale 32, București).

Artiști:

Oana Barbonie, Megan Dominescu, Iulia Groves, George Roșu (Climate Change Summit)

Denise Lobonț (România), Ram Krishna Ranjan (Suedia), Becky Shaw (Marea Britanie) (JustHeat)

Irina Botea Bucan & Jonathan Dean, Orsolya Gal, Marlene Herberth, Nona Inescu, Mihaela Moldovan (România Remarcabilă)

Evenimente:

18 iulie, ora 19:00: vernisaj Noi între Noi

20 iulie, ora 18:00: masă rotundă cu participarea artistelor Oana Barbonie, Iulia Groves, Megan Dominescu (Lumea9 – Climate Change Summit), Denise Lobonț (JustHeat), Mihaela Moldovan (România Remarcabilă), moderată de Dan Stănescu (Glitch Shop), urmată de cina comunitară în curtea Rezidența9, găzduită de Mihaela Vasiliu (Chlorys).

03 – 04 august, 17:00 - 20:00: atelier Care-i faza cu arta contemporană? Explorare textilă, cu Megan Dominescu.

După mii de ani în care comunitățile umane au trăit în simbioză cu natura, revoluția industrială a provocat o schimbare de mentalitate în care resursele naturale ale planetei au devenit un bun comercial, iar oamenii - nimic mai mult decât consumatorii lor. În puțin peste un secol, supraproducția și extracția mașinizată ne-au adus cea mai caldă vară din istoria documentată, și pare că fiecare an va depăși noi recorduri, până când viața așa cum o știm va fi cu totul alta. În acest context canicular, Noi între Noi aduce în discuție un subiect care ne privește pe noi toți: schimbările climatice, multiplele feluri în care acestea ne afectează existența fiecăruia și care poate fi rolul artei în a le aborda.

Apa, focul și înțelepciunea tradițională deținută de comunitățile din ruralul românesc sunt puncte de intersecție ale unor posibile soluții de restabilire a legăturii firești cu mediul natural. Într-un timp al productivității și al creșterii exponențiale, putem să reînvățăm să trăim cu grijă pentru ecosistem, alături de ceilalți oameni și natură.

Noi între Noi prezintă trei perspective curatoriale care tratează în mod diferit felul în care trăim împreună și ne folosim de resursele naturale. Expoziția generează un dialog între artiștii, cercetătorii și comunitățile implicate în proiectele selectate, dorind să propună narațiuni localizate și soluții colaborative, ca răspuns la criza climatică.

Proiectele invitate sunt:

România Remarcabilă prospectează relația comunităților rurale cu elementele identitare ale satelor urmărind să identifice, să valorifice și să transforme elementele de patrimoniu material, imaterial și senzorial din cadrul rețelei, în experiențe relevante pentru consumatorul actual. Programul organizează rezidențe artistice în satele din rețeaua România remarcabilă pentru conștientizarea și creșterea interesului comunităților rurale față de artele contemporane. Prin implicarea artiștilor în procese comunitare au rezultat producții artistice devenite parte a identității culturale locale. Rezidențele artistice, având un format deschis, au fost centrate pe cercetare, documentare și lucru direct cu comunitatea, creând cadrul unei oportunități unice pentru ca artiști contemporani să își dezvolte practici artistice în relație cu patrimoniul rural, contribuind la explorarea de noi forme de expresie în interpretarea patrimoniului.

JustHeat: Looking backwards to move forward (privind înapoi pentru a merge mai departe) este un proiect paneuropean interdisciplinar menit să exploreze modul în care au fost concepute, gestionate și experimentate schimbările majore din ultimii șaptezeci de ani în ceea ce privește încălzirea locuințelor și tehnologia de încălzire, modul în care acestea au influențat viețile noastre și ce lecții am putea învăța pentru tranziția actuală către sisteme cu emisii reduse de carbon. Aceasta implică reunirea istoriilor orale, culese de la oameni din Marea Britanie, Suedia, Finlanda și România, cu munca artiștilor, pentru a explora experiența trăită. Cercetarea artistică îmbină procesul de istorie orală cu o gamă largă de discipline în cadrul echipei internaționale, pentru a lua în considerare dimensiunile estetice, culturale și senzoriale ale căldurii. Proiectul și-a propus ca lucrările artiștilor să genereze o conexiune cu multiplele momente și spații ale memoriei, expresiei și experienței. Contribuția artiștilor deschide, de asemenea, noi posibilități de transmitere accesibilă a cercetării.

Climate Change Summit este cel mai mare eveniment din Europa Centrală și de Est dedicat soluțiilor pentru provocările legate de schimbările climatice cu care ne confruntăm deja. Summitul are loc pe fondul schimbărilor geopolitice și geoeconomice, într-un moment în care societățile noastre își regândesc viitorul dorit. Summitul a implicat sute de participanți și vorbitori în conversații despre soluții la schimbările climatice, oportunități de economie verde și acțiuni climatice, inclusiv patru lucrări realizate de artiști români pentru conștientizarea acestor schimbări, parte din proiectul Lumea9. A patra ediție a Climate Change Summit va avea loc între 15 - 17 octombrie 2024 la București.

Parteneri:

România Remarcabilă: Centrul Cultural Clujean

JustHeat: Sheffield Hallam University, Babes-Bolyai University Cluj, Lund University, Tampere University, Birmingham City University

Climate Change Summit: BRD - Groupe Société Générale și Social Innovation Solutions

Noi între Noi este o expoziție creată și produsă de Rezidența9.

Rezidența9 este un centru cultural din inima orașului, în care aducem împreună gânditori, creatori, comunități și oameni de știință într-un dialog deschis pentru o mai bună înțelegere asupra lumii în care trăim. Rezidența9 este coordonată de Fundația9, înființată și susținută de BRD - Groupe Société Générale.

