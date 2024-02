Premiera „Lupte și metamorfoze’’, în regia lui Eugen Jebeleanu, îl aduce la Teatrelli pe scriitorul francez Édouard Louis, invitat special la București

Scriitorul supranumit copilul teribil al literaturii franceze va fi prezent la București cu ocazia premierei spectacolului, programată pe 22 februarie. Cititorii îl vor putea întâlni și în cadrul unui eveniment special, organizat vineri, pe 23 februarie, în dialog cu regizorul Eugen Jebeleanu. Ziua se va încheia cu o a doua reprezentație a spectacolului la Teatrelli.

După producția work in progress „Băiatul văduvă” după „Tom à la ferme” de Michel Marc Bouchard, Eugen Jebeleanu revine la Teatrelli pentru o a doua etapă de lucru - o montare care abordează teme similare, însă din perspective diferite. Lupte și metamorfoze explorează relația copil-părinte și vorbește despre ce moștenim și ce ducem mai departe. Măriuca Bosnea și Șerban Ghilvaci fac parte din distribuția spectacolului. Lor li se va alătura pe scenă Niko Becker, care semnează și universul sonor al producției. Scenografia îi aparține artistei Velica Panduru.

Textele care stau la baza spectacolului - ambele scrise de Édouard Louis, tratează teme extrem de relevante pentru generația tânără de azi: construcția identității în societatea contemporană, diferențele de clasă socială și impactul acestei disfuncții în viața intimă, descoperirea și asumarea homosexualității, politicul care influențează traiul oamenilor de rând, înfrângerile și ratările individuale și colective dar și speranța că o nouă revoluție populară este posibilă.

,,Când am citit prima dată cărțile lui Édouard Louis am fost imediat impactat de tonul franc și fără pudoare pe care autorul îl avea. Faptul că spune lucrurilor pe nume, fără autocenzură, mi-a trezit interesul pentru a pune în scenă această scriitură crudă și necesară. Am început lucrul la acest proiect în primăvara lui 2023, pe durata cursului pe care îl predau la Masterul de Actorie din cadrul UNATC. Am construit spectacolul pentru acești tineri actori, pentru a-i pune în valoare ca artiști creatori și pentru a crea un cadru în care vocea acestei noi generații să fie auzită. Intersecția dintre problemele generației lui Édouard Louis (care e și a mea) cauzate de confruntările cu propriile rădăcini din mediul familial rural francez și frământările noii generații din România cu visele și deziluziile sale, cu luptele sale în combaterea arhaismului și a patriarhatului dar și ieșirea din invizibilitate cu privire la abuzurile din câmpul muncii și protestele sale împotriva corupției și sistemului de sănătate contaminant de supremația banului, e cheia conceptului regizoral.

Lupte și metamorfoze este, nu în ultimul rând, un gest onest despre condiția umană, o mărturie despre feminism, diversitate, victime și călăi. Cine suntem? De unde venim? Încotro ne îndreptăm? În contextul unui viitor incert, în care războaiele vor fi lăsat consecințe devastatoare, în care frontierele par tot mai prezente, ce putem clădi pentru o artă a reconcilierii care să permită să trăim experiențe colective salvatoare?’’, subliniază regizorul Eugen Jebeleanu.

Despre Édouard Louis

Cel mai apreciat scriitor francez al generației sale a cucerit lumea literaturii la doar 21 ani, când a debutat cu Sfârșitul lui Eddy Bellegueule (En finir avec Eddy Bellegueule) – un succes răsunător, tradus în 20 de limbi și devenit bestseller în Franța. Romanul său autobiografic avea să fie primul dintr-o serie de explorări ale violenței, sărăciei, abuzului și discriminării – teme recurente, izvorâte dintr-un univers mai mult decât familiar autorului, născut și crescut într-un astfel de mediu. În 2016, la doi ani de la debut, a publicat O istorie a violenței (Histoire de la violence), iar în 2018 a lansat Cine l-a ucis pe tata? (Qui a tué mon père), despre conexiunea fragilă și adesea alienată dintre un fiu și un tată. Luptele și metamorfozele unei femei (Combats et métamorphoses d'une femme), romanul adaptat pentru prima dată pentru o scenă din România la Teatrelli, a fost publicat în 2021.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹