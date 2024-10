Premierele exclusive a două seriale procedurale polițiste, episoade noi din thrillere captivante și filme pline de acțiune vor fi difuzate pe AXN în octombrie

De asemenea, filmele Expresul Zăpezii, Crime în ținutul ghețurilor, Star Trek: În întuneric, sau Saga Amurg: Zori de zi - Parta II vor aduce divertisment și conținut spectaculos toamna aceasta pe AXN.

Sezonul 2 al FBI: Biroul Federal de Investigații va avea premiera pe 7 octombrie, începând cu ora 21.00., urmat de FBI: Most Wanted, în aceeași zi, de la ora 22.00.

FBI: Biroul Federal de Investigații continuă cu sezonul 2, o nouă și interesantă aventură criminalistică, în care agenții speciali luptă pentru dreptate, în timp ce mizele jocului devin mai mari ca niciodată. Condusă de Maggie Bell (Missy Peregrym) și OA Zidan (Zeeko Zaki), echipa se va confrunta cu cei mai cruzi criminali și infracțiuni fără precedent, inclusiv terorism, trafic de persoane și crimă organizată. Sezonul 2 pătrunde mai adânc în viața personajelor, în special a lui Maggie, care continuă să se confrunte cu trauma emoțională a pierderii soțului. De asemenea, încrederea lui OA este pusă la încercare, deoarece trecutul său ca agent sub acoperire îi creează dificultăți în cadrul FBI.

Imediat după FBI: Biroul Federal de Investigații, fanii se vor bucura de o a doua premieră a lunii octombrie - FBI: Most Wanted. În primul sezon, telespectatorii vor pătrunde în lumea Grupului Operativ din cadrul FBI, o unitate specială, care se concentrează pe urmărirea și capturarea celor mai periculoși infractori. Conduși de Jess LaCroix (Julian McMahon), un detectiv profesionist cu un temperament calm, dar implacabil, agenții au sarcina de a prinde criminalii, care încearcă să fugă după ce au comis crime îngrozitoare. Prezentând operațiuni sub acoperire, dileme morale, și emoții puternice, FBI: Most Wanted va oferi publicului o experiență realistă a provocărilor cu care detectivii se confruntă în capturarea infractorilor. Serialele vor fi difuzate în fiecare luni, la aceleași ore.

Iar pentru fanii serialelor AXN, în octombrie există și mai multe motive de bucurie. Eroii din CSI: Crime și Investigații (în fiecare duminică, de la ora 16:15) continuă să rezolve cele mai complicate infracțiuni, iar agenții speciali din NCIS: Anchetă militară (în fiecare miercuri de la ora 21:00) abordează cazuri complexe ajutați de Corpul Pușcașilor Marini, în cel de-al 18-lea sezon. În tot acest timp, polițistul texan, Cordell Walker se întoarce acasă pentru a lupta împotriva criminalilor și a reclădi relațiile sale cu familia după o lungă absență, în primul sezon din Walker (în fiecare joi de la ora 21:00). Telespectatorii vor îndrăgi de asemenea și Simbolul Pierdut (în fiecare marți, de la ora 21:00), în care Robert Langdon, profesor la Harvard pornește într-o călătorie palpitantă pentru a descoperi secrete ascunse în Washington, D.C. Urmează drama istorică grecească Vrăjitoarea (în fiecare marți, de la ora 22:00), care spune povestea unei tinere care descoperă că a moștenit puteri supranaturale de la strămoșii ei. Nu în ultimul rând, doi detectivi fac echipă pentru a rezolva crime și a descoperi secrete, în cel de-al doilea sezon din Private Eyes - Detectivi Particuari (în fiecare sâmbătă de la ora 16:15).

Nopțile de weekend se vor transforma și ele într-un adevărat maraton de filme.

Între 4 și 6 octombrie, adrenalina va fi la cote maxime, odată cu difuzarea filmelor Crimă la Wind River (vineri, ora 21:00), o acțiune plină de mister, plasată în sălbăticia înzăpezită din Wyoming, Expresul Zăpezii (sâmbătă, ora 21: 00), un thriller post-apocaliptic, și Crime în ținutul ghețurilor (duminică, ora 21:00), unde Nicolas Cage joacă rolul unui polițist de stat din Alaska care vânează un criminal în serie.

Al doilea weekend din octombrie este dedicat filmelor care celebrează femeile puternice și neînfricate în pelicule precum BloodRayne III (vineri la 21:00), unde un războinic vampir se întoarce pentru răzbunare, Saga Amurg: Zori de zi - Parta II (sâmbătă, ora 21:00), care prezintă transformarea Bellei Swan într-un vampir, și Cronicile Casterilor: A 16-a lună (duminică, ora 21:00), o poveste de dragoste supranaturală, în care o tânără cu puteri magice luptă împotriva destinului ei.

Telespectatorii pornesc într-o aventură intergalactică în al treilea weekend din octombrie. Star Trek: În întuneric (sâmbătă, ora 21:00), îl prezintă pe căpitanul Kirk și echipajul său înfruntând o forță de neoprit care amenință galaxia, iar Star Trek: Dincolo de Infinit (sâmbătă, ora 23:45), îi are în centrul atenției pe eroii USS Enterprise, care se aventurează într-un spațiu necartografiat unde întâlnesc un inamic nemilos.

În ultimul weekend din octombrie publicul se va bucura de o altă serie de filme pline de suspans. În Alien vs Predator (sâmbătă, de la ora 21:00), două specii extraterestre legendare se înfruntă într-un clasic al filmelor horror. Apoi, de la 23:15, Ripley se întoarce și, de data aceasta, se confruntă cu Xenomorfi, la bordul unei nave spațiale, în Alien: Renașterea. Nu în ultimul rând, în Poarta Eroilor (duminică, ora 07:25), vom vedea un jucător video, care este transportat într-o lume fantastică unde trebuie să lupte pentru a deveni erou, iar în Scapă, dacă poți (duminică, ora 21:00), un thriller psihologic, personajele trebuie să rezolve puzzle-uri mortale pentru a supraviețui.

De la noi seriale polițiste procedurale la filme pline de acțiune, AXN îi va ține pe telespectatori în fața ecranelor toată luna octombrie.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹