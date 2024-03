Peste 50 de evenimente organizate în străinătate cu sprijinul Institutului Cultural Român, cu ocazia Zilei Internaționale a Francofoniei

Atât în statele în care care activează rețeaua de reprezentanțe ale ICR, cât și în zone georgrafice în care ICR desfășoară programe de diplomație culturală în colaborare cu misiunile diplomatice ale României, dar și la București, au loc manifestări dedicate unui univers lingvistic și cultural comun, la care România are o contribuție valoroasă, ilustrată prin diversitatea proiectelor prezentate.

***

În 20 de țări, Institutul Cultural Român, prin Direcția Relații Internaționale, și Ministerul Afacerilor Externe (MAE) prezintă 37 de proiecții cu filmele Libertate, în regia lui Tudor Giurgiu (Indonezia, Macedonia, Germania, Spania, Letonia, Lituania, India, Franța, Norvegia, Serbia, Belgia), Metronom, în regia lui Alexandru Belc (Uruguay, Liban, Chile, Filipine, Republica Moldova, Franța) și Oameni de treabă, în regia lui Paul Negoescu (Italia, Ungaria, Bosnia și Herțegovina, Slovacia, India, Republica Moldova).

Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu și Cezar Verlan, se află în turneu în Republica Perú, în perioada 10 - 20 martie 2024, la invitația Ambasadei României în Republica Perú și cu sprijinul Ministerului Culturii și al ICR, pentru a marca celebrarea a 85 de ani de relații diplomatice româno – peruane, precum și preluarea de către Ambasada României la Lima a președinției Festivalului Francofoniei Perú 2024. Corul Madrigal susține cinci concerte și recitaluri la Ambasada României și în Congresul Republicii Perú, precum și în catedrale și teatre din Lima – capitala peruană și cel mai mare oraș al țării, în Cusco – fosta capitală a Imperiului Inca, dar și la Machupicchu (Aguas Calientes). Corul Madrigal va lansa totodată noul proiect discografic „Imnurile naționale ale țărilor din America de Sud”.

ICR Bruxelles, în colaborare cu MAE, Delegația Permanentă a României la NATO și Ambasada României în Regatul Belgiei, organizează proiecția filmului „Libertate”, în regia lui Tudor Giurgiu, în zilele de 14 și 15 martie 2024, la Cinema Vendôme și Cinema Aventure. Proiecțiile se vor derula în prezența regizorului Tudor Giurgiu, care va participa în fiecare seară și la sesiunile de dialog cu publicul. Evenimentele a marchează 31 de ani de când țara noastră a devenit membru cu drepturi depline în OIF, 20 de ani de la aderarea României la NATO și 35 de ani de la Revoluția din decembrie 1989. Ieri, 13 martie, ICR Bruxelles a organizat în Sala Auditorium a Muzeului de Artă și Istorie din Parcul Cinquanténaire Bruxelles, concertul „L'amour en héritageˮ, în colaborare cu Ambasada României în Regatul Belgiei și Reprezentanța Permanentă a Organizației Internaționale a Francofoniei din Bruxelles. Concertul susținut de Irina Baianț – soprană, Adrian Nour – actor și tenor, Andrei Tudor - compozitor, dirijor și pianist, s-a derulat sub egida Grupului Ambasadorilor Francofoni din Bruxelles, prezidat de Ambasadorul României în Regatul Belgiei.

ICR, prin Direcția Relații Internaționale, alături de Ambasada României în Regatul Norvegiei, în calitatea acesteia de coordonator al Grupului Statelor Francofone, sprijină concertul din 15 martie 2024, care va avea loc la Oslo, la Gamle Raadhus Scene. Inga Mathilde Gorset, violonistă norvegiană și Grace Jee Eun Oh, pianistă coreeană, vor interpreta compoziții de G. Enescu, C. Franck, B. Bartok, C. Porumbescu, M. Ravel și G. Dinicu.

ICR Praga și Ambasada României în Cehia organizează, pe 15 martie 2024, un recital de șansonete susținut de actrița Medeea Marinescu și acordeonistul Emy Drăgoi. Recitalul va fi urmat de o recepție oferită de Ambasada României în Cehia. Anul acesta, Ambasadorul României în Cehia deține președinția rotativă a Grupului Ambasadorilor Francofoni la Praga, grup înființat la inițiativa României.

ICR Madrid, în colaborare cu Ambasada României în Regatul Spaniei, susține prezentarea filmului „Libertate” în regia lui Tudor Giurgiu, la Festivalul Filmului Francofon de la Madrid. Filmul va fi proiectat la Cineteca Matadero din Madrid, în Sala Borau, pe 15 martie 2024. Cu ocazia Sărbătorii Francofoniei în Spania, ambasadele țărilor francofone și reprezentanții membrilor Francofoniei din Spania, Institutul Francez din Spania și rețeaua Alliance française din Spania organizează spectacolul de tip bandă desenată-live intitulat „Battle BD”, care va avea loc la Teatrul Institutului Francez din Madrid pe 20 martie 2024, ora 19.30. Trupa Accueil - Battle BD, formată din șase artiști, va crea în timpul spectacolului, live, benzi desenate inspirate din diferite expresii francofone și cuvinte-cheie de expresie franceză, propuse de ambasadele și institutele participante. ICR Madrid a propus patru expresii-pereche: „Comme on fait son lit, on se coucheˮ / „Cum îți așterni, așa dormi”; „Les murs ont des oreillesˮ / „Pereții au urechi”; „L’appétit vient en mangeantˮ / „Pofta vine mâncând”; „S’occuper de ses oignonsˮ / „Vezi-ți de treaba ta!”.

ICR Chișinău, cu sprijinul MAE, organizează o serie de proiecții de filme românești subtitrate în limba franceză: Căutătorul de vânt (2021, r. Mihai Sofronea), Oameni de treabă (2022, r. Paul Negoescu) și Metronom (2022, r. Alexandru Belc). Evenimentele au loc în colaborare cu Biroul Național al Agenției Universitare a Francofoniei în Republica Moldova și fac parte din Programul Activităților Zilelor Francofoniei în Republica Moldova derulat în perioada 15-29 martie 2024. Filmele vor fi proiectate în instituții de învățământ care au ca obiect de activitate studiul intensiv al limbii franceze: Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca, Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Bălți, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Ungheni, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău și Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

ICR Varșovia, în colaborare cu Ambasada României în Republica Polonă, susține participarea filmului „Insula”, în regia Ancăi Damian, o coproducție România-Belgia-Franța, la Festivalul Filmului Francofon de la Cinema Muranów din Varșovia. Programul este organizat de reprezentanțele culturale din țările francofone prezente în capitala Poloniei, sub coordonarea Institutului Francez. Pelicula românească va fi proiectată pe 19 martie 2024. De asemenea, pe 20 martie 2024, ICR Varșovia va difuza pe rețelele de socializare două episoade din emisiunea canalului TV5 Monde, „Destination Francophonie”, puse la dispoziție de Ministerul Afacerilor Externe. Cele două episoade vor fi traduse în limba polonă printr-o colaborare cu Institutul de Limbi Romanice din cadrul Universității din Łódź și vor fi partajate și cu Ambasada României în Republica Polonă. Cele două episoade prezintă atașamentul mediului cultural și educațional românesc la Francofonie, fiind, totodată, și o călătorie prin diverse spații artistice din București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara. Episoadele vor fi traduse de studenți și verificate de profesorii coordonatori în cadrul cursurilor de traducere specializată. Cele două episoade vor fi ulterior difuzate la Universitate, fiind invitați atât studenții care au tradus, cât și alți studenți care studiază limba franceză.

ICR Beijing va organiza o suită de evenimente desfășurate în colaborare cu Ambasada Franței și Institutul Francez în China. Acestea vor avea loc în perioada 20 martie - 20 aprilie 2024, la sediul ICR Beijing, la sediul Institutului Francez, la China Film Archive, Shanghai, Shenyang și Xian, Jinan. Printre evenimentele culturale organizate cu această ocazie se numără: vernisajul expoziției „Pace prin Artă: Manifestul Dadaist al lui Tristan Tzara” (20 martie, sediul ICR Beijing), secțiunea de film „Rencontres du Cinéma Francophone” (15-31 martie), conferința „De la Transylvanie à la Francophonie” (22 martie, sediul ICR Beijing), sesiunea de conferințe „Apéro des sciences” (26 martie, sediul Institutului Francez), secțiunea de poezie „Le Printemps des poètes”, la sediul Institutului Francez (12 martie).

ICR, prin Direcția Relații Internaționale, și Consulatul General al României la Marsilia organizează proiecția filmului Maria, inima României, r: Trevor Poots, pe 20 martie 2024 la Château de la Buzine. După proiecție, publicul va putea participa la un dialog cu producătorul documentarului John Florescu.

Și ICR Viena, în colaborare cu Ambasada României în Republica Austria, va organiza la sediu, pe 20 martie 2024, proiecția filmului documentar Maria - Inima României, în regia lui Trevor Poots.

Institutul Cultural Român invită publicul pe 20 martie 2024, la sediul său din București (Aleea Alexandru 38), la concertul „À la française”, cel de-al 9-lea din cadrul programului ICR AdMusicam Concert Series. Concertul va fi susținut de muzicienii Ana Sireteanu (flaut), Larisa Nicolae (vioară), Teodora Boloca (violă), Ioana Catinca Mureșan (harpă), Răzvan Păun (vioară), Ștefan Ciceu (violoncel), Marius Onică (clarinet) și Fabiani Prcsina (pian).

ICR Lisabona, în colaborare cu Ambasada României în Republica Portugheză și cu sprijinul Asociației Portugheze a Scriitorilor și al Editurii Guerra e Paz, va organiza o primă ediție locală a „Printemps des poètesˮ / „Primăvara poețilorˮ, care îi va reuni pe scriitorii portughezi Luís Filipe Castro Mendes, José Manuel de Vasconcelos, Ana Marques Gastão și Fernando Pinto do Amaral și pe scriitorul român Dinu Flămând. Această întâlnire literară, care se va desfășura la librăria FNAC Chiado pe 28 martie 2024, va fi o oportunitate pentru cititori să asiste la o sesiune de lecturi de poezie în limbile franceză, portugheză și română. Cu același prilej, va avea loc lansarea volumului de poeme „Cadeira à janelaˮ / „Scaun la fereastrăˮ de Dinu Flămând (Guerra e Paz Editora, 2023, traducere de Corneliu Popa, cu sprijinul Institutului Cultural Român), în prezența editorului Manuel Fonseca.

ICR Paris susține Festivalul de film românesc din cadrul celei de-a VII-a ediţii a Festivalului Cultural Ro-Mania, organizat de Consulatul Onorific al României de la Nisa în parteneriat cu Primăria oraşului Villeneuve-Loubet și în colaborare cu Ambasada României în Franţa. Festivalul va avea loc la Centrul Cultural Escoffier din Villeneuve-Loubet, sâmbătă, 6 aprilie şi duminică, 7 aprilie 2024. Evenimentul este inclus în Festivalul Francofoniei (6 martie – 6 octombrie 2024) care va culmina cu organizarea celui de-al XIX-lea Sommet al Francofoniei, pe 4 și 5 octombrie 2024, la Villers-Cotterêts.

***

Accademia di Romania in Roma, cu sprijinul Ambasadei României în Republica Italiană, a susținut participarea românească la cea de-a XIV-a ediție a FRANCOFILM - Festivalul Filmului Francofon din Roma, prin proiecția filmului „Oameni de treabă" (2022), în regia lui Paul Negoescu. Proiecția a avut loc duminică, 10 martie 2024, la sediul Institutului Francez – Centre Saint Louis, în versiune originală cu subtitrări în italiană.

Institutul Francez la Helsinki, în parteneriat cu Ambasada României la Helsinki și Institutul Cultural Român prin Direcția Relații Internaționale, a organizat Concertul de Gală susținut de Orchestra de Cameră din Helsinki la biserica luterană Temppeliaukio din capitala finlandeză, pe 5 martie 2024. Dirijată de James Salomon Kahane, Orchestra de Cameră din Helsinki a susținut un concert axat pe muzica franceză și finlandeză, precum și pe lucrările unei țări francofone selectată drept invitat special al anului.

Consulatul General al României la Lyon, în parteneriat cu Institutul Cultural Român, a organizat, în perioada 6-9 martie 2024, un maraton literar cu tema „Identités féminines dans la littérature roumaine et française contemporaine” / „Identități feminine în literatura română și franceză contemporanăˮ, la Lyon, Chambery și Grenoble, în Franța. Au fost invitate trei scriitoare din România, participante la diferite ediții ale Festivalului Primului Roman de la Chambéry: Diana Bădica (laureată a ediției din 2020), Simona Antonescu (finalistă în cadrul ediției din 2016) și Corina Ozon (participantă la ediția din 2022). Evenimentele au fost organizate în colaborare cu scriitoarea Simona Ferrante, președinta comitetului de lectură în limba română din cadrul Festivalului Primului Roman de la Chambéry.

ICR Tel Aviv, în colaborare cu Institutul Francez în Israel, a susținut în perioada 3-11 martie 2024 o serie de evenimente de celebrare a Zilei Francofoniei incluzând proiecții de filme și conferințe. În cadrul acestora, participarea românească a constat în proiecția filmului Călătoria fantastică a Maronei, regia Anca Damian, pe 6 martie 2024, la Institutul Francez din Tel Aviv, precum și conferința cu titlul Traduire la poésie dans un triangles de langues (français, roumain et hébreu), care a fost susținută de traducătoarea și poeta israeliană de origine română Marlena Braester, pe 11 martie 2024.

