Lista scurta de nominalizari pentru Modernism Award 2023 - decernat cu ocazia aniversarii a 15 ani de activitate a platformei de promovare a culturii contemporane romanesti Modernism.ro

Trofeul din acest an este un obiect de colectie si fost realizat handmade de Cristi Farcas, editiile viitoare urmand a fi realizate / personalizate de catre castigatorul din anul precedent.

La data de 1 aprilie 2023 va fi anuntat castigatorul Modernism.ro Award 2023.

Lista scurta a nominalizarilor:

Muzeul National de Arta Timisoara, pentru gazduirea expozitiei „Paul Neagu. O retrospectiva”

MNAC – Muzeul National de Arta Contemporana al Romaniei, pentru programul de achizitii „Puls 22”

Adriana si Virgil Scripcariu, pentru „Muzeul-Atelier Scoala de la Piscu”

Dorel Gaina, pentru predarea lectiei de istoria artelor

Eugen Raportoru, pentru „Rapirea din Serai”

Vasile Muresan Murivale, pentru „patrimoniul viitorului”

Mirela Traistaru, pentru expozitia si filmul „Just Mirela” de la Muzeul National al Taranului Roman

Radu Pandele, pentru ca e tanar si nelinistit

Nicu Covaci, pentru controversa cu Cenaclul Flacara (si pentru ca e la moda)

George Serban, pentru promovarea artei romanesti si spiritul de colectionar

Dorin Stefan, pentru autodenuntul „my modernism”

Aurelia Mocanu, pentru marturii inedite si restituiri din arhive

Mihai Plamadeala, pentru retrospectiva sa asupra artei contemporane romanesti 1990-2020

Pavel Susara, pentru microistorii de arta

Sorina Jecza, pentru expozitiile din cadrul evenimentului de deschidere Timisoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii

Modernism.ro scaneaza si promoveaza zilnic scena artistica romaneasca, avand capitole pe continut (Q&A, Gallery Talk etc.), pe tip de creativitate (Secret Museums, Expo of the Week, Artist of the Month, Arhitectura, Educatie etc.) pe nise creative (art therapy, home made art etc.). Printre sectiunile sale se regasesc: Artistul lunii, Expo of the week, News, Punctul Critic, No Comment, Gallery Talk, Home Made Art, VideoISM, Secret Museums, Photo of the Day, Q&A, Serial, Show me the money, Concurs, Art Terapie, Arhitectura. Modernism.ro are un public urban, creativ, artistic, experimentalist, dinamic (circula mult), cu studii superioare, freelanceri, creativi din industrii creative si culturale, angajati in corporatii, institutii, fundatii, asociatii culturale, ce deruleaza proiecte de implicare sociala prin arta ori prin forme creative contemporane. Media de varsta acopera toata plaja de 15-85 de ani. Mai mult, promovarea artistilor si producatorilor contemporani romani din sectoare creative vizuale cat mai diverse, in online, aduce publicuri suplimentare semnificative, pe segmentul de varsta tanar.

Modernism.ro are peste 1200 de artisti indexati si pana la 5.000 prezentati pe platforma, cu peste 200 de spatii de arta romanesti si 250 de spatii de arta est-europene indexate. Cele peste 500 de materiale video productie originala incarcate pe YouTube au adus 433.500 vizionari cu peste 24.000 de ore de vizionare iar serverele Modernism.ro sustin o arhiva media impresionanta de peste 135.000 de materiale multimedia.

