Pentru copiii din medii sărace, trecerea într-un nou an școlar e ca o victorie olimpică. Avem și noi olimpicii noștri - la școlarizare!

Evaluarea Națională și vor merge la liceu sau colegii tehnice, iar în privința celor care au avut examen de Bacalaureat, din 17 adolescenți, 14 au promovat în sesiunea din iunie și așteptăm vești bune de la cei care vor face o a doua încercare la toamnă. Avem însă și copii care au făcut mult mai mult decât să termine cu bine anul școlar - 150 dintre ei au obținut diplome speciale pentru rezultate extraordinare la învățătură, la olimpiade, concursuri școlare și pentru performanțe sportive. Fără susținerea noastră, a celor care credem în șansa lor la un viitor mai bun, acești copii s-ar pierde pe drum.

FONDUL SPECIAL PENTRU COPII MERGE ÎN VACANȚĂ

22 de micuți bursieri ai proiectului Fondul Special pentru Copii s-au bucurat de o tabără educațională de 5 zile la Râul Sadului, răsplata lor pentru un an școlar în care au reușit să își confirme potențialul, în ciuda greutăților cu care se confruntă acasă. De data aceasta nu vom vorbi despre ele, ci ne vom concentra pe experiențele grozave pe care le-au trăit, alături de 6 voluntari de la care au învățat despre: gătit sănătos, mișcare și stil de viață sănătos, orientare turistică și reguli de supraviețuire în sălbăticie, emoțiile lor, acordarea primului ajutor în situații limită și prevenirea consumului de alcool și droguri.

Mulțumim celor de la Fundația ALFA pentru Sănătate și Educație, care au susținut costurile acestei tabere.

BUNE PRACTICI PENTRU O BĂTRÂNEȚE FRUMOASĂ

Pe 1 octombrie îi invităm pe toți cei interesați de problematica vârstnicilor la conferința națională Bune practici pentru o bătrânețe frumoasă, organizată chiar de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Cel mai longeviv eveniment din România dedicat senectuții îi va reuni din nou la Teatrul Național pe principalii actori din domeniu. Conferința se adresează instituțiilor și serviciilor care se ocupă de vârstnici, dar și companiilor care au programe sau produse pentru această categorie de public.

Asistenții sociali înscriși Colegiul Național al Asistenților Sociali care vor lua parte la eveniment vor primi credite profesionale.

CENTRUL GENERAȚII ÎN TABĂRĂ LA STRAJA

Suntem obișnuiți să auzim de la copiii din Centrul Generații din București că tabăra în care îi aducem e cea mai frumoasă experiență din viața lor, dar când aceasta este o părere împărtășită și de voluntarii seniori care îi însoțesc, atunci suntem siguri că a fost ceva special. Tabăra intergenerațională de anul acesta a avut loc la Straja și a avut ca temă educația prin aventură.

''Mă cheamă Bianca, am 9 ani și e prima mea tabără. Cel mai mult mi-au plăcut piscina, muntele și să fiu cu prietenii mei!''. Doamna Verona, 79 ani, voluntar senior la Centrul Generații: ''Am urcat la altitudinea de 1400 m, numai între brazi și munți, a fost foarte, foarte frumos, mi-a plăcut atât de mult! Să mai am sănătate, să ne mai întâlnim și altă dată cu toții!''.

CONCERTUL REGAL CARITABIL - EDIȚIA A XV-A

Cea de-a XV-a ediție a Concertului Regal caritabil îl aduce din nou în fața publicului pe celebrul dirijor Tiberiu Soare, alături de 6 tineri soliști: pianiștii Cadmiel Boțac și Mihai Ritivoiu, violonceliștii Constantin Borodin și Izabela Ghergu, violoniștii Mircea Dumitrescu și Paul Răducanu, acompaniați de Orchestra Universitaria a UNMB. Toți protagoniștii concertului sunt alumni Tinere Talente, care au pornit ca bursieri ai programului și se întorc pe scena Ateneului Român ca muzicieni de talie internațională. Această reuniune spectaculoasă nu putea să se întâmple decât sub bagheta mentorului lor, Tiberiu Soare, care este alături de programul Tinere Talente încă din 2012 și dirijează pentru al cincilea an Concertul Regal caritabil.

