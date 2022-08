Noua cinematografie maghiară, la TIFF Oradea 2022

Lista celor mai noi și mai apreciate filme produse în ultimul an în Ungaria, proiectate în premieră la Oradea, va fi completată, în această toamnă, de o retrospectivă de autor dedicată regizoarei Ildikó Enyedi – una dintre cele mai influente cineaste europene.

Un debut remarcabil este Haita noastră/ Wild Roots, filmul regizoarei Hajni Kis, în care o fetiță încalcă interdicția impusă de bunica ei și decide să-și întâlnească tatăl proaspăt ieșit din închisoare. Cinefilii sunt invitați să descopere această poveste emoționantă la Palatul Baroc – duminică, de la ora 21:00.

Prezentat în premieră absolută la Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo, Lucruri pentru care merită să plângi/ Things Worth Weeping For vine la TIFF Oradea vineri, 2 septembrie, la Filarmonică, de la ora 19:15. Filmul o urmărește pe Maja, o tânără care se trezește nevoită să organizeze de una singură funeraliile unui membru al familiei. Neinvitată, i se alătură în acest proces o veche prietenă din copilărie, care abia așteaptă să-și compare viața cu a ei.

Campionul multi-medaliat Áron Szilágyi este protagonistul One for All/ Egy mindenkiért, prezentat în premieră la Oradea vineri, de la ora 14:00, la Teatrul Regina Maria. Rezultatul a peste 600 de ore de filmare, de-a lungul a cinci ani, documentarul realizat de András Pires Muhi urmărește pregătirile intense ale sportivului pentru a deveni primul campion la scrimă triplu medaliat cu aur din istoria Jocurilor Olimpice.

O comedie neagră despre situații absurde ajunge în premieră la Oradea duminică, de la ora 18:00. Evacuarea/ Eviction urmărește un prim caz de care un tânăr executor judecătoresc este somat să se ocupe. Lucrurile escaladează rapid și totul se transformă într-o situație de criză după ce bătrâna rugată să părăsească domiciliul anunță că va arunca totul în aer cu butelia de la aragaz. Filmul marchează debutul regizorului Máté Fazekas și va rula pe marele ecran la Filarmonică.

3x3 Ildikó Enyedi

Regizor, scenarist și producător multi-premiat, cineasta maghiară Ildikó Enyedi va fi celebrată în prima retrospectivă de autor prezentată vreodată la TIFF Oradea. Creator de marcă din cinematografia maghiară contemporană și o voce influentă a filmului european, Ildikó Enyedi a obținut recunoașterea internațională în 1989, când lungmetrajul Secolul meu 20/ My Twentieth Century obținea Camera d’Or la Festivalul Internațional de Film de la Cannes. Inclus de prestigioasa publicație New York Times în topul celor mai bune 10 producții ale anului, filmul prezentat în retrospectiva TIFF Oradea urmărește viețile a două surori gemene, separate în copilărie, care se regăsesc întâmplător în timpul unei călătorii de lux cu faimosul Orient Express. Filmul va fi proiectat într-o versiune restaurată digital la Sinagoga Sion, duminică, de la ora 20:00.

Selecția 3x3 va fi completată de filmul care a marcat în 2017 revenirea cineastei Ildikó Enyedi, după aproape două decenii: Despre trup și suflet/ On Body and Soul. Povestea de dragoste atipică a doi introvertiți care descoperă, printr-o întâmplare, că au același vis în fiecare noapte, a fost distinsă cu Ursul de Aur, Premiul FIPRESCI și Premiul Juriului Ecumenic la Berlinală, iar în 2018 a obținut o nominalizare la Oscaruri, la categoria Cel mai bun film străin. La TIFF Oradea va rula duminică, de la ora 14:00, la Filarmonică.

În premieră la Oradea, spectatorii vor urmări sâmbătă, în Piața Unirii, cea mai nouă producție semnată de regizoarea maghiară, prezentată anul trecut la Cannes: Povestea soției mele/ The Story of My Wife, despre modul în care teama și gelozia pot distruge o relație.