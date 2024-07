Orchestrele Naţionale de Tineret şi Violoncellissimo, la Vara Magică 2024, la Ateneul Român

Mai precis, aceste concerte vor avea loc pe 14 august, ora 19:30 - Orchestra Română de Tineret, dirijor: Cristian Mandeal, solist: Petru Pane – clarinet, în program: Gioachino Rossini - Uvertura la Wilhelm Tell, Luigi Bassi - Fantezia de concert pe teme din Rigoletto pentru clarinet și orchestră, Aranjament după Bela Kovacs - „After You, Mr. Gershwin!” pentru clarinet și orchestră, Antonin Dvorak - Simfonia nr. 9 ,,Din lumea nouă” şi pe 21 august, ora 19:30 - Orchestra Sinfonietta, dirijor și solist: violonistul Alexander Sitkovetsky, în program: Serghei Prokofiev - Simfonia nr. 1, op. 25, „Clasica”, Wolfgang Amadeus Mozart - Concertul nr. 5 in la major pentru vioară și orchestră, KV 219, Felix Mendelssohn - Simfonia nr. 4 "Italiana”.

Primul concert girat de Centrul Naţional de Artă Tinerimea Română va avea loc însă la Vara Magică 2024 la Ateneul Român pe 10 iulie, ora 19:30, cu Ansamblul Violoncellissimo, conducerea muzicală Marin Cazacu, cu un program spectaculos, eclectic, de la baroc la rock, de la clasic la muzică de film.

Ajuns la cea de-a 13-a ediție, Festivalul Internațional ”Vara Magică”, va avea loc în perioada 3 iulie - 21 august, la Ateneul Român din București. Anul acesta, festivalul, care de 13 ani le propune bucureștenilor și turiștilor concerte în miez de vară, a început miercuri, pe 3 iulie, cu concertul ”Generații”, susținut de Croitoru String Virtuosi Orchestra.

În săptămânile care urmează, melomanii vor avea bucuria să asculte, pe 10 iulie, concertul Violoncellissimo, ansamblul mult iubit de publicul din România, cu un program eclectic, de la baroc la rock, de la clasic la muzică de film, iar pe 17 iulie, recitalul susținut de violonistul Alexandru Tomescu și pianista Sînziana Mircea, cu un program care a făcut înconjurul lumii, acum în premieră prezentat publicului românesc.

O altă premieră va avea loc marți 23 iulie - Orchestra de Tineret din Macao (China) concertează pentru prima dată la București.

Urmează concertul susținut de Camerata Regală, pe 24 iulie.

Luna lui cuptor se va încheia cu un concert susținut de Orchestra de Tineret a Austriei.

În luna august, melomanii sunt invitați la trei concerte: Orchestra de Tineret a Sloveniei, pe 7 august, Orchestra Română de Tineret, condusă de Cristian Mandeal, pe 14 august, festivalul ”Vară Magică” încheindu-se miercuri, 21 august, cu un concert susținut de Orchestra Sinfonietta, dirijor și solist: violonistul Alexander Sitkovetsky.

Foto: Virgil Oprina