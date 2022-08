Opere din colecţia unuia dintre cele mai mari muzee ale lumii, Victoria & Albert Museum din Londra, se văd la Bucureşti

Albert Museum din Londra, cu lucrări extrem de valoroase semnate de John Constable. În Pavilionul Românesc, publicul îl va descoperi pe Ştefan Popescu, unul dintre principalii pictori-călători ai artei româneşti şi prieten al lui Brâncuşi. Biletele au fost puse deja în vânzare pe site-ul Art Safari, cu o reducere de 20%, valabilă până pe 26 august.

„Victoria & Albert Museum, Londra, unul dintre cele mai mari muzee de artă din lume, se alătură muzeelor din România ca partener Art Safari şi aduce la Bucureşti expoziţia „Seeking Truth - The Art of John Constable”, curatori: Dr. Emily Knight, Katharine Martin, care cuprinde opere de John Constable, dar şi de Albrecht Dürer, Rembrandt van Rijn, Claude Lorrain, William Turner, Thomas Gainsborough, Jacob van Ruisdael ş.a.m.d. Expoziţia „Seeking Truth - The Art of John Constable”, numărând peste 80 de uleiuri şi gravuri, este construită în jurul lui John Constable (1776-1837), un mare pictor peisagist, şi a pasiunii sale pentru artă, ţinând cont că John Constable nu a fost doar unul dintre cei mai mari pictori englezi, dar şi un mare colecţionar - întreaga sa viaţă a studiat şi colecţionat lucrările Marilor Maeştri. Parteneriatul cu Victoria & Albert Museum, Londra, ne onorează şi confirmă statutul dobândit în timp de Art Safari Bucureşti, drept cea mai importantă manifestare a scenei româneşti în domeniul artelor vizuale. Dacă în Pavilionul Internaţional îl descoperiţi pe John Constable, în Pavilionul Românesc expunem unul dintre principalii pictori-călători ai artei româneşti – Ştefan Popescu. Peisaje care taie răsuflarea şi o ediţie complexă care merită descoperită mai ales în cadrul tururilor ghidate sau Night Tours, experienţe de vizitare foarte apreciate de cei care ne trec pragul”, declară Ioana Ciocan, general manager Art Safari. Victoria & Albert Museum, London (V&A) este cel mai important muzeu de artă şi design din lume.

Găzduieşte o colecţie permanentă de peste 2,8 milioane de obiecte, cărţi şi arhive care conservă peste 5.000 de ani de creativitate. Muzeul deţine o mare parte a patrimoniului Regatului Unit al Marii Britanii şi găzduieşte unele dintre cele mai ample resurse pentru studiul arhitecturii, mobilierului, modei, textilelor, fotografiei, sculpturii, picturii, bijuteriei, sticlei, artei şi design-ului asiatic, teatrului şi performance. Frumuseţea autentică a Angliei, surprinsă de pictorul John Constable

Expoziţia „Seeking Truth: The Art of John Constable” (A V&A Exhibition - Touring the World) prezintă, pentru prima dată în România, arta lui John Constable (1776-1837), unul dintre pictorii peisagişti de renume din toate timpurile. Născut şi crescut într-o zonă rustică din Suffolk, în sud-estul Angliei, Constable a manifestat o dragoste ce a durat toată viaţa faţă de zona rurală locală, transformând-o în subiectul principal al creaţiilor sale artistice. Chiar şi după ce s-a mutat din Suffolk şi a pictat noi peisaje, locul acesta a rămas pentru el un bogat şi nesfârşit izvor de inspiraţie.

Ca pictor, misiunea lui Constable era să redea adevărul şi frumuseţea lumii naturale. A realizat nenumărate schiţe în plain-air pentru a înţelege mai bine natura şi a o picta mai fidel şi a combinat această ilustrare atentă cu un interes profund pentru opera pictorilor peisagişti din trecut. Constable a folosit culoarea într-o manieră liberă şi extrem de expresivă, ceea ce a atras multe critici din partea contemporanilor săi. Totuşi, artistul a refuzat să se supună oricărui compromis în ceea ce priveşte propria viziune unică şi inovatoare şi a făcut experimente până la moartea sa, în 1837 (de remarcat că, un an mai târziu, în 1838, se naşte marele peisagist român Nicolae Grigorescu, care preia şi încorporează, împreună cu realiştii Barbizonului, lecţiile picturale ale lui Constable). Expoziţia curatoriată de Dr. Emily Knight şi Katharine Martin analizează conexiunea personală a lui Constable cu locul, căutarea inspiraţiei şi tehnicile sale inovatoare.

„Suntem încântaţi să prezentăm colecţia unică John Constable a V&A. Este pentru prima dată când o expoziţie a celui mai mare pictor peisagist britanic este găzduită în România şi suntem entuziasmaţi să vă prezentăm amploarea carierei sale. ‘Seeking Truth: The Art of John Constable’ poartă vizitatorii într-o călătorie prin viaţa lui Constable şi explorează viziunea sa artistică, sursele de inspiraţie şi practica sa fascinantă”, declară Dr. Katharine Martin şi Emily Knight, curatoare ale expoziţiei.

Tot în cadrul Pavilionului Internaţional, se va regăsi şi o expoziţie de o proaspătă contemporaneitate, realizată în parteneriat cu Ambasada Republicii Coreea în România, Korean Beauty. Poster Art, o expoziţie de afiş semnată de Byoungil Sun, care cu siguranţă este pe gustul tinerelor audienţe, în creştere, ale Art Safari.

Pavilionul Românesc va cuprinde trei expoziţii de artă

„Ştefan Popescu. Povestea călătoriilor” (curator: Dr. Elena Olariu), realizată în parteneriat cu Muzeul Municipiului Bucureşti. Ştefan Popescu este unul dintre cei mai apreciaţi pictori-călători ai artei româneşti, care s-a remarcat şi prin participarea, pentru România, la nu mai puţin de trei ediţii ale Bienalei de la Veneţia. În perioada şederii sale la Paris, după 1900, se leagă puternic de artiştii şi oamenii de cultură români care trăiau în Franţa, devenind, la Paris, unul din prietenii lui Constantin Brâncuşi.

În Franţa începe să picteze marine, dar şi peisajele solare sau noroase ale coastelor bretone. Pentru marele său rafinament artistic, Ştefan Popescu este remarcat şi celebrat întâi în Franţa, astfel că primeşte, în anul 1925, Legiunea de onoare, în grad de Cavaler. Abia în 1928 primeşte şi în România Premiul Naţional al Salonului Oficial - manifestarea oficială anuală a artelor frumoase la Bucureşti, înfiinţată în 1924, după modelul parizian. Artistul a alternat călătoriile sale în Franţa cu cele prin Turcia, Maroc, Tunisia, Algeria, dar şi cu deplasări prin Elveţia, Italia, Grecia, Iugoslavia sau Germania. Ştefan Popescu a fost şi unul dintre pictorii preferaţi de Regina Maria, care i-a achiziţionat unele dintre cele mai importante lucrări pentru colecţia sa privată.

„Lilian Theil. O bătrână care zâmbeşte” (curatoare: Raluca Ilaria Demetrescu) aduce în atenţia publicului o artistă în afara normelor, în vârstă de 90 de ani, care locuieşte şi lucrează în Sighişoara. Născută în Braşov în 1932, exmatriculată după primul an de studii de la Institutul Naţional de Artă „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti, pe motiv de "origine nesănătoasă", se (re)apucă de artă într-un exerciţiu eliberator, după Revoluţia din 1989. Din acel moment, Lilian Theil va iniţia un parcurs creativ extrem de personal, revelatoriu - artista va gândi, filosofa şi... coase un număr impresionant de lucrări pe suport textil cu o puternică încărcătură de catharsis.

„Mihai Mureşan. Lucruri mărunte” (curator: prof. univ. dr. Ioan Sbârciu). Artist cu o fascinaţie pentru peisajul exterior şi interior, Mihai Mureşan face parte din noua generaţie de pictori neo-realişti formaţi în cadrul şcolii de pictură clujene. Pânzele sale construiesc universuri în care privitorului i se dezvăluie nu doar frânturi dintr-o realitate proprie artistului, ci atmosfere pline de sensibilitate. Peisaje şi fragmente citadine, influenţate de stările sale sufleteşti, exerciţii de lămurire a lumii înconjurătoare, dar şi interioare.

Program de vizitare expoziţii: joi-duminică (orele 12.00-21.00), 23 septembrie-11 decembrie

