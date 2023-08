Peste 170 de poeți din 27 de țări de pe patru continente, prezenți la cea mai puternică ediție a Festivalului Internațional de Poezie București

Arhitectura programului ediției din acest an include o listă bogată de participanți: peste 170 de poeți din 27 de țări de pe patru continente (Albania, Algeria, Austria, Bolivia, Bosnia, Bulgaria, Canada, Croația, Cuba, Danemarca, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Macedonia de Nord, Maroc, Muntenegru, Peru, Polonia, Portugalia, România, Republica Moldova, Spania, Turcia, Țările de Jos și Uruguay).

„Organizat de Primăria Capitalei prin Muzeul Național al Literaturii Române, Festivalul Internațional de Poezie de la București celebrează în 2023 cea de-a XIII-a ediție, cea mai ambițioasă de până acum, reușită pentru care țin să le mulțumesc tuturor partenerilor instituționali ai proiectului, precum și fiecărui profesionist care și-a pus energia în realizarea programului din cele șapte zile ale evenimentului. Tema din acest an a Festivalului Internațional de Poezie București este plasată sub cunoscuta parafrază după Cicero: inter arma silent musae? – un exercițiu ambițios de a celebra puterea poeziei și, in extenso, a literaturii, și o pledoarie pentru eternitatea muzelor care au puterea de a inspira artele și cuvântul liber, chiar și în vremurile tulburi și dificile de azi, în care, de doi ani de zile, auzim ecoul unui război la frontiera de nord a țării. Sunt convins că iubitorii de literatură vor găsi în programul divers și ambițios momente și evenimente care să satisfacă toate gusturile, de la cei mai tineri cititori, la cei experimentați, de la cei mai severi în aprecieri până la cei pentru care literatura e un modus vivendi sau la cei care acum se pot regăsi în ea”, a declarat Ioan Cristescu, directorul general al Muzeului Național al Literaturii Române, organizatorul evenimentului.

Cele șapte zile de festival includ peste 50 de evenimente, pe teme și formate diferite: de la întâlniri cu poeți, traducători și editori, lecturi publice, dezbateri, mese rotunde, colocvii, maratoane de poezie sau performance-uri, la spectacole de teatru, proiecții de filme și concerte, expoziții și evenimente dedicate profesioniștilor – un program amplu și dens, construit de-a lungul ultimei jumătăți de an de echipa Muzeului Național al Literaturii Române alături de partenerii proiectului: un exercițiu de estetică relațională a artelor, un spațiu de conversație și reflecție, în cadrul căruia sunt împărtășite noi perspective, unde scrisul este sărbătorit ca artă, alături de tonalitățile muzicii de jazz, nuanțele și viziunile picturale sau imersiunea într-un spectacol teatral sau unul cinematografic.

Iubitorii de poezie din Capitală sunt așteptați să ia parte la evenimente în cadrul FIPB 2023 în 14 spații culturale cunoscute: Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, Muzeul Național al Literaturii Române – sediul din Str. Nicolae Crețulescu 8, Muzeul Național al Literaturii Române – sediul din Calea Griviței 64-66, Casa memorială „Tudor Arghezi – Mărțișor”, Cărturești Verona, Casa de Cultură „Friedrich Schiller”, ARCUB, Librăria Kyralina, Muzeul Național Cotroceni, Institutul Italian de Cultură, Institutul Cervantes din București, Biblioteca Metropolitană București, Londohome, Teatrul Dramaturgilor Români.

La ediția din 2023 a Festivalului Internațional de Poezie București vom organiza și un proiect cunoscut și îndrăgit de public: Târgul Național al Cărții de Poezie, eveniment care aduce în prim-plan cele mai recente și mai importante volume de poezie. Participarea publicului la evenimentele din cadrul Festivalului Internațional de Poezie București este cu acces gratuit. Programul complet al proiectului se regăsește pe site-ul oficial: www.fipb.ro.

