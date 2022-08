Peste 7 zile, HOP SHOW la Alba Iulia!

Ediția cu numărul 25 a Galei Tânărului Actor HOP are loc la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia în perioada 25-27 august și va fi transmisă live pe site-ul Galei HOP https://galahop.uniter.ro/ de roEvents. Evenimentul este organizat din 1998 de UNITER și a avut de-a lungul vremii susținători instituționali și financiari fără de care nu ar fi ajuns aici. Mulțumim pe această cale tuturor partenerilor care au avut grijă ca HOP să crească frumos!

Înaintea concursului HOP, în perioada 22-24 august, cei 21 de actori aflați în competiție vor participa la ateliere de tehnică vocală cu Maria Alexievici & plastică corporală și actorie cu Răzvan Mazilu.

Programul Galei HOP va cuprinde și trei întâlniri formatoare ale concurenților cu criticul de teatru MARINA CONSTANTINESCU, regizorul DRAGOȘ GALGOȚIU și actorul LUCIAN IONESCU. De asemenea, în vederea stabilirii premiului „1/10 pentru film la TIFF”, directoarea de casting FLORENTINA BRATFANOF va avea o întrevedere cu toţi concurenţii ediției.

Marcăm trecerea a 25 de ani de la prima ediție cu expoziția de afiș „GALA HOP. 25 DE ANI” care poate fi vizitată în perioada 25-27 august, în foaierul Casei de Cultură a Studenților. Vă invităm la o incursiune în universul HOP! Vă puteți achiziționa bilete pentru cele trei zile ale evenimentului de la sediul Teatrului de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia și online de pe www.teatrulalba.ro. Și nu uitați, în 27 august de la miezul nopții până la ora 16.00 vă puteți vota actorii preferați pe site-ul galei: https://galahop.uniter.ro/votul-publicului-2022/.

Este a doua Gală HOP în Alba Iulia și ne bucurăm că am fost invitați aici fix înaintea unei alte sărbători teatrale: Teatrul de Păpuși „Prichindel”, alături de care organizăm Gala Tânărului Actor 2022, împlinește anul acesta 70 de ani de existență! Cu această ocazie, în 4 septembrie esplanada din fața Catedralei Romano-Catolice din Alba Iulia va fi gazda mai multor evenimente dedicate acestei aniversări. La mulți ani plini de spectacole de succes îi urăm Teatrului de Păpuși „Prichindel”! Ne plecăm în fața echipei, în fața OAMENILOR de pe scenă și din spatele ei, care fac minuni ținând viu spiritul copilăriei pe tărâmul magic al teatrului și al poveștilor!

*

Tema Galei HOP 25: Musical = Actor Total + Show Total.

Director artistic: Răzvan Mazilu

Juriul: Marina Constantinescu – critic de teatru, Lucian Ionescu – actor, Elena Purea – actriţă,

Carmen Stanciu – teatrolog, Lucian Vărșăndan – manager cultural

Premiile acordate:

Premiul „Ştefan Iordache”, marele premiu al Galei HOP

Premiul pentru cea mai bună actriţă, secţiunea individual

Premiul pentru cel mai bun actor, secţiunea individual

Premiul „Cornel Todea” pentru cea mai bună trupă de actori

Premiul „Sică Alexandrescu”, Premiul special al juriului

Premiul Publicului: actor, actriță, trupă de actori

Alte premii, găzduite:

Premiul „1/10 pentru FILM la TIFF”

Premiul pentru prestanţă, rostire scenică şi expresie corporală, acordat de actrița DORINA LAZĂR

PROGRAMUL CONCURSULUI

Joi, 25 august

18.00 Deschiderea Galei HOP 2022

Concurs secţiunea Individual şi proba impusă

Sidonia Doica – Sugar, Butter, Flour

Tudor Manea – Năpasta lui Tevye

Laura Gabriela Oana – Doamnelor de la Brunch...

Gabriela Porumbacu – Bad Luck

Vlad Nicolici – Catch Me If You Can

Ana Vînău – I'm The Greatest Star

Concurs secţiunea grup şi proba impusă

„There’s Gotta Be Something Better Than This!”, cu: Cristina Danu, Cătălina Nițu, Lăcrămioara Soare

„Te iubesc, dar nu pe tine”, scenariul și regia colectivă, cu: Eduard Crucianu, Andrei Mărgineanu, Mihai Andrei Pleșa, Sara Pongrac, Paul Ștefan Tonca

Vineri, 26 august

18.00 Concurs secţiunea Individual şi proba impusă

Larisa Belcea – Lady Of The Underground

Cristina Danu – Sexy

Alex Macavei – Paradisul cu un aparat de cafea

Maria Grosu – Zuza din 14G

Robert Agape – God, I Hate Shakespeare!

Concurs secţiunea grup şi proba impusă

„Tango Maureen”, cu: Sidonia Doica, Mara Țibuleac

„(încă un) Musical!”, cu: Andrei Duțu, Dragoș Ioniță, Laura Gabriela Oana

Sâmbătă, 27 august

19.00 Decernarea Premiilor. Musical... show total!